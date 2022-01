Ultime notizie/ Ultim’ora oggi covid, +153% contagi, multa agli over 50 no vax

Nuova impennata di contagi da covid in Italia. Nell’ultima settimana il dato delle persone infette è cresciuto in maniera incredibile e precisamente del 153 per cento, così come certificato nella giornata di ieri dalla Fondazione Gimbe: “Nell’ultima settimana – spiega il Tink Tank milanese di Nino Cartabellotta – si registra un’esplosione di nuovi casi di Covid-19 che volano oltre quota 810 mila, con un incremento del 153% rispetto a quella precedente”. Nella settimana dal 29 dicembre al 4 gennaio, è cresciuto anche il dato relativo ai decessi, più 8.9 per cento rispetto ai sette giorni precedenti, passando da 1.012 a 1.102. Sono cresciuti anche gli attualmente positivi in Italia, da 598.868 a 1.265.297 (+111,3%): “sanità territoriale – sottolinea il monitoraggio – va in tilt” e “sale anche la pressione sugli ospedali”, per via di una crescita del 28 per cento dei ricoveri in area medica, passati da 10.089 a 12.912, e del 21,6% in terapia intensiva (da 1.145 a 1.392).

Ultime notizie, le parole di Papa Francesco

Papa Francesco ha tenuto ieri l’omelia durante la Messa dell’Epifania in Vaticano, e nell’occasione ha ricordato i Re Magi, indicandoli come esempi da seguire: “I magi sfidano Erode. Ci insegnano che abbiamo bisogno di una fede coraggiosa, che non abbia paura di sfidare le logiche oscure del potere e diventi seme di giustizia e di fraternità in società dove, ancora oggi, tanti Erode seminano morte e fanno strage di poveri e di innocenti, nell’indifferenza di molti”. Il Papa, come riferisce l’Ansa, ha quindi chiesto ai cristiani di guardare all’esempio dei Magi mossi dal “desiderio” perché “sono i desideri ad allargare il nostro sguardo e a spingere la vita oltre: oltre le barriere dell’abitudine, oltre una vita appiattita sul consumo, oltre una fede ripetitiva e stanca, oltre la paura di metterci in gioco, di impegnarci per gli altri e per il bene”. Nell’omelia il Santo Padre ha citato anche il pittore Van Gogh che “scriveva che il bisogno di Dio lo spingeva a uscire di notte per dipingere le stelle. Sì, perché Dio ci ha fatti così: impastati di desiderio”.

Ultime notizie, Gelmini: “Ora ristori per i locali”

La ministra degli affari regionali, Mariastella Gelmini, ha annunciato nuovi ristori per le attività colpite dalle misure di restrizione anti covid, precisamente le discoteche e le sale da ballo, chiuse da fine dicembre per contenere i contagi. Uscendo allo scoperto nella giornata di ieri ha spiegato: “Con l’ultimo decreto approvato dal Cdm l’Italia resta aperta, tutela la salute dei cittadini e la tenuta del sistema ospedaliero”. La nota esponente di Forza Italia ha poi aggiunto e concluso dicendo che “ora dovremo occuparci, e lo faremo da subito con un apposito tavolo di lavoro, di risarcire quelle attività che hanno subito danni economici dalla stretta di Capodanno, a cominciare dal settore delle discoteche e dell’intrattenimento”.

Ultime notizie, reazioni all’obbligo vaccinale over 50

Tiene banco la linea dura tenuta dal premier Draghi dopo la decisione di imporre l’obbligo vaccinale per i soggetti over 50. Verranno combinate multe ai trasgressori (100 euro una tantum), mentre il green pass base sarà necessario per andare da parrucchieri e centri estetici, oltre che per accedere a servizi postali, bancari ed esercizi commerciali. Preoccupa il versante scuola, dove i presidi si appellano al governo affinché non si discrimini gli studenti tra vaccinati e non vaccinati. il nuovo decreto governativo impone infatti una gestione severa soprattutto per quanto riguarda la scuola dell’infanzia, dove le attività scolastiche saranno interrotte per 10 giorni anche in caso di un solo studente positivo.

Ultime notizie, il contagio in Europa e nel mondo dello sport

La variante Omicron si abbatte come un ciclone sull’Europa, dove i contagi aumentano vertiginosamente. A risentirne è soprattutto il sistema sanitario, appesantito dalla consistente quantità dei ricoveri in terapie intensive. L’ Oms ha già parlato di sovraffollamento degli ospedali, mentre soprattutto in Francia è allarme rosso, con il tasso di positività che schizza al 15%. In Brasile il celebre carnevale di Rio de Janeiro verrà annullato. A tenere banco è il caso di due sportivi, Kylian Mbappe e Novak Djokovic, schierati su posizioni diametralmente opposte. Il calciatore francese è stato pubblicamente elogiato da Macron per il suo impegno in favore del vaccino, mentre attualmente Djokovic, che si attesta su posizioni no vax, è bloccato in una struttura di Melbourne, in Australia, sostenuto all’esterno da fan serbi e attivisti no vax. Anche il mondo del calcio risente della pandemia. In serie A sono state quattro le gare bloccate, mentre si contano oltre cento contagiati. Il ministero della salute spinge per un coordinamento delle attività sanitarie che coinvolga anche la Lega Calcio.

Ultime notizie, tensioni nella maggioranza

Le decisioni del governo hanno provocato tensioni nella maggioranza, con Draghi in veste di mediatore tra Pd e Movimento 5 stelle, divise sulla questione vaccinale. Democratici, renziani e Forza Italia sostengono la decisione del premier di rendere obbligatorio il vaccino, mentre i Cinque stelle hanno manifestato scetticismo. Fermamente contraria la Lega e Fratelli d’Italia. Tiene banco anche la questione del nucleare. I democratici di Letta sono contrari all’ipotesi, mentre il centrodestra manifesta posizioni favorevoli, accusando l’esecutivo di non voler sostenere lo sviluppo del paese. Preoccupazione anche per quanto riguarda il tema delle bollette. I rialzi hanno destato forti perplessità sia nell’associazione consumatori che nel mondo imprenditoriale. Preoccupa soprattutto il fatto che alcune produzioni potrebbero fermarsi. Volano i prezzi dell’energia, si parla infatti di un piu 20 per cento su base annuale, anche se la Banca centrale Europea ritiene che il fenomeno sia transitorio. In tal senso la settimana dei saldi sarà un elemento importante per misurare la tenuta economica delle famiglie.

Ultime notizie, rivolta in Kazakistan

Violente proteste in Kazakistan contro l’aumento del prezzo del gas, con incendi, saccheggi e assalti alle ville degli oligarchi. Il regime ha sospeso l’arrivo degli stranieri disponendo lo stato di emergenza. Secondo il premier, che ha richiesto l’intervento militare russo, le proteste sono fomentate dagli Stati stranieri. Gruppi di saccheggiatori sono entrati in azione, mentre si sono create lunghe file di fronte agli sportelli automatici per prelevare contanti.

Ultime notizie, anniversario di Capitol Hill

Nessuna parola di circostanza da parte di Biden nella conferenza stampa tenuta proprio il giorno dell’anniversario dell’assalto di Capitol Hill. Il presidente americano ha accusato senza mezzi termini Trump, attribuendogli responsabilità precise per quanto riguarda l’accaduto, in particolar modo per il fatto di non aver subito riconosciuto la sconfitta nelle elezioni presidenziali.



