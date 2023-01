Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, Cospito ad Opera. Ministro Nordio: “Resta il 41 bis”

Continua a tenere banco il caso Alfredo Cospito, l’anarchico in carcere con il regime di 41 bis. Ieri ha parlato il suo avvocato, Flavio Rossi Albertini, che ha spiegato che: “Non accetterà somministrazioni di cibo e continuerà sicuramente lo sciopero della fame”. L’uomo sta continuando quindi lo sciopero della fame, e di recente è stato trasferito dal carcere di Sassari a quello di Opera, al Servizio di assistenza intensificata del carcere. “L’unica novità di questo trasferimento – ha aggiunto il legale – è che nella struttura di Opera hanno specialisti in grado di intervenire tempestivamente in caso di emergenza”.

CASO COSPITO/ E 41bis: non serve una "vittoria dello Stato" ma un provvedimento di giustizia

Nel frattempo sulla vicenda si è espresso il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, che ha spiegato che “Cospito ha mostrato discreta pericolosità”. Il ministro della giustizia Carlo Nordio, invece, “ritiene di non revocare il regime di cui all’articolo 41 bis”, come si legge nel comunicato del Cdm durante il quale lo stesso guardasigilli ha tenuto un’informativa. Il governo tira quindi dritto per la sua strada, le azioni degli anarchici non intimidiscono ne condizionato l’esecutivo circa la modifica del regime di 41 bis.

TYRE NICHOLS/ E il limite del Black lives matter già visto nel 2020 da Jonathan Isaac

Ultime notizie, le motivazioni per la penalizzazione della Juventus

Sono state rese note da parte della Corte D’appello della Federazione le motivazioni che hanno portato alla condanna della Juventus ed alla penalizzazione di 15 punti in classifica. Secondo i giudici della Corte Federale si tratta di un illecito grave, reso ancora maggiore dal prolungamento e dalla reiterazione, con la presentazione da parte della società torinese di bilanci non attendibili, che hanno reso falsato il campionato.

Dopo questa comunicazione alla società bianconera restano 30 giorni per ricorrere contro la sentenza impugnandola di fronte al Collegio di garanzia del Coni, che rappresenta la Cassazione nell’ambito sportivo. Da parte della Juventus è già stato annunciato che il ricorso sarà presentato entro i termini. Nel dispositivo della sentenza i giudici hanno anche motivato la scelta dei 15 punti di penalizzazione al posto dei 9 che erano stati richiesti dal procuratore.

Covid, le indicazioni dell'OMS: rischio ancora elevato/ Vicini a punto di svolta

Ultime notizie, a Milano attacco con bombe molotov contro la polizia locale

Due autovetture in dotazione alla polizia locale di Milano sono state oggetto, durante la scorsa notte, del lancio di bottiglie molotov mentre si trovavano all’interno di un parcheggio in Viale Tibaldi. Dopo gli attentati che sono stati compiuti nei giorni scorsi all’estero contro le ambasciate italiane, anche in questo caso viene privilegiata la pista anarchica. Il gesto vandalico non è stato però rivendicato e l’indagine sull’accaduto è stata affidata alla Digos, dopo che sul luogo si erano recati i carabinieri. Le telecamere di sicurezza hanno mostrato chiaramente il lancio delle bottiglie molotov e la natura dolosa.

Ultime notizie, nel 76% dei centri urbani italiani si superano i limiti delle polveri sottili

Una indagine condotta da Legambiente nel corso del 2022 in 95 centri urbani italiani ha mostrato che nel 76% dei casi i limiti delle polveri sottili sono superati e quindi le città sono “fuorilegge”. Tra i dati che emergono da questa analisi anche il fatto che l’adeguamento alle norme ed ai limiti europei che riguardano la qualità dell’aria è costantemente in ritardo e che dovrebbe essere eseguito entro il 2030. Gli interventi più urgenti da fare sono il potenziamento dei mezzi per il trasporto pubblico e la creazione di zone a emissioni elettriche pari a zero. Le zone più a rischio da questo punto di vista il Piemonte e la Lombardia con le centraline di Torino, Milano e Asti che hanno fatto registrare i dati peggiori.

Ultime notizie, il meteo dei prossimi giorni

Mentre con la giornata di oggi finiranno i famosi “giorni della merla”, ritenuti da tutti i giorni più freddi dell’anno, nelle previsioni meteo sull’Italia è previsto il ritorno dell’anticiclone delle Azzorre, che dovrebbe portare temperature più miti e bel tempo su gran parte del territorio italiano. Sarà comunque necessario fare molta attenzione al vento di maestrale che nelle regioni del Sud dovrebbero arrivare a toccare anche punte di 60 chilometri orari. L’arrivo dell’anticiclone, che attualmente si trova nelle vicinanze della Gran Bretagna, dovrebbe accadere da metà settimana e porterà degli aumenti delle temperature ma soprattutto nelle ore più soleggiate, mentre le minime dovrebbero rimanere abbastanza basse.

Ultime notizie, morta Lisa Loring

E’ morta nella giornata di ieri l’attrice 64enne americana Lisa Loring, colei che aveva interpretato per prima Mercoledì Addams nella storica serie tv degli anni ’60. Ad annunciare la triste notizia è stata Vanessa Foumberg, una delle figlie, che ha spiegato: «se n’è andata serenamente con entrambe le sue figlie che le tenevano la mano».

Così invece Laurie Jacobson, amica della defunta: «È con grande tristezza che comunico la morte della nostra amica Lisa Loring. Quattro giorni fa aveva avuto un grave ictus, provocato dal fumo e dalla pressione alta. Era tenuta in vita dai macchinari da tre giorni. Ieri, la sua famiglia ha preso la difficile decisione di spegnerli e lei se n’è andata la scorsa notte. Nella cultura pop e nei nostri cuori sarà per sempre Mercoledì Addams». Lisa Loring era divenuta famosa in particolare proprio per il personaggio della Famiglia Addams e non recitava più da diversi anni dopo aver cambiato vita. E’ deceduta a seguito di un grave ictus avuto quattro giorni fa.

Ultime notizie, Johnson: “Putin minacciò di bombardare Regno Unito

La rivelazione choc dell’ex premier britannico Boris Johnson: il presidente russo, Vladimir Putin ha minacciato di bombardare il Regno Unito. Come si legge sull’Ansa durante una telefonata intercorsa fra i due, e risalente a prima dell’invasione dell’Ucraina, Putin avrebbe spiegato che “sarebbe bastato un minuto” per lanciare un attacco missilistico sulla Gran Bretagna.

Ovviamente Johnson non aveva certezza che alla fine Putin avesse bombardato realmente il Regno Unito ma visti i precedenti attacchi, l’ultimo a Salisbury nel 2018, la minaccia doveva essere presa in seria considerazione. “A un certo punto mi ha minacciato – ha detto BoJo – dicendo: ‘Boris, non voglio farti del male ma, con un missile, ci vorrebbe solo un minuto’. O qualcosa del genere. Ma credo che dal tono molto rilassato che aveva, dalla sorta di aria di distacco che sembrava avere, stesse solo giocando con i miei tentativi di convincerlo a negoziare”.

Ultime notizie, attacco ad una moschea in Pakistan: è una strage

Una vera e propria strage quella che si è verificata nella giornata di ieri in Pakistan a seguito di un attacco in una moschea. A Peshawar, nel nord del Paese, un kamikaze si è fatto esplodere in un edificio dove vi erano centinaia di fedeli racconti per la preghiera di Zuhr, e stando a quanto fatto sapere da SkyTg24.it, il bilancio sarebbe pesantissimo: almeno 84 persone sarebbero infatti decedute e 150 quelle invece ferite.

Secondo quanto spiegato dalla polizia di Islamabad i numeri sarebbero comunque tutt’altro che definitivi visto che con il passare delle ore la situazione è peggiorata costantemente a causa delle condizioni fisiche disperate di alcuni sopravvissuti. Riaz Mehsood, commissario della polizia di Peshawar, ha spiegato che è stata attuata un’azione massiccia per soccorrere diverse persone che sono rimaste intrappolate nell’edificio sacro, crollato a seguito dell’esplosione del kamikaze.











