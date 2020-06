ULTIME NOTIZIE/ Ultim’ora oggi: coronavirus, trend in discesa in Italia (25 giugno)

Il bollettino di oggi diramato dalla protezione civile parla di un totale di 30 morti in Italia, a cui si aggiungono 190 nuovi casi di positività, a fronte di 1526 persone guarite. Una serie di numeri che conferma il trend in discesa dell’epidemia, anche se i morti sono sti in numero maggiore rispetto a ieri quando erano stati registrati solo 18 decessi. Per quanto riguarda le singole regioni oggi sono state 11 quelle che non ne hanno registrati, mentre soltanto in 3 regioni, Lombardia, Piemonte ed Emilia, sono ancora malati più di 1000 persone. In totale le persone in terapia intensiva sono 115.

ULTIME NOTIZIE, PREVISTO CALO DEL PIL ITALIANO DEL 12,8%

Nel rapporto diramato oggi dall’FMI ci sono cattive notizie per il nostro paese. L’ente mondiale ha stimato che la decrescita italiana nel 2020 sarà in totale del 12,8%, mentre a livello mondiale il calo sarà contenuto al b. Una situazione molto preoccupante con le stime che sono state riviste al ribasso rispetto a quelle emesse nel mese di aprile. Rispetto alle proiezioni che lo stesso ente aveva elaborato nello scorso gennaio, l’FMI ha stimato che l’economia mondiale dal 2020 al 2021 avrà una predita complessiva di circa 12.500 miliardi di dollari. Questa crisi senza precedenti che l’ente mondiale ha ribattezzato “Great Lockdown” coinvolgerà soprattutto i ceti più poveri della popolazione causando gravi danni all’economia.

ULTIME NOTIZIE, CORTE DEI CONTI INVOCA RIDUZIONE TASSE

La Corte dei Conti ha dichiarato che nel nostro paese è necessario un immediato intervento in materia fiscale con una riduzione delle tasse che vada ad aiutare la ripresa dell’economia ed a sostenere le famiglie con minore reddito. Un taglio che deve servire per far ripartire il paese e del quale aveva parlato anche il governo, ipotizzando una riduzione temporanea delle aliquote IVA. Per quanto riguarda le due azioni messe in campo in precedenza, “reddito di cittadinanza” e “quota 100” la Corte dei Conti ha sottolineato con non hanno ottenuto il risultato sperato, e specialmente per quanto riguarda il reddito di cittadinanza che ha portato solo il 2% di nuove assunzioni tramite i centri per l’impiego.

ULTIME NOTIZIE, DEPUTATE ERMELLINO E RICCIARDI LASCIANO M5S

Una deputata, Alessandra Ermellino, ed una senatrice, Daniela Ricciardi, hanno lasciato il Movimento 5 Stelle con il governo che perde quindi 2 voti. Mentre la deputata Ermellino ha effettuato l’iscrizione nel gruppo misto, è ancora incerto il futuro della senatrice Ricciardi, anche se molti segnali danno per certo il suo passaggio nel gruppo di Palazzo Madama della Lega. Sia il M5S che il PD hanno dichiarato che il governo resta solido, mentre da parte delle forze di opposizione sono arrivati nuovi attestati di sfiducia su un esecutivo nel quale “si litiga ogni giorno”.

ULTIME NOTIZIE ALBIZZATE, CORNICIONE CROLLA E UCCIDE MADRE E 2 BIMBI

Il crollo di un cornicione avvenuto oggi ad Albizzate, paese di 5000 abitanti in provincia di Varese, ha causato una tragedia con la morte di una mamma e di due suoi figli. Il crollo è avvenuto quando erano passate da poco le 17.00 e la donna con i figli, il più piccolo di appena 15 mesi, che si trovavano sul marciapiede al momento del crollo. Salvo il terzo figlio, che si trova ora in ospedale. Anche un’altra donna è rimasta coinvolta nel crollo, ma non ha riportato ferite gravi ed è ricoverata nell’ospedale di Gallarate per accertamenti.



