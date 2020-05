Ultime notizie/ Ultim’ora oggi coronavirus: zero decessi in Lombardia e.. (25 maggio)

Pubblicità

Per la prima volta da quando il Coronavirus è esploso in Italia si registrano zero decessi in Lombardia, la regione italiana più colpita dall’epidemia. Ma c’è chi dice che bisogna attendere almeno domani pomeriggio per avere conferma di tale dato. E mentre il numero dei nuovi casi continua a diminuire, mentre quello dei guariti a crescere, ecco che il Paese si prepara alla riapertura di nuove attività: dal 25 maggio, infatti, riaprono le palestre, le piscine e i centri estivi, nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal Governo.

Ultime notizie, Coronavirus: movida fuori controllo e…

Sebbene il Governo abbia chiesto agli italiani di rispettare le misure di sicurezza, nella serata di ieri, il primo sabato sera dopo la fase di lockdown, si sono registrati diversi casi di movida fuori controllo: sia a Napoli che a Perugia ci sono stati liti per strada davanti ai locali finalmente riaperti. E per questo motivo il Governo pensa ad intervenire con i cosiddetti vigilantes: si stima che nei prossimi mesi si procederà all’assunzione di circa 60 mila vigilanti che dovranno controllare il rispetto delle regole.

Ultime notizie, gli italiani tornano al mare

Dopo i diversi mesi in quarantena gli italiani finalmente ritornano al mare: dal Veneto alla Liguria, dalla Toscana alla Puglia fino alla Sicilia e alla Sardegna, sono tante le spiagge che in questo weekend di Maggio sono state prese d’assalto. Negli Italiani era tanta la voglia di godersi un po’ di mare e di sole con le dovute distanze. E per i fedeli questa è stata la prima domenica post lowckdown in cui è stato possibile celebrare le messe.

Pubblicità

Ultime notizie, crisi della giustizia

Continua la crisi della giustizia dopo la pubblicazione delle chat tra giudici e magistrati sul caso Salvini e nave Diciotti. Lo stesso Matteo Salvini ha chiesto di prendere delle misure nei confronti di questi soggetti che si sono macchiati di tale peccato. Interviene anche Bonafede, il Ministro della Giustizia, che parla di una riforma vera e propria del Consiglio Supremo della Magistratura.

Ultime notizie, Coronavirus: allarme in Russia e Brasile

A preoccupare maggiormente il mondo intero è la situazione attuale dell’epidemia Coronavirus in paesi come il Brasile e la Russia. Il paese sudamericano è attualmente al secondo posto nel mondo per numero di casi positivi: al momento si sono registrati 347398 nuovi casi. A seguire c’è la Russia di Putin che conta 344481 casi positivi totali. Sebbene negli Stati Uniti continua ad essere elevato il numero di nuovi casi e di morti nelle ultime 24 ore, sono tanti gli Americani che hanno scelto di riempire le spiagge del Paese alla ricerca di un po’ di sole e di mare.



© RIPRODUZIONE RISERVATA