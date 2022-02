Ultime notizie/ Ultim’ora oggi covid, circolazione in calo “Fase nuova ma prudenza”

Si va verso lo scioglimento del Cts, l’eliminazione del green pass e l’abolizione dello stato di emergenza. Con i dati riguardanti la pandemia di covid in netto miglioramento (il ministro Speranza ha parlato di “fase nuova”), l’Italia dovrà essere in grado di trattare il covid non più come un’emergenza ma come una malattia “ordinaria”, di conseguenza, bisognerà imparare a convivere con la stessa, alla luce anche della minore aggressività mostrata da Omicron e dell’alto tasso di vaccinazioni in Italia (il 90 per cento ha ricevuto almeno una dose). Per quanto riguarda il green pass lo stop dovrebbe arrivare dalla prossima primavera, in base all’andamento dei contagi, ma è probabile che con la scadenza dello stato di emergenza (prorogato recentemente fino al 31 marzo), anche il pass verde vada in archivio: bisognerà solo capire se per sempre o momentaneamente.

Si sono ufficialmente aperte nella giornata di ieri le Olimpiadi invernali di Pechino 2022. Alle ore 20:00 in Cina, le 13:00 italiane, si è tenuta la cerimonia, completamente blindata per le misure anti covid. A curarla è stato il regista de Lanterne Rosse, e fra le personalità di spicco presenti anche il presidente della Russia, Vladimir Putin (che ha incontrato il collega della Cina, Xi Jinping). La nazionale italiana punta a fare meglio di quattro anni fa, quando ottenne dieci medaglie fra cui tre ori, ma bisognerà capire se potrà gareggiare Dominik Fischnaller, lo slittinista che è risultato proprio nelle scorse ore positivo al covid.

Si confermano in miglioramento i dati riguardanti la pandemia di covid. Nella giornata di ieri c’è stato il consueto monitoraggio dell’Iss, l’Istituto superiore di sanità, che ha evidenziato come siano in calo i ricoveri ospedalieri, sia nelle terapie intensive che in area medica. Nel primo caso il dato segna quota 14.8 per cento rispetto al 16.7 per cento della precedente settimana. Nel secondo, invece, il calo è stato meno marcato, dal 30.4% al 29.5 per cento attuale. Si conferma in calo, così come la scorsa settimana, anche l’indice di trasmissibilità Rt, ad oggi a quota 0.93 contro lo 0.97 di sette giorni fa. Scende infine anche l’incidenza dei contagi, ad oggi 1.362 ogni 100mila abitanti contro i 1.823 comunicato nel precedente monitoraggio.

Ultime notizie, camera ardente in Campidoglio per Monica Vitti

Si è tenuta nella giornata di ieri, come previsto, la Camera ardente per l’immensa attrice italiana, Monica Vitti, scomparsa lo scorso 2 febbraio all’età di 90 anni. Dalle ore 10:00 fino alle ore 18:00, presso il Campidoglio in Roma, chiunque abbia voluto ha potuto rendere omaggio all’attrice romana. La camera ardente proseguirà nella giornata di oggi, ma dalle ore 10:00 alle ore 13:00, prima del funerale che si celebrerà alle 15:00 presso la nota Chiesa degli artisti a Piazza del Popolo a Roma. Un fiume di gente ha voluto rendere omaggio alla straordinaria attrice, fra gente comune e personaggi nel mondo dello spettacolo e delle istituzioni.



