Ultime notizie/ Ultim’ora oggi covid, pronta stretta di Natale: attese nuove misure

Il governo sta valutando l’introduzione di nuove misure restrittive, alla luce dei casi di covid che non accennano a diminuire. A preoccupare ulteriormente vi è la variante Omicron, che sta diffondendosi sempre più e che a breve potrebbe prendere il sopravvento così come accaduto con Delta e prima ancora con Alfa. L’esecutivo pensa quindi di re-introdurre l’uso delle mascherine obbligatorio all’aperto, così come già deciso da numerose città, ma anche un tampone anche per i vaccinati che vogliono prendere parti ai grandi eventi, come ad esempio le partite di calcio di Serie A, e i concerti, dove il rischio di focolai covid è sempre dietro l’angolo. Il tutto verrà discusso nella giornata di questo giovedì, 23 dicembre, quando la cabina di regia si riunirà assieme al presidente del consiglio, Mario Draghi, per fare il punto della situazione prima di Natale. A conferma della situazione tutt’altro che rosea, la circolare del ministero della salute che ha sottolineato come la nostra nazione si trovi “in fase epidemica acuta, caratterizzata da una elevata velocità di trasmissione del virus SarsCoV2 nella maggior parte del Paese”.

Buon Natale 2021, le frasi d'auguri/ “Pochi regali ma tanti sogni realizzati”

Ultime notizie, tifone nelle Fillippine: 100 morti

E’ drammatico il bilancio a seguito del passaggio del tifone Rai nelle Filippine. Così come comunicato dalle autorità locali nelle scorse ore, il numero totale di morti sarebbe quasi di 100, tutti concentrati nelle regioni meridionali e centrali delle Filippine. Il dato ufficiale comunque manca ancora, in quanto, come riferisce l’agenzia Ansa, si tratta di un contagio ufficioso, ma i numeri potrebbero non scostarsi di molto da quella cifra, se non addirittura peggiorare. Si pensi che nella sola isola di Bohol, nota meta turistica, le vittime sono state ben 63, così come reso noto dal governatore Arthur Yap. Altre 10 le vittime invece nelle isole Dinagat, ad est di Bohol, stando a quanto fatto sapere dal unzionario provinciale per l’informazione, Jeffrey Crisostomo.

CHIESA E SOSTENIBILITÀ/ Così l'ecologia integrale si traduce in buone pratiche

Ultime notizie, il messaggio del Papa agli studenti della Cattolica

Papa Francesco ha realizzato un videomessaggio in occasione dell’inaugurazione dell’anno accademico dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, rivolgendosi così agli studenti dell’ateneo meneghino: “Non lasciatevi contagiare dal virus dell’individualismo – parole riportate ieri dall’agenzia Ansa – è brutto questo, e fa male”.E ancora: “L’università è il luogo adatto per sviluppare gli anticorpi contro questo virus: l’università apre la mente alla realtà e alla diversità; lì potete mettere in gioco i vostri talenti e metterli a disposizione di tutti. L’apertura e l’accoglienza dell’altro è quindi particolarmente importante, perché favorisce un legame solidale tra le generazioni e combatte le derive individualiste”. Quindi il Santo Padre ha aggiunto e concluso: “Il mondo, oggi soprattutto, è totalmente interdipendente; tale condizione richiede uno sforzo inedito, perché questo cambiamento epocale ha reso obsolete le cornici interpretative del passato, che non sono più utili per comprendere il presente. Si tratta di progettare nuovi modelli di pensiero, per definire soluzioni alle urgenze che siamo chiamati ad affrontare: da quelle ambientali a quelle economiche, da quelle sociali a quelle demografiche”. In questo “l’Università Cattolica del Sacro Cuore può rappresentare un luogo privilegiato per lo sviluppo avanzato di tale elaborazione culturale”.

"Vaccinati contagiano come no vax? Bugia"/ Burioni: "Come un ubriaco al volante..."

Ultime notizie, Ursula von der Leyen: “Pil Italia cresce come non mai”

La presidentessa della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, era ieri a Milano all’inaugurazione del centunesimo anno accademico dell’Università Cattolica. Nell’occasione ha voluto fare i complimenti all’Italia, sottolineando l’importante crescita del Pil nell’ultimo anno, dopo un 2020 disastroso. “Finalmente stiamo invertendo la rotta” ha detto, come riportato dall’agenzia Ansa. La numero uno della CE ha quindi aggiunto: “Grazie alla solidarietà europea e alla capacità dell’Italia di gestire efficacemente la pandemia, l’economia italiana sta crescendo più in fretta che in qualunque altro momento dall’inizio di questo secolo. Il Pil italiano ritornerà ai livelli pre-crisi già entro la metà del prossimo anno – in tempo per le lauree dei più grandi tra di voi”.

Ultime notizie, il bollettino di ieri del coronavirus

Scende il numero dei nuovi contagi, ieri 24.259, ma anche quello dei tamponi effettuati che fa quindi salire al 4,3% il tasso di positività che così torna a quello di venerdì scorso. I decessi odierni sono stati 97, mentre per quanto riguarda i ricoveri si è avuto un incremento in entrambe le casistiche con 13 unità in più nelle terapie intensive e 150 unità in più per quanto riguarda i ricoveri ordinari.

Ultime notizie, ancora un successo per Sofia Goggia

Sofia Goggia sembra non volersi fermare e, dopo il successo nella discesa libera disputata sabato, si è imposta anche ieri nel SuperGigante disputato anche questo a Val d’Isere in Francia. La sciatrice italiana è stata la punta di diamante di una formazione azzurra che ha quasi monopolizzato il podio, con Elena Curtoni che ha conquistato la terza piazza, mentre la Brignone si è piazzata al quarto posto con solo 1 centesimo di ritardo sulla connazionale. A impedire la tripletta azzurra è stata la sciatrice norvegese Mowinckel. La Goggia ha ampliato anche il suo vantaggio nella Coppa del Mondo, dopo essere passata in testa con la vittoria del giorno precedente in discesa libera. La sciatrice azzurra comanda anche nelle due coppe di specialità, Discesa libera e SuperGigante.

Ultime notizie, morti due ventenni travolti da un’auto in Val Brembana

Sabato notte due giovani, uno di 21 ed uno di 24 anni, hanno iniziato a litigare tra loro sulla strada e sono rimasti uccisi da una macchina che li ha travolti mentre erano distesi sulla carreggiata della ex strada statale. L’uomo che li ha investiti è un sessantenne che abita nella zona e contro di lui è stata emessa una denuncia per omicidio stradale. I due morti erano di origine marocchina e e non si conoscono i motivi del litigio. L’investitore dopo l’incidente è scappato per poi ritornare dopo 45 minuti. Uno dei giovani è rimasto ucciso sul colpo, mentre il secondo dopo vari tentativi di rianimarlo da parte dei soccorritori. All’alba di ieri mattina, in Via Cilicia a Roma è accaduto invece un incidente stradale che ha provocato la morte di due donne rispettivamente di 23 e 19 anni. Le due erano sorelle e sono andate a sbattere, con la loro automobile, contro un albero. L’incidente è avvenuto alle 5.30 e si pensa che al momento dell’impatto stessero tornando alla propria abitazione che si trova nelle vicinanze. Le indagini sull’incidente vengono svolte dalla polizia locale.

Ultime notizie, muore in Valsesia uno sciatore di 15 anni

Un ragazzo di 15 anni è stato vittima di un incidente sugli sci nella giornata di sabato sulla pista di Alagna, in Valsesia, ed oggi è morto presso l’ospedale di Novara dove era stato trasportato in gravi condizioni a causa dei colpi subiti al capo. La pista sulla quale è avvenuta la caduta è quella che riporta ad Alagna partendo da Pianalunga.

Ultime notizie, il coronavirus nel mondo

Il covid sta continuando ad incidere in maniera grave anche negli altri Paesi, con la Gran Bretagna che si trova a dover fare i conti con la variante Omicron che oggi è stata riscontrata in 37mila dei nuovi casi di contagio. Anche in Irlanda la metà dei contagi sono dovuti alla nuova variante. In Olanda è stato proclamato nuovamente il lockdown, mentre la Germania ha istituito la quarantena per i viaggiatori che arrivano da Francia, regno Unito e Danimarca. Nuovi aumenti di contagi anche a New York, che ha annullato gli spettacoli che si dovevano tenere a Broadway. La Danimarca ha deciso di imporre la chiusura dei locali alle 23.00.



