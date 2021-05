ULTIME NOTIZIE/ Ultim’ora oggi: Covid, casi giù del 20% (11 maggio)

Sono ancora in discesa i nuovi contagi registrati , 5.080, dato che risente anche del minor numero di tamponi effettuati, 130 mila, con l’aumento, seppur minimo, dell’indice di positività che è al 3,9%, rimanendo comunque, da una settimana, sotto la soglia del 4%. Calano di 34 unità anche i ricoverati in terapia intensiva, che sono 2.158., mentre sono aumentati di 7 unità i ricoverati nei reparti ordinari, ora 15,427. I nuovi guariti delle ultime 24 ore, 15,063, portano il numero degli attualmente positivi a 373.670, con un calo superiore alle 10mila unità. A livello regionale numeri tutti sotto quota 1000 con la Campania a 943, mentre il Lazio ne ha fatti registrare 680, la Sicilia 589 e la Lombardia 583.

Ultime notizie, casi di covid ridotti del 20% nell’ultima settimana

Continua la frenata nel numero dei nuovi casi di contagio da coronavirus, che diviene sempre più netta, con 66.478 casi in sette giorni, rispetto agli 82,112 della settimana precedente, e tutte le regioni che vedono una diminuzione netta. Inoltre calano i numeri dei ricoveri che sono tornati al livello dello scorso mese di ottobre, e quello dei decessi. Dalla data delle riaperture generali sono trascorse 2 settimane e dunque i prossimi giorni saranno decisivi per capire se il trend attuale sarà confermato, oppure se le riaperture hanno provocato nuovi rialzi. Una delle cause della diminuzione è senza dubbio quella dell’aumento delle vaccinazioni, che continua a ritmo costante. I tamponi effettuati negli ultimi 7 giorni sono praticamente gli stessi della settimana precedente.

Ultime notizie, la campagna vaccinale

Due le notizie più importanti che riguardano la campagna vaccinale. La prima riguarda i giorni di attesa tra la prima e la seconda dose di vaccino, che possono salire rispetto a quelli previsti fino a questa settimana, ma sulla quale si è visto che le regioni si muovono in ordine sparso, e la seconda è relativa al vaccino Astra Zeneca, che sarà consegnato in Europa fino al prossimo mese di Giugno, ma del quale non sarà rinnovato l’ordinativo da parte dell’UE dopo questa scadenza.

Ultime notizie, missili di Hamas su Gerusalemme

Dalla striscia di Gaza sono stati lanciati dei missili su Gerusalemme e questo ha portato ad una immediata reazione del governo israeliano con delle vittime tra i palestinesi. Nella mattinata si erano registrati degli scontri sulla spianata delle moschee con lanci di granate assordanti e di pietre. Molti i feriti, 300 tra i palestinesi e 21 tra le forze di polizia israeliane. Anche un’auto è stata oggetto di lanci di pietre e questo ha causato la sua uscita di strada.

Ultime notizie, nuovi sbarchi di migranti a Lampedusa

La situazione a Lampedusa è critica dopo i numerosi arrivi degli ultimi giorni e l’Italia vuote che sia stabilito un nuovo accordo con l’Unione Europea per quanto riguarda il ricollocamento dei migranti. Una intesa era stata raggiunta nel corso del 2019, poi era stata interrotta a causa del covid. Una situazione, quella dell’isola, che è destinata a peggiorare con l’arrivo dell’estate e per la quale si sta muovendo anche il premier Mario Draghi.

Ultime notizie, Gualtieri propone il suo nome come candidato a Roma

Roberto Gualtieri, ex ministro PD del Tesoro si vuole candidare per le prossime elezioni comunali di Roma, dove il suo partito ed il M5S non hanno trovato l’accordo per un candidato comune e dove il Movimento sarà rappresentato dalla sindaca uscente, Virginia Raggi, che secondo Gualtieri ha fallito il suo compito.

