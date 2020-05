ULTIME NOTIZIE/ Ultim’ora oggi coronavirus: Sudamerica, boom di contagi (14 maggio)

Pubblicità

La diffusione del coronavirus non si arresta in America Latina. In 24 ore le autorità sanitarie locali hanno registrato oltre 20 mila casi positivi in più. Complessivamente, considerando le 34 nazioni e tutti i territori latino-americani, le persone infettate dal virus sono oltre 400 mila, mentre i decessi hanno superato quota 23 mila. Il Brasile è il Paese più colpito dalla pandemia: secondo il Ministero della salute in 24 ore si contano oltre 881 decessi. I nuovi casi di contagio sono più di 9 mila. Seguono tra i Paesi più danneggiati dal coronavirus l’Ecuador (oltre 30 mila contagi e 2.327decessi), il Cile (oltre 31 mila infezioni e 335 morti ), la Colombia (+ 12 mila positivi e 493 decessi ), la Repubblica Dominicana (+ 10 mila infezioni ), Panama (+ 8.783 infezioni) e l’Argentina (oltre 6 mila casi positivi). Lo riferisce l’Ansa.

ULTIME NOTIZIE, CRESCE LA PANDEMIA NEGLI USA

Continua a salire il numero delle persone positive negli Stati Uniti. La Johns Hopkins University ha registrato in 24 ore 1894 decessi, mentre complessivamente dall’inizio dell’epidemia i casi di contagio sono saliti a quota 1,36 milioni. Per contenere la crisi economica degli Stati Uniti i Dem hanno presentato alla Camera un nuovo piano di aiuti che prevede una manovra da 3 mila miliardi di dollari. La proposta contenuta in 1800 pagine verrà discussa in aula entro venerdì 15 maggio.

ULTIME NOTIZIE, DONNA AGGREDITA ALLA STAZIONE MUORE DI CORONAVIRUS

Il 22 marzo una donna di anni 47, Belly Mujinga, bigliettaia presso la stazione ferroviaria di Londra a Victoria Station, era stata contagiata dal coronavirus in seguito ad una aggressione da parte di uomo. L’aggressore avrebbe contagiato Mujianga a seguito di colpi di tosse e sputi. Mujinga, da diverso tempo soffriva di gravi crisi respiratorie. La donna, ricoverata dopo il contagio presso il Barnet Hospital, è morta il 5 aprile. Lo ha riferito la Transport Salaried Staffs Association, sindacato a cui la donna era iscritta. Dopo la denuncia, la polizia ferroviaria ha subito avviato delle indagini per risalire all’aggressore. Sono ancora in corso le ricerche per identificare il colpevole. Intanto la Tssa ha chiesto alle forze dell’ordine di fare chiarezza sulle condizioni di scarsa sicurezza ed igiene dell’intera stazione ferroviaria.

ULTIME NOTIZIE GENTILONI: “RECOVERY FUND DA MILLE MILIARDI”

Paolo Gentiloni, commissario Ue agli affari economici, ha riferito alla stampa che per bloccare l’espansione del debito pubblico serve un “recovery fund da almeno mille miliardi di euro“, già dai prossimi mesi. Gentiloni ha sollecitato il governo per incentivare gli investimenti privati in modo da sorreggere le società italiane già in grave difficoltà economica. Durante la sua intervista il commissario Ue ha manifestato la sua preoccupazione per i ritardi degli aiuti economici da parte dell’Europa. Sulla questione Mes, conclude Gentiloni, è stata raggiunta un’intesa con il governo di maggioranza per il coronabond.



