Ultime notizie/ Ultim’ora oggi: coronavirus, superati i 3000 decessi (3 marzo)

La Commissione sanitaria nazionale cinese riferisce che nel mondo il numero dei decessi per il coronavirus ha superato i 3000 casi, dato ufficiale. L’Australia ha limitato l’accesso al Nord Italia: il governo australiano ha invitato i propri cittadini a “riconsiderare i programmi di viaggio” nelle zone rosse dell’Italia. E’ stato elevato il livello di allerta, da 3 a 4, nelle zone del Nord Italia. Le fonti della sanità americana hanno confermato due casi di contaminazione dell’epidemia. Il primo contagio è stato registrato a New York. La paziente è una donna di anni 30 che aveva contratto il coronavirus durante un viaggio in Iran. Il Governatore Andrew Cuomo ha comunicato che la donna si trova in isolamento e che le sue condizioni fisiche non sono gravi. La situazione sanitaria di New York è sotto controllo. Il secondo caso di positività riguarda un uomo di 70 anni. Era in “condizioni di salute precarie”, secondo l’autorità sanitaria pubblica di King. In Francia tutti i viaggi di istruzione sono stati sospesi fino a nuovo ordine, come riferito dal ministero dell’Istruzione francese.

ULTIME NOTIZIE, IN CINA 2837 GUARIGIONI

Altri 42 decessi a Hubei per il coronavirus. Lo riferisce l’Nhc. Le persone guarite sono in tutto 2.837, mentre i casi gravi sono diminuiti di 255 unità. In Cina le infezioni sono aumentate a 80.026, di cui 46219 ancora sotto controllo sanitario. A Hubei le persone contagiate sono salite a 67.103 ed i decessi a 2.803.

ULTIME NOTIZIE SANTO DOMINGO, ITALIANO RICOVERATO

A Santo Domingo un italiano di anni 62, affetto da coronavirus, è ricoverato presso l’ospedale di Ramon de Lara nella base aerea di San Isidro. Le sue condizioni fisiche sono stabili. Si tratta del primo caso nei Caraibi. Le autorità sanitarie locali stanno studiando gli spostamenti del cittadino italiano.

ULTIME NOTIZIE, AUMENTANO I CASI IN COREA DEL SUD Le autorità sanitarie della Corea del Sud hanno registrato altri 476 casi di infezioni dovuti a Covid 19. Quattro sono i decessi aggiuntivi. Dati riportati da Korea Centers for Disease Control and Prevention. Complessivamente le persone infette nel Paese sono 4.212, mentre il numero dei decessi è salito a 22.

ULTIME NOTIZIE, INCIDENTE MORTALE IN MOTO A RIMINI A Rimini si è verificato un incidente stradale mortale. Gianluca Pozzi, di anni 56, ha perso il controllo della sua moto, una Kawasaki, acquistata di recente, a causa della forte velocità. Il sinistro è avvenuto nei pressi della rotatoria di via Melucci con la Via Rosmini. Subito è stato chiamato il 118 . I sanitari dell’ambulanza, giunti sul luogo dell’evento, si erano subito resi conto delle gravissimi condizioni fisiche del motociclista. Il tentativo di trasportare l’uomo con un elisoccorso presso l’ospedale di Bufalini di Cesena è risultato vano. Il motociclista era morto dopo due ore dall’impatto. Sul luogo del sinistro è intervenuta la polizia di Rimini per effettuare i rilievi e per mettere in sicurezza l’area in cui è avvenuto lo scontro.

