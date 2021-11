Ultime notizie/ Ultim’ora oggi covid: Italia resta in zona bianca, ma indice Rt sale

Resta tutta in zona Bianca l’Italia, anche per la prossima settimana, ma nonostante questa lieta notizia, i casi di covid stanno aumentando, e lo testimoniano i numeri snocciolati ieri durante la consueta cabina di regia. L’Rt, l’indice di contagiosità, è cresciuto dall’1.15 di settimana scorsa all’attuale 1.21, e i casi di incidenza sono passati da 53 a 78 su 100mila abitanti. Leggermente in crescita anche il tasso di occupazione delle terapie intensive, passato da 4 a 4.4%, mentre cresce di più il tasso di occupazione nei reparti ordinari, da 5.3 a 6.1, quasi un punto percentuale. Delle 21 regioni, la Calabria è l’unica classificata a rischio basso, mentre tutte le altre sono a rischio moderato, ma a preoccupare maggiormente sono Friuli Venezia Giulia, Alto Adige, Marche, visti i dati preoccupanti degli ultimi giorni. Sotto attenzione in particolare la situazione del Friuli dove l’incidenza è a 148 (la soglia è di 50), le terapie intensive sono piene all’11 per cento (soglia è di 10), e i ricoveri sono al 10 per cento (soglia di 15): se i dati dovessero peggiorare fra sette giorni si potrebbe palesare il ritorno in zona gialla.

Bollettino coronavirus Ministero Salute 13 novembre/ +39 ricoveri, positività 1.4%

Ultime notizie, Lamorgese in vista delle manifestazioni di oggi

Sono attese anche oggi, per l’ennesimo sabato di fila, le manifestazioni anti governative contro il green pass e il vaccino anti covid. In settimana è stato istituito il nuovo ‘protocollo’ per i cortei in periodo di covid, di conseguenza la ministra dell’interno, Luciana Lamorgese, si attende maggiore senso civico. Uscendo ieri allo scoperto per parlare di ciò che potrebbe accadere oggi, ha spiegato: “mi sto sentendo con prefetti e questori per individuare soluzioni adeguate. L’importante è che non ci siano pericolose forzature e confido che i manifestanti siano animati da senso civico e seguano le modalità concordate con le autorità di pubblica sicurezza”. L’esponente del governo Draghi, intervenendo presso Rai Radio 1, ha aggiunto: “Vorrei ricordare agli organizzatori che hanno il dovere di garantire che le iniziative si svolgano in sicurezza per i partecipanti e senza che vengano pregiudicati i legittimi interessi della cittadinanza. L’ultima direttiva fornisce a prefetti indicazioni per fare in modo che venga bilanciato il diritto di manifestare con l’esigenza di tutela della salute: l’importante è non creare disagi alla cittadinanza e che non ci siano rischi per l’ordine pubblico”.

Black Friday 2021/ Manà Manà di Unieuro Episodio 2: centinaia di prodotti in offerta

Ultime notizie, carabiniere grave dopo essere stato investito da 4 fuggitivi

Resta in gravi condizioni, ricoverato in prognosi riservata, il carabiniere che è stato investito ieri da quattro malviventi in quel di Cosenza, nota cittadina calabrese. Come specificato dall’agenzia Ansa, il militare dell’arma aveva intimato l’alt ad un’automobile con a bordo quattro persone, una Mercedes modello Classe A, ma questa non si è fermata al posto di blocco tirando dritto, e investendo volontariamente il militare. I quattro sono poi sfuggiti a forte velocità per le vie cittadine, dandosi alla macchia nel centro storico, e risultano essere al momento ricercati. Il carabiniere della compagnia cosentina, invece, è stato soccorso immediatamente e nel giro di pochi minuti è stato trasferito presso l’ospedale di Torre Annunziata dove si trova attualmente in terapia intensiva. Le forze dell’ordine stanno cercando di individuare i responsabili anche tramite l’aiuto delle telecamere di sorveglianza in zona.

RIFORMA TRIBUNALE DEI MINORI/ Perché la burocrazia vale più della persona?

Ultime notizie, morto Giampiero Galeazzi: aveva 75 anni

E’ morto nella giornata di ieri Giampiero Galeazzi, storico giornalista sportivo di casa Rai: aveva 75 anni e da tempo era malato di diabete. Numerosi coloro che l’hanno ricordato su Twitter nella giornata di ieri, una pioggia di commenti in onore del mitico “Bisteccone” Galeazzi, sia personaggi famosi che nel corso degli ultimi 40 anni hanno lavorato al suo fianco, sia gente comune, a cominciare dai tifosi della Lazio, la squadra per cui batteva il cuore proprio di Galeazzi. Il diabete lo aveva debilitato molto negli ultimi anni e proprio per questo le sue apparizioni televisive erano state rarissime. Battute pungenti, simpatia infinita, grande competenza e professionalità, e soprattutto la sua voce inconfondibile, hanno fatto entrare Galeazzi di diritto nell’olimpo dei giornalisti sportivi, fra i più amati di sempre.

Ultime notizie, Aguero costretto al ritiro?

Aguero potrebbe dire definitivamente addio al calcio. Il 33enne attaccante della nazionale argentina, dalla scorsa estate al Barcellona, avrebbe un serio problema al cuore che gli impedirebbe di continuare la sua attività agonistica. A spiegarlo è stato nella giornata di ieri Radio Catalunya, parlando di una grave aritmia. Il giocatore aveva subito una sorta di malore in occasione della sfida dello scorso 30 ottobre fra il Barcellona a l’Alaves, un duro colpo al petto che lo avevano costretto ad abbandonare il rettangolo di gioco. La compagine catalana, dopo i primi accertamenti, aveva comunicato uno stop per il Kun di almeno 3 mesi ma ora questo lasso di tempo potrebbe essersi allungato inesorabilmente. La speranza, ovviamente, è che Radyo Cataluna si sbagli.

Ultime notizie, il bollettino coronavirus di ieri

Nel bollettino di ieri del coronavirus i nuovi casi registrati sono stati 8.516, mentre i decessi sono stati 68. A fronte di 498.935 tamponi eseguiti, il tasso di positività è tornato a salire portandosi all’1,7% con un aumento dello 0,3% rispetto al giorno precedente. Numeri in aumento anche per le terapie intensive, 23 unità, ed i ricoveri ordinari, 16 unità. Il numero dei positivi sale a 110.659 con un aumento nelle ultime 24 ore di 3.739 unità, con i guariti odierni che sono stati 7.715.

Ultime notizie, smantellata a Torino una rete di pedofili

Una rete di pedofili, tra i quali anche un sacerdote, è stata smantellata dalla polizia postale che ha condotto una serie di indagini al termine delle quali sono state indagate 26 persone e sequestrati numerosi files compromettenti. Oltre che nel capoluogo piemontese le indagini sono state svolte anche a Benevento e Bari. Il materiale sequestrato è stato definito “raccapricciante”, in quanto contenente immagini di bambini piccolissimi che venivano sottoposti a pratiche sessuali.

Ultime notizie, il coronavirus in Europa

A causa dell’aumento del numero di contagi l’Olanda ha deciso di tornare ad un lockdown parziale, con bar e ristoranti che tornano a chiudere alle 20.00 per la durata di 3 settimane, mentre per quanto riguarda i negozi “non essenziali” la chiusura scatterà, sempre per 3 settimane, dalle 18.00. Anche altri paesi stanno mettendo in atto delle misure per contrastare l’epidemia, come l’Austria dove il lockdown riguarderà soltanto le persone non vaccinate. In altri paesi, tra i quali il Belgio, l’Estonia, la Slovenia, la Germania e la Bulgaria, la situazione resta preoccupante, mentre l’Italia, insieme alla Spagna, alla Svezia ed a Malta ha un livello di preoccupazione “basso”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA