ULTIME NOTIZIE/ Ultim’ora oggi: tennis, morto Manolo Santana. Fu rivale Pietrangeli

Tennis, è morto Manolo Santana. Fu il primo giocatore spagnolo a trionfare nel tempio di Wimbledon, ma a descriverne la grandezza ci sono anche due Roland Garros e uno Us Open. La leggenda del tennis iberico si è spenta all’età di 83 anni a Marbella. Fu amico e storico rivale del nostro Nicola Pietrangeli contro cui vinse i due Slam parigini in finale. E proprio Pietrangeli oggi non nasconde il dolore per la scomparsa del grande “nemico-amico” di tante battaglie: “Non ho avuto fratelli, lo consideravo tale. Ho saputo, mi ha chiamato la moglie. Era da tempo che non stava bene: che brutto periodo, dopo il dottor Parra, il medico della nazionale di Davis, ora anche Manolo”. Tra i primi a commentare la notizia della morte di Manolo Santala anche Rafa Nadal: “Ho appena ricevuto la terribile notizia della scomparsa del nostro grande Manolo Santana. Come ho detto tante volte in passato: grazie infinite per quello che hai fatto per il nostro Paese e per aver segnato il cammino di tanti. Sei sempre stato un punto di riferimento, un amico e una persona vicina a tutti. Ci mancherai, Manolo; resterai per sempre unico e speciale. Un abbraccio va alla tua famiglia. Non ti dimenticheremo mai!”. (agg. di Dario D’Angelo)

Come da copione si è tenuto ieri il consueto monitoraggio sui dati riguardanti la pandemia di covid, e ancora una volta gli indicatori si sono confermati in crescita. L’incidenza settimanale è passata da 155 ogni 100mila abitanti a 176 per la settimana 3-9 dicembre, mentre decresce leggermente l’indice Rt passando da 1.20 all’attuale 1.18. Di contro continua ad aumentare il tasso di occupazione ospedaliero, e questa settimana sette regioni hanno superato la soglia del 10% riguardante le terapie intensive, leggasi Calabria (all’11,8%), Friuli Venezia Giulia (14,3%), Liguria (12,4%), Marche (14,8%), PA Bolzano (18%), PA Trento (16,7%), Veneto (12,4%), con Emilia Romagna che registra un valore pari al 10%. In merito invece all’area medica, risultano sopra la soglia critica del 15%, Calabria (al 16,8%), Friuli Venezia Giulia (23,3%), PA Bolzano (19,2%), Valle d’Aosta (24,2%). Alla luce di questi dati, durante la prossima settimana le regioni che saranno in zona gialla saranno Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige e la novità Calabria, così come del resto era facilmente intuibile dai dati precedenti. Tutte le altre regioni resteranno ancora in bianca. Ieri si sono registrati 20.497 nuovi positivi e 118 decessi, a fronte dei 12.527 contagi e 79 morti di ieri. Il tasso di positività si attesta al 2,9%. La situazione nel nostro paese resta sotto controllo, a differenza di quanto sta accadendo in altri paesi come Germania e Francia dove i contagi corrono più veloci delle vaccinazioni. Intanto l’Ema suggerisce di somministrare la dose booster dopo 6 mesi dalla seconda inoculazione mentre il direttore dell’Aifa dichiara che in futuro la vaccinazione anti-Covid potrebbe diventare annuale.

Ultime notizie, primi passi verso il vaccino mRna contro l’aids

Forse a breve potremo avere a disposizione un vaccino contro l’Aids. La notizia delle ultime ore è stata infatti quella dello sviluppo di un nuovo siero contro l’Aids basato sulla piattaforma mRna, la stessa usata per i vaccini anti covid firmati Moderna e Pfizer. Paolo Lusso è lo scienziato italiano che ha guidato la ricerca, 64enne nato a Torino, già Direttore della Virologia Umana al San Raffaele di Milano, e responsabile del Laboratorio di Patogenesi Virale del Niaid. Da 30 anni sta studiando il virus Hiv e ha firmato l’articolo in cui ha spiegato il traguardo raggiunto. Intervistato dal Corriere della Sera è comunque rimasto con i piedi per terra: «Siamo in una fase in cui è difficile fare previsioni precise. Però non siamo così lontani. Essendo ottimisti, se tutto andasse bene, potremmo anche riuscire a iniziare la prima fase di sperimentazione clinica nel giro di un anno. A quel punto potremmo essere in grado di stabilire un calendario più accurato». Il vaccino è stato fino ad oggi testati sui macachi ed ha dato esito positivo.

Ultime notizie, Julian Assange verso l’estradizione negli Usa

L’Alta Corte del Regno Unito ha accolto l’appello degli Stati Uniti circa l’estradizione sul suo americano Julian Assange, fondatore di WikiLeaks. Dopo che a gennaio di quest’anno un tribunale distrettuale inglese aveva negato questa possibilità, il governo d’oltre oceano aveva fatto ricorso, accolto quest’oggi. Processo da rifare quindi, e a questo punto l’estradizione negli Stati Uniti appare sempre più probabile. Il verdetto precedenza aveva negato l’evento in quanto si riteneva che Julian Assange potesse suicidarsi in carcere in America, alla luce delle dure condizioni delle galere a stelle e strisce. Ma ora sarà tutto da rifare e vedremo cosa si deciderà. Gravissime le accuse nei confronti dell’ex primula russa, in particolare di spionaggio dopo aver divulgato materiale classificato come top secret. Se venisse condannato rischierebbe fino a 175 anni di galera.

Ultime notizie, Berlusconi: nuovo controllo in ospedale

Nuovo ricovero in ospedale per l’ex presidente del consiglio, Silvio Berlusconi. Nella giornata di giovedì (notizia trapelata ieri), il numero uno di Forza Italia si è recato presso il San Raffaele di Milano a seguito di alcuni dolori all’addome. Il Cavaliere è stato sottoposto ad alcuni accertamenti di rito, fra cui anche una tac, e dopo che i vari controlli hanno dato esito negativo, è potuto tornare nella propria abitazione di Arcore, in Brianza. Quello che sta per chiudersi è stato senza dubbio un anno travagliato per l’ex presidente del Milan, anche se in realtà i problemi erano iniziati durante l’estate del 2020, quando contrasse il covid dopo una vacanza in Sardegna, che comportò un ricovero proprio presso il noto nosocomio meneghino.

Ultime notizie, prefetto Michele di Bari si dimette

La moglie del prefetto Michele di Bari, a capo del Dipartimento Libertà Civili e Immigrazione del Viminale, compare tra i 16 indagati nell’ inchiesta sul caporalato in corso a Foggia, che ha già portato all’arresto di 2 persone. Il prefetto ha rassegnato le dimissioni dall’incarico.

Ultime notizie, sciopero nazionale della scuola

Ieri si è svolto lo sciopero nazionale della scuola con i sindacati scesi in piazza in varie città per protestare sui temi contrattuali ed economici. Tra i motivi della protesta il rinnovo del contratto e l’impoverimento costante di cui sarebbe vittima la categoria, da anni trascurata e senza un giusto riconoscimento economico. Confermato lo sciopero generale del 16 Dicembre.

Ultime notizie, Camera ardente di Lina Wertmuller in Campidoglio

E’ stata aperta oggi in Campidoglio la Camera ardente di Lina Wertmuller, la regista premio Oscar mancata ieri a Roma all’età di 93 anni. I funerali dell’artista si celebreranno domani alle 11.30 nella Chiesa degli Artisti. In queste ore autorità, volti noti del mondo dello spettacolo ma anche tanta gente comune rende un commosso omaggio alla Wertmuller.



