Ultime notizie/ Ultim’ora oggi covid, la stretta di Capodanno: tampone per tutti?

Sale l’attesa per la Cabina di regia anti covid che si terrà nella giornata di domani, giovedì 23 dicembre, alla presenza del presidente del Consiglio Mario Draghi. Sembra ormai certa l’introduzione di nuove misure restrittive alla luce dei contagi in forte aumento, e fra le manovre attuabili quasi sicuramente una riguarderà l’obbligo della mascherina anche all’aperto, strumento che comunque viene già ampiamente utilizzato in numerose città d’Italia. Altra ipotesi è quella dell’obbligo delle mascherine modello Ffp2, quindi più performanti, per i mezzi pubblici, così come una riduzione della durata del Super Green Pass, che dovrebbe scendere a 6 mesi, rispetto agli attuali 9. Il punto cruciale rimane il tampone anche ai vaccinati per i grandi eventi, e su tale “accortezza” le Regioni starebbero facendo le barricate per cercando di tutelare i pro vax. L’esecutivo sembrerebbe però tirare dritto e spinge affinchè, in vista del Capodanno e dei grandi eventi che si terranno, si renda necessario il tampone obbligatorio anche per i vaccinati.

Due persone sono morte nella giornata di ieri in quel di Lessinia, in provincia di Verona (siamo nella regione Veneto). Si tratta di due uomini che da giorni erano spariti e che dopo essere usciti di casa non erano più rientrati. Ieri mattina, come riferito dai colleghi di TgCom24.it, sono strati trovati senza vita presso una casa di Bosco Chiesanuova, e il decesso è dovuto molto probabilmente alle esalazioni di monossido di carbonio. Si tratta di un gas inodore e incolore ma che risulta essere micidiale se inalato dall’uomo: di fatto ti uccide senza che te ne accorgi. Il ritrovamento è stato fatto dai carabinieri dopo l’allarme lanciato dai famigliari.

Ultime notizie, divorzio record per il Sultano di Dubai

E’ un vero e proprio assegno record quello che dovrà strappare il Sultano di Dubai, Mohammed bin Rashid Al Maktoum, 72enne ricchissimo uomo d’affare degli Emirati Arabi, nei confronti dell’ex moglie, la principessa Haya, sorella del re di Giordania. Stando a quanto stabilito nella giornata di ieri da un giudice di Londra, l’uomo dovrà versare ben 550 milioni di sterline all’ex, che al cambio fanno circa 635 milioni di euro. Una somma che verrà destinata al mantenimento dei due figli che Haya ha avuto appunto dal sultano, al momento entrambi minorenni. La consorte, ricorda l’agenzia Ansa, era scappata con i figli dagli Emirati Arabi in quel di Londra nel 2019, dove vive attualmente, dicendosi “terrorizzata” dal marito, che era stato poi denunciato per una presunta “prigionia” della figlia in quel di Dubai. Un tribunale di Londra, in precedenza, aveva sanzionato un oligarca russa a compensare all’ex consorte Tatiana Akhmedova circa 450 milioni di sterline.

Ultime notizie, Superbonus 110: via tetto Isee

E’ arrivato nella giornata di ieri il via libera al superbonus del 110 per cento senza alcun tetto Isee. La commissione Bilancio del Senato ha votato l’emendamento alla legge di bilancio che modifica la precedente norma, eliminando così il famoso vincolo dei 25mila euro di reddito per le villette unifamiliari. La maggioranza è riuscita ad ottenere il via libera del governo, cancellando il paletto e permettendo a tutti di poter accedere al credito d’imposta al 100 per cento. Tra le varie misure approvate dopo il passaggio in Commissione, come riferisce Il Sole 24 Ore, anche l’allungamento a 180 giorni del termine per il pagamento delle cartelle notificate nel primo trimestre del 2022. Inoltre è stata introdotta una misura da 10 milioni di euro a sostegno dei proprietari di case occupate in maniera abusiva. Altro stop della tassa sui tavolini per tre mesi, mentre per il 2022 il bonus mobili passa da 5.000 a 10.000 euro.

Ultime notizie, il bollettino di ieri del coronavirus

Continua a crescere il numero dei nuovi contagi e dei decessi causati dall’epidemia di coronavirus. Ieri sono stati effettuati oltre 850mila tamponi ed il numero dei positivi è arrivato a superate quota 30mila con 30.798. Aumentano anche i decessi che sono stati 1563. Con questi dati il tasso di positività riscontrato è stato del 3,6%. I numeri sono molto alti e per trovare un giorno con così tanti contagi è necessario tornare al mese di novembre dello scorso anno, mentre per quanto riguarda il numero dei decessi furono 171. In totale i ricoverati in terapia intensiva hanno superato quota mille, con un aumento di 25 unità rispetto al giorno precedente che ha portato a 1.012 ricoverati. Aumentano di 280 unità anche i ricoveri ordinari con un nuovo totale di 8.381.

Ultime notizie, in Toscana una intera famiglia uccisa dal Covid 19

Una famiglia intera, composta da padre, madre e figlia, è stata uccisa dal coronavirus in 4 giorni. l primi decessi sono stati quelli del padre e della figlia che sono morti a solo 1 ora di distanza l’uno dall’altro, mentre la madre è morta nella giornata di ieri. Tutti i deceduti non erano vaccinati. La famiglia abitava in un paese della montagna pistoiese, San Marcello Piteglio, dove in questi giorni il numero dei contagi per il covid 19 è in netto aumento. I due genitori erano ricoverati in un ospedale di Prato, il Santo Stefano, mentre la figlia in quello fiorentino di Ponte a Niccheri. La famiglia aveva operato per molti anni nel settore della ristorazione presso la località turistica dell’Abetone.

Ultime notizie, indagini sulle plusvalenze in serie A di calcio

Gli uomini della Guardia di Finanza si sono recati ieri a Milano sia nella sede dell’attuale capolista, Inter, che della lega Calcio, alla ricerca di elementi legati all’indagine in corso sulle plusvalenze che sarebbero state effettuate nelle stagioni sportive 2017 / 2018 e 2018 /2019, soprattutto per quanto riguarda giocatori di fascia più bassa di emolumenti e atleti del settore giovanile. Attualmente l’indagine è a carico di ignoti e si ipotizza il reato di falso in bilancio. L’Inter ha comunicato che nessuno dei suoi tesserati risulta al momento indagato.

Ultime notizie, Carlo Calenda e le dimissioni dal consiglio comunale di Roma

Carlo Calenda ha comunicato il suo addio al consiglio Comunale di Roma e sarà sostituto da Carpano. Il leader di Azione, che aveva partecipato alla corsa a Sindaco, è anche un eurodeputato e aveva già annunciato le sue dimissioni per l’incompatibilità tra i due incarichi, ma aveva poi fatto un passo indietro dopo che i suoi lo avevano convinto a rimanere. Ora la decisione definitiva con Calenda che ha dichiarato in un tweet che “rimanere non è serio e non è compatibile col mio ruolo di eurodeputato”.



