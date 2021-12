Ultime notizie/ Ultim’ora oggi covid, quarantena breve: per domani convocato il Cts

Cresce il tasso di occupazione in Italia dei malati di covid nei reparti di terapia intensiva. Come riferisce Agenas, l’Agenzia Nazionale per i servizi sanitari regionali, sono nove le regioni che superano le soglie critiche nei due parametri, precisamente Calabria, Friuli Venezia Giulia, Lazio (14% intensive e 15% area medica), Liguria, Marche, Pa Bolzano e Trento, Piemonte e Veneto, per una media del 12 per cento dei posti letto occupati in terapia intensiva (la soglia critica è fissata al 10 per cento). Ecco nel dettaglio tutti i numeri delle regioni al momento più a rischio per quanto riguarda i ricoveri ospedalieri: Calabria (16% intensive e 28% in reparti con crescita del 2% in area non critica), Friuli Venezia Giulia (17% intensive e 22% area medica con +2%), il Lazio (14% intensive e 15% reparti), Liguria (19% intensive con +1% e 27% reparti con +1%), Marche (15% intensive con +1% e 21% reparti con +2%), Pa Bolzano (19% intensive e quota 15% reparti con +1%), Pa Trento (22% intensive e 18% reparti con +1%), Piemonte (14% intensive con +1% e 17% reparti con +1%), Veneto (16% intensive e 18% reparti). Si tratta di regioni già in zona gialla ad eccezione di Lazio e Piemonte. La Lombardia per il momento supera la soglia critica in terapia intensiva mentre è al limite per i ricoveri in area medica. Intanto il governo sta pensando ad una mini quarantena di 3/5 giorni per i vaccinati con tre dosi, evitando di mettere in isolamento un intero Paese. Nella giornata di domani è stato convocato il Cts ed è probabile che a breve giunga una decisione.

Bollettino vaccini covid oggi 28 dicembre/ 88.8% degli italiani ha almeno una dose

Ultime notizie, Figliuolo: “Terza dose dopo 4 mesi”

Dal 10 gennaio la terza dose di vaccino covid sarà anticipata a quattro mesi. Ad annunciarlo nella giornata di ieri è stato il commissario straordinario dell’emergenza covid, il generale Figliuolo, che parlando con Storie Italiane su Rai Uno e in visita all’hub vaccinale pediatrico di Torino, allestito dalla Compagnia di San Paolo, ha ammesso: “Credo che anticipare la terza dose a quattro mesi dal 10 gennaio sia per ora una scelta equilibrata, ma non mi sento di escludere alcunché. Abbiamo visto come si muove questo virus con le sue varianti e che ciò che uno dice oggi, domani l’evidenza sul campo la può cambiare”. E ancora: “Mi preoccupano ancora, quei 5 milioni e 750 mila italiani che non hanno ancora avuto alcuna dose. Siamo quasi al 90% tra prime dosi e guarigioni da almeno sei mesi, però in quella fascia, specie tra i 30 e i 59 anni, ci sono ancora un po’ di milioni di persone che potrebbero essere raggiunte dalle inoculazioni e potrebbero anche loro dare una mano ad arginare il virus e soprattutto queste varianti”.

Bollettino coronavirus Lombardia, dati 28 dicembre/ Positività 11.4%, +107 ricoveri

Ultime notizie, Chiara Ferragni e Fedez positivi al covid

Chiara Ferragni e Fedez sono risultati positivi al covid. A comunicarlo sono stati i due influencer attraverso le proprie pagine social: “Come potete facilmente intuire io e Chiara siamo positivi”, le parole del rapper meneghino mentre parla con addosso la mascherina, e ancora: “Ci stavamo testando ogni giorno per essere sicuri e ieri abbiamo fatto un molecolare, il cui risultato è arrivato adesso e siamo positivi ma i bambini, non si sa come, per ora sono negativi”. Ovviamente, avendo due bimbi piccoli, è complicato stargli lontano, e proprio per questo i due personaggi dello spettacolo hanno spiegato di stare in casa con le mascherine: “perché non possiamo mantenere più di tanto una distanza con i bambini che dobbiamo accudire. E’ una situazione un po’ cosi, fortunatamente siamo asintomatici e stanno tutti bene – ha proseguito Fedez -, quindi la nostra priorità in questo momento è che i bambini stiano bene, speriamo che continui così. So che molti di voi sono nella nostra stessa situazione quindi teniamoci compagnia e sosteniamoci a vicenda”.

Bollettino coronavirus Ministero Salute 28 dicembre/ Boom ricoveri, +540

Ultime notizie, Belgio: premier apre a vaccinazione obbligatoria

Si va verso la vaccinazione anti covid obbligatoria in Belgio. A farlo sapere è stato ieri il primo ministro locale, Alexander De Croo, alla guida del governo federale belga, che intervistato dai microfoni del quotidiano De Znodag, ha appunto spiegato: “l’obiettivo è chiaro: dobbiamo vaccinare tutti e se la strada della vaccinazione obbligatoria può contribuire sono pronto a prenderla in considerazione”. Secondo De Croo la pandemia di covid non si chiuderà con la quarta ondata al momento in corso, di conseguenza bisognerà convivere con il virus ma per farlo servirà rendere obbligatoria per legge la vaccinazione. A supportare il primo ministro belga, il partito dello stesso, i liberali di Open Vld, secondo cui servirebbe un lockdown per i no vax, escludendo i non vaccinati da teatri, ristoranti, caffè e luoghi pubblici d’incontro.



© RIPRODUZIONE RISERVATA