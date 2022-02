Ultime notizie/ Ultim’ora oggi covid, green pass illimitato con dose booster

Si è tenuto come previsto nella giornata di ieri un nuovo Consiglio dei ministri per stabilire le nuove regole riguardanti la pandemia di covid. Si è discusso in particolare della scuola, e delle modifiche alle quarantene per gli studenti positivi, nonché della durata dei giorni di Dad, la didattica a distanza. Si è quindi deciso di mandare in dad solo gli studenti non vaccinati, mentre gli altri potranno continuare in presenza. Inoltre, viene ridotto il numero di giorni di dad a soli 5. E’ stato inoltre stabilito che il green pass, per le persone che hanno ricevuto le prime due dosi di vaccino anti covid, con l’aggiunta del booster, la terza dose, non debba più avere scadenza, di conseguenza sarà illimitato.

Gravissimo lutto nel mondo del cinema. Nella giornata di ieri è venuta a mancare Monica Vitti, straordinaria attrice protagonista di 40 luminosi anni di carriera durante i quali ha recitato al fianco dei più grandi, ricevendo anche moltissimi riconoscimenti sia in campo italiano quanto internazionale. Monica Vitti aveva compiuto 90 anni lo scorso 3 novembre 2021, di conseguenza quest’anno ne avrebbe compiuto 91, ma da anni lottava contro una grave forma di Alzheimer, patologia che purtroppo tende a cancellare la memoria a breve termine, lasciando vivi nei ricordi di chi soffre, quasi esclusivamente solo fatti accaduti in giovane età. A darne notizia è stato Walter Veltroni che a sua volta ha citato il marito di Monica Vitti. Sui social numerosi coloro che hanno omaggiato l’attrice con un post, fra cui moltissimi personaggi del mondo dello spettacolo e delle istituzioni.

Ultime notizie, Whoopie Goldberg sospesa da Bbc per frasi su olocausto

Abc News ha deciso di sospendere la popolare attrice americana, Whoopi Goldberg, a seguito di alcune sue affermazioni sull’olocausto. Negli scorsi giorni la protagonista di Sister Act, oggi conduttrice di The View, aveva spiegato che l’Olocausto “non riguarda la razza”, e alla luce delle numerose polemiche suscitate, la Abc l’ha sospesa per due settimane, così come annunciato dal presidente dello stesso network statunitense, Kim Godwin, definendo le sue dichiarazioni “sbagliate e offensive”. E ancora: “Se da un lato Whoopi ha chiesto scusa, dall’altra le ho chiesto di prendere tempo per riflettere e imparare in merito all’impatto dei suoi commenti”, sottolineando che “l’intera organizzazione di Abc News è in solidarietà con i nostri colleghi, amici, famigliari e comunità ebraici”.

Ultime notizie, Pfizer chiede autorizzazione per vaccino under 5

Si avvicina sempre più la data di somministrazione dei vaccini anti covid per i bimbi di età compresa fra i 6 mesi e i 5 anni. Nella giornata di ieri la Pfizer e la BioNTech, due multinazionali della farmaceutica, hanno chiesto l’autorizzazione alla Fda per l’utilizzo di emergenza appunto del vaccino per i più piccoli, e a breve arriverà la risposta. Se tutto andrà come previsto, l’ok dovrebbe giungere nel giro di pochi giorni, e a partire da fine febbraio/inizio mese di marzo, potrebbe scattare la somministrazione. Si tratta di un vaccino molto importante alla luce dei numerosi casi di contagi che si sono verificati nelle ultime settimane nelle varie scuole materne. Una volta che l’Fda darà il suo ok, il vaccino sarà sottoposto a revisione da parte dell’Ema, l’agenzia europea del farmaco, dopo di che toccherà all’Aifa dare il via libera per l’Italia.

Ultime notizie, il bollettino di ieri del coronavirus

I nuovi contagi da Covid 19 registrati ieri in Italia sono stati 118.994, con il tasso di positività che è stato del 12,3% con 964.521 tamponi processati. I decessi sono stati 395, in calo rispetto ai 427 del giorno precedente e si è registrato un calo anche per quanto riguarda i ricoveri con una diminuzione di 25 unità per le terapie intensive e di 323 per i ricoveri nei reparti ordinari.

Ultime notizie, una donna di 24 anni uccisa per strangolamento a Grumo Nevano

Ancora un femminicidio nel nostro Paese. Si tratta di Rosa Alfieri, una donna di 24 anni che abitava a Grumo Nevano, morta per strangolamento. La morte risale al pomeriggio di martedì quando la ragazza è stata trovata strangolata in casa di un vicino, che abitava in una casa presa in affitto, soltanto due settimane fa, dal padre di lei. Sul posto si è recata una ambulanza del 118 e pattuglie sia dei carabinieri che dei vigili urbani, che ora stanno cercando di capire quale sia stata la dinamica del delitto. Con molta probabilità l’uomo che abitava nell’appartamento, ha attirato la ragazza all’interno e l’ha strangolata.

