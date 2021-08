Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, covid Italia, contagi sopra 4500, crescono i ricoveri

I nuovi casi di contagio registrati ieri sono stati 4.845, con l’indice di positività che torna al 2,3% con 209719 tamponi effettuati. In aumento i ricoverati con i reparti di terapia intensiva che registrano 9 unità in più, mentre nei reparti ordinari ci sono 126 persone in più rispetto a ieri. Le vittime registrate sono state 27. L’incremento dei guariti rispetto al giorno precedente è di 3.615 unità, mentre gli attualmente positivi tornano a aumentare e sono 94,216. L’andamento regionale vede il maggior numero di casi per la Sicilia con 809, poi il Veneto con 663 e la Lombardia con 586. Il Lazio ha visto aumentare il numero di 421 casi ma 119 sono relativi al giorno precedente e non erano stati registrati a causa dell’attacco hacker.

Ultime notizie, ancora medaglie per l’Italia a Tokyo

Aumenta il bottino delle medaglie d’oro per la rappresentativa italiana che conquista il primo posto nella vela, classe NACRA 17, con l’equipaggio misto formato da Caterina Banti e Ruggero Tita che hanno difeso la loro prima posizione nell’ultima regata di ieri. Le ultime medaglie per la vela italiana erano state conquistate nel 2008 a Pechino. Ottima prova anche del quartetto dell’inseguimento nel ciclismo su pista che conquista la finale dove dovrà affrontare la Danimarca. Per i quattro italiani anche la soddisfazione di aver fatto segnare il nuovo record del mondo sulla distanza Si ferma ai quarti di finale la marcia sia del basket fermato dalla Francia, che per la pallavolo maschile, che ha dovuto cedere all’Argentina al tie-break. Intanto sulla pista di atletica vittoria e straordinario record mondiale per il norvegese Warholm, nella gara dei 400 ostacoli.

Ultime notizie, ancora problemi per l’attacco hacker alla Regione Lazio

Tecnici ancora al lavoro per ripristinare la situazione, e polizia alla ricerca degli hacker. Questa la situazione alla Regione Lazio dopo che i suoi server sono stati attaccati nei giorni scorsi. Anche per iniziare nuovamente le prenotazioni dei vaccini si dovranno attendere ulteriori 72 ore. E’ stato confermato che l’attacco degli hacker ha sfruttato un computer di un dipendente della regione che stava lavorando in smart working. Le indagini sono portate avanti con l’aggravante del terrorismo.

Ultime notizie, ancora una morte sul lavoro

Un’altra donna, la 40enne Laila El Harim, è morta ieri mattina in un incidente sul lavoro. La vittima, che lascia una bambina di soli 4 anni, e che era stata assunta dalla Bombonette, una ditta di Camposanto, in provincia di Modena, da poco più di 2 mesi, è morta incastrata in una fustellatrice, macchina che serve per realizzare il packaging, una delle lavorazioni in cui è specializzata l’azienda. Nonostante l’intervento di ambulanze e vigili del fuoco non è stato possibile salvare la donna e l’Ispettorato del Lavoro ha aperto una inchiesta per chiarire le cause dell’incidente mortale.

Ultime notizie, il decreto per le votazioni amministrative

Il Ministero dell’Interno ha fissato la data per le elezioni amministrative che si terranno in oltre mille comuni in tutta Italia, tra i quali città importanti come Roma, Torino e Milano. Si voterà dunque nei giorni 3 e 4 ottobre, mentre gli eventuali ballottaggi si svolgeranno il 17 ed il 18 ottobre. I capoluoghi di provincia coinvolti in questa tornata di amministrative sono 12 ed in totale i votanti saranno 12.015.276.



