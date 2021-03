ULTIME NOTIZIE/ Ultim’ora oggi Covid, cala il tasso di positività (31 marzo)

Aumento dei decessi e calo dell’indice di contagio. Questi i dati evidenziati dal bollettino di oggi relativo al coronavirus. I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono stati 301.451 a cui hanno corrisposto 16.017 nuovi casi mentre i decessi sono saliti dai 417 di ieri fino a 529, portando il totale a 108,897. Il tasso di positività ha fatto quindi registrare un calo molto netto, passando dall’8,2% di ieri al 5,3% di oggi. Un buon segnale arriva dal calo, seppur minimo, 5 unità rispetto al giorno precedente, dei ricoveri nei reparti di terapia intensiva, mentre è in aumento, anche in questo caso limitato, quello dei ricoveri ordinari con + 63, in calo comunque rispetto all’aumento di ieri che era stato di 462 unità. Guardando ai dati totali si nota che oggi i casi sono arrivati a 3.561.012, mentre i decessi hanno raggiunto quota 108.879. I guariti di oggi sono 18.687, ed anche in isolamento domiciliare si è avuto un calo di 3.224 unità.

Ultime notizie, cambi nel sistema di vaccinazione

Con una apposita ordinanza, che è stata firmata dal generale Figliuolo, cambiano le modalità di vaccinazione. Sino a prima dell’ordinanza le varie regioni avevano il dovere di vaccinare soltanto i residenti, mentre ora la vaccinazione dovrà essere praticata anche alle persone domiciliate per cui dovranno essere variate anche le suddivisioni dei vaccini per regione. Con questa ordinanza si elimina il problema del dover tornare nella propria residenza per potersi vaccinare e si rendono più veloci le pratiche. Un problema che era nato soprattutto per le vaccinazioni del personale delle scuole, con molti insegnanti che operano fuori dalla loro regione di residenza. Il generale Figliuolo ha anche confermato che per l’Italia è previsto, entro la fine del mese l’arrivo di 3 milioni di dosi.

Ultime notizie, stretta da parte del governo per le vacanze di Pasqua all’estero

Una ordinanza, che sarà firmata dal Ministro della Salute, prevede che i viaggiatori italiani di rientro dall’estero, oltre al tampone prima della partenza, dovranno osservare una quarantena una volta tornati sul suolo italiano e ripetere poi il tampone. Una norma che era già prevista per i viaggi verso paesi che non fanno parte della Comunità Europea, ma che adesso viene estesa a tutti. L’ordinanza avrà validità fino al 6 aprile, il giorno dopo la fine delle festività pasquali. Nei giorni scorsi contro quella che era apparsa come una grande “anomalia” cioè la possibilità di effettuare viaggi di vacanza all’estero, mentre non sono concessi in Italia, è stata oggetto di molte discussioni e prese di posizione polemiche.

Ultime notizie Sicilia, falsificati i dati dei contagi

Tre persone sono state arrestate e l’assessore regionale Razza si è dimesso, dopo un blitz dei carabinieri che ha portato alla luce delle falsificazioni dei dati del covid, alterati per evitare che la regione passasse in zona rossa. Lo stesso assessore è ora indagato dopo l’inchiesta che è partita con delle intercettazioni che sono iniziate nello scorso mese di novembre e sono durate fino a marzo. Secondo il gip, mentre il commissario per il Covid di Palermo, Costa, era a conoscenza delle falsificazioni, il presidente Musumeci era stato ingannato. Le falsificazioni dei dati, secondo quanto riportato, sono andate avanti almeno per 5 mesi.



