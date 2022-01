Ultime notizie/ Ultim’ora oggi covid, da domani multe agli over 50 no vax

Ancora 24 ore poi da domani, martedì 1 febbraio, entreranno in vigore nuove restrizioni riguardanti il covid. La principale riguarda senza dubbio la riduzione della validità del green pass, il famoso certificato verde, che si ridurrà da 9 mesi fino a 6. Inoltre, sempre da domani, lo stesso pass sarà un requisito necessario per entrare nei principali negozi, ad eccezione di alimentari, farmacie e poco altro. La data del primo febbraio sarà infine importante per gli over 50 che non hanno ancora deciso di sottoporsi al vaccino obbligatorio, e che da domani potranno incorrere in una multa, una tantum, di 100 euro, così come deciso dal decreto riguardante l’obbligo vaccinale per la stessa categoria. I controlli, come scrive l’Ansa, saranno eseguiti a campione e le ultime inviate dall’agenzia delle entrate.

Bollettino coronavirus Ministero Salute 31 gennaio/ Positività al 12.7%, -7 ricoveri

Ultime notizie, due fratelli morti a Reggio Emilia per un incendio

Tragedia ieri a Fabbrico, in provincia di Reggio Emilia, dove due fratelli di soli 7 e 8 anni, sono morti a seguito di un incendio scoppiato in un’abitazione. Il fuoco sarebbe divampato per via di un malfunzionamento di un termosifone di gas, come riferisce l’edizione online dell’agenzia Ansa, e di conseguenza si è creata una bolla di gas che ha in seguito innescato un’esplosione e le successive fiamme. I due fratellini, un maschio e una femmina, non sono purtroppo riusciti a scappare, e sono morti fra le fiamme, mentre la madre, quando è scoppiato l’incendio, si trovava nel cortile esterno ed è riuscita a mettersi in salvo e a chiamare i soccorsi. Le due vittime sono pakistane così come i genitori, e avevano altri due fratelli che al momento del rogo non si trovavano fortunatamente in casa. I corpi sono a disposizione delle autorità giudiziarie, mentre la casa è stata dichiarata inagibile.

BUSINESS DEI TAMPONI/ Dai prezzi ai falsi negativi, cosa non va

Ultime notizie, piccolo Alfiere scrive a Mattarella: “Sonio molto felice”

Un piccolo Alfiere della Repubblica ha scritto una lettera a Mattarella congratulandosi per l’elezione per la seconda volta a presidente: “Caro Presidente Mattarella – si legge sulla missiva, così come riporta l’Ansa – sono molto felice di questa sua decisione, perché credevo non volesse più essere il nostro Presidente ed ero molto dispiaciuto di questo. Adesso sono io a farle i complimenti, anche da parte del mio fratellino Andrea”. A scriverla è stato Mattia Piccoli, 12enne di Concordia Sagittaria che lo scorso dicembre aveva ricevuto proprio da Mattarella l’attestato di Alfiere della Repubblica per il suo supporto al papà malato di Alzheimer: “Sono molto contento – scrive ancora Mattia nella lettera riportata dal Corriere del Veneto – perché per altri sette anni avremo la sua guida sicura e rassicurante”.

ULTIME NOTIZIE/ Oggi ultim’ora: Salvini “mi drogo in bagno? Querelo ‘Il Riformista’”

Ultime notizie, Ucraina invita Russia a ritirare le truppe

Resta alta la tensione in Europa fra l’Ucraina e la Russia. Nella giornata di ieri il ministro degli esteri di Kiev, Dmytro Kuleba, ha inviato un messaggio a Mosca attraverso Twitter in cui ha invitato la Russia a ritirare le truppe schierate lungo il confine: “La Russia deve continuare con l’impegno diplomatico e ritirare le forze militari che ha accumulato lungo i confini dell’Ucraina e nei territori temporaneamente occupati”. Sulla vicenda si è espressa anche Roberta Metsola, neo presidente del parlamento europeo subentrate al compianto David Sassoli: “L’integrità territoriale dell’Ucraina non è negoziabile per noi – sono le sue parole a nome dell’Unione Europea, rilasciate ai microfoni del programma di Rai Tre, Che Tempo Che Fa – l’Ue deve essere unita a tutti i livelli.Quando parliamo e decidiamo su cosa facciamo, altrimenti qualcun altro decide per noi. Terza cosa, dobbiamo essere forti e fermi” se si creassero situazioni che chiedono di “rispondere con molta forza”.

Ultime notizie, il bollettino di ieri del coronavirus

Il bollettino del covid di ieri segnala 104.065 nuovi casi, con il tasso di positività che scende ancora fino al 12,7%. Nella giornata di oggi sono stati trattati 818.169 tamponi- I decessi registrati sono stati in totale 235 mentre per quanto riguarda i ricoveri continuano a diminuire quelli dei pazienti in area medica, oggi 19 in meno mentre sono tornati a salire, seppure molto leggermente, i ricoveri in terapia intensiva, oggi + 5.

Ultime notizie, la giornata sportiva

Nello sci ancora una vittoria della squadra femminile azzurra con Federica Brignone che si è aggiudicata il SuperG a pari merito con una sciatrice austriaca, Cornelia Huetter. La gara si è corsa sulla storia pista della Kandahar, ed ha confermato l’ottimo stato di forma dell’azzurra che si presenta come una delle favorite all’Olimpiade di Pechino. Il successo della Brignone ha permesso alla squadra azzurra di arrivare a 10 vittorie complessive in stagione come era successo in precedenza soltanto nella stagione 1996 / 1997. Nel tennis la finale dell’Australian Open tra Medvedev e Nadal ha visto la vittoria del tennista spagnolo in rimonta al quinto set dopo quasi 5 ore e mezza di gioco. Medvedev era in vantaggio per 2 set a 0 e sembrava destinato ad un facile successo, ma lo spagnolo ha saputo reagire conquistando così il suo 21esimo torneo slam della carriera.

Ultime notizie, ondata di gelo in India

Una pesante ondata di gelo ha colpito l’India e principalmente la sua capitale Nuova Dehli, causando oltre 170 morti tra le persone senzatetto. Un bilancio che potrebbe anche essere significativamente più grave in quanto il censimento delle persone senza fissa dimora non è aggiornato e la capitale è una metropoli con oltre 20 milioni di abitanti e moltissimi arrivano ogni giorno dal resto dell’India.

Ultime notizie, incidente di caccia sul Monte Serra causa la morte di un cacciatore

Un cacciatore di 68 anni che è stato colpito per errore durante una battuta di caccia che si stava svolgendo sul monte Serra è morto a causa della ferita. La tragedia si è verificata alle 12.30 di stamani e in quel momento i cacciatori erano impegnati in una battuta al cinghiale e un compagno di battuta ha sparato colpendolo e procurando una grave ferita al collo. La ferita purtroppo ha causato la morte del 68enne ed ora i carabinieri sono impegnati nello svolgimento delle indagini che dovranno fare chiarezza su quanto accaduto.



