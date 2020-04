ULTIME NOTIZIE/ Ultim’ora oggi coronavirus Stoccolma oltre picco epidemia (25 aprile)

Pubblicità

Stoccolma, epicentro del focolaio di coronavirus in Svezia, ha superato il picco della pandemia. Lo riferiscono le autorità sanitarie locali. Secondo i dati registrati dall’Agenzia pubblica della Salute, oltre 86 mila persone erano portatori di Covid 19 fino al 15 aprile, data in cui si era registrato il massimo tasso dei contagi. I test dei tamponi hanno riguardato solo i pazienti degli ospedali ed i loro famigliari. I dati ufficiali parlano di oltre 15 mila contagi e 1765 decessi. Circa 6200 infetti si contano a Stoccolma. Il governo svedese per limitare la diffusione del virus ha vietato gli assembramenti con più di 20 persone e le visite dei pazienti nelle case di riposo. Gli asili e le scuole elementari e medie rimarranno parzialmente operativi. Per gli istituti superiori e università è stata approntata la formazione a distanza in campo nazionale. Il Ministero degli Esteri ha consigliato di evitare i viaggi non necessari fino al 15 di giugno, salvo ulteriori decisioni del governo.

ULTIME NOTIZIE, REGNO UNITO, AUMENTANO ANCORA I DECESSI

Nel Regno Unito si è registrato un nuovo aumento dei decessi a causa del coronavirus, nonostante un significativo calo nell’ultima settimana. Le autorità sanitarie parlano di altri 823 decessi nei soli nosocomi, quasi il doppio rispetto a ieri. I dati riferiti escludono i decessi verificatesi nelle case di riposo o nelle abitazioni. Complessivamente il numero dei morti dall’inizio della diffusione dell’epidemia è salito a oltre 17 mila unità, con una curva in flessione attorno a 4 mila al giorno.

ULTIME NOTIZIE SPAGNA, CONFERMATO LOCKDOWN FINO AL 9 MAGGIO

In Spagna il governo ha comunicato che nelle ultime 24 ore si sono registrati 440 decessi legati al coronavirus. Il totale delle vittime nel Paese è salito a 22.157. In totale i casi di contagio salgono a oltre 120 mila unità. È quanto rileva El Pais. L’aumento dei morti in un giorno è in diminuzione rispetto a ieri. Secondo l’ultimo bollettino della John Hopkins University la Spagna ha una percentuale di guarigioni più elevata rispetto all’Italia. Per contrastare la diffusione dell’epidemia il governo ha deciso di prolungare il lockdown fino al 9 maggio. Il ministro della salute Salvador Illa ha affermato alla stampa che le misure di contenimento stanno funzionando e che il numero degli aumenti delle guarigioni indica un trend di ripresa.

ULTIME NOTIZIE CALTAGIRONE, NUOVO FOCOLAIO IN CASA DI RIPOSO

E’ scoppiato un nuovo focolaio di coronavirus a Caltagirone in una casa di riposo: 41 pazienti sono risultati positivi al virus SARS-CoV-2. Otto persone sono state trasferite presso l’ospedale Gravina e sottoposte ad isolamento. Sono in corso le opere di sanificazione nella struttura di riposo. L’Unità operativa di Igiene Pubblica di Caltagirone sta ricomponendo il legame dei contagi per approntare tutte le misure di sicurezza. La Direzione sanitaria aziendale, in collaborazione con i servizi ospedalieri ed i servizi territoriali di Caltagirone, ha iniziato un’attività di monitoraggio nella casa di riposo. Sono state avviate le indagini da parte delle forze dell’ordine per conoscere la causa della diffusione del virus all’interno della struttura.



