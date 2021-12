Ultime notizie/ Ultim’ora oggi covid: quarta ondata non si placa, attese nuove misure

Non sono da escludere nuove misure di restrizione contro il covid nei prossimi giorni. A farlo chiaramente capire è stato il presidente del consiglio, Mario Draghi, che uscendo allo scoperto nella giornata di ieri ha spiegato: “Nulla è stato deciso, la decisione sarà presa sulla base dei dati dell’ultimo sequenziamento”. La sensazione è che si deciderà fra 48 ore, giovedì 23 dicembre, quando si riunirà la cabina di regia, assieme proprio al primo ministro, per fare il punto della situazione. I contagi stanno continuando ad aumentare, in una settimana sono cresciuti del 30 per cento, e fa paura la variante Omicron. Le ipotesi sul tavolo sono quelle delle mascherine obbligatorie anche all’aperto, e dei tamponi anche ai vaccinati per i grandi eventi .Tra le misure si valuta anche la riduzione della durata del Green Pass fino a 6 mesi ed altre misure per gli eventi sia di spettacolo che sportivi. Per il calcio ad esempio si sta pensando a soluzioni come le porte chiuse, oppure la capienza ridotta e l’obbligo del tampone anche per chi è già vaccinato. Si tratterebbe di una svolta importante nella lotta alla pandemia che si sta facendo sempre più serrata in tutto il mondo.

Buon Natale 2021 e buon Santo Stefano, frasi d'auguri/ “Ogni volta che doniamo...”

Ultime notizie, Andreoni: “Omicron buca AstraZeneca”

Il professor Massimo Andreoni, primario di Infettivologia al Policlinico Tor Vergata di Roma e direttore scientifico della Società italiana di malattie infettive e tropicali (Simit), è intervenuto ieri ad Agorà, svelando che la variante Omicron riesce a bucare il vaccino anti covid a firma AstraZeneca. Parlando in diretta tv ha ammesso: “I dati dei ricercatori inglesi dicono che le 3 dosi di Pfizer garantiscono un certo grado di protezione dalla malattia grave, più che accettabile. Invece il vaccino AstraZeneca sembrerebbe dare una protezione molto più bassa. La variante Omicron buca il vaccino AstraZeneca ma non le 3 dosi di Pfizer”. In merito alla capacità di diffusione dell’ultima modifica del ceppo originario del covid, Andreoni ha aggiunto, sottolineando la sua enorme capacità infettiva: “La variante Omicron ha una capacità di raddoppiamento ogni 2 giorni e mezzo. Oggi verranno testati i diversi tamponi per avere un’idea di quanto stia penetrando in Italia”. Al momento i casi covid di variante Omicron in Italia sono un centinaio, ma in rapido aumento negli ultimi giorni.

SOLSTIZIO D'INVERNO OGGI, MARTEDÌ 21 DICEMBRE 2021/ Frasi per questo magico evento

Ultime notizie, Peng Shuai riappare in pubblico: “Mai accusato Zhang Gaoli”

La tennista cinese Peng Shuai è riapparsa in pubblico attraverso un video. Nel filmato, diffuso online dai media cinesi, la campionessa ci tiene a fare chiarezza sulle precedenti accuse di aggressione sessuale della stessa nei confronti dell’ex vicepremier cinese Zhang Gaoli. “Devo sottolineare un punto che è estremamente importante – le parole della stessa Peng Shui – non ho mai detto o scritto che qualcuno mi abbia aggredito sessualmente, devo sottolineare chiaramente questo punto”. Nel video si vede la stessa atleta parlare con il campione della Nba Yao Ming, nonché con l’ex velista Xu Likia e il campione del tennis da tavolo Wang Liqin. Ricordiamo che la tennista era scomparsa per qualche settimana, prima di riapparire “magicamente” in pubblico. Nella giornata di ieri le scuse al governo cinese, ma c’è chi nutre ancora molti dubbi sulla vicenda…

Long Covid in 2-8% bambini contagiati/ Studio Uk: "Prevalenza più bassa"

Ultime notizie, Mattarella e il discorso alla Conferenza degli Ambasciatori

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella ha presenziato ieri alla XIV Conferenza degli Ambasciatori e delle Ambasciatrici d’Italia nel Mondo, una delle ultime apparizioni pubbliche del Capo dello Stato uscente. Il futuro senatore a vita si è rivolto così alla platea presente, fra cui il ministro degli esteri Luigi Di Maio: “Nel volgere lo sguardo nei 7 anni passati non posso che rilevare come l’attività internazionale non sarebbe stata possibile senza il ministero degli Esteri, senza disponibilità, sostegno e indicazioni. Grazie a voi la Repubblica continua nell’opera di testimonianza dei valori della pace”. Quindi il presidente Mattarella ha aggiunto e concluso: “Il baricentro politico sembra spostarsi dall’Atlantico al Pacifico, l’Europa e l’Africa dovranno interrogarsi sul loro futuro. Non bisogna rassegnarsi al fatto che il nuovo secolo sia segnato dalla marginalizzazione dell’Unione europea“.

Ultime notizie, Alex Zanardi è tornato a casa

E’ tornato a casa Alex Zanardi. Il campione paralimpico ha rimesso piede nella propria abitazione, così come ha fatto sapere la moglie dello stesso, Daniela, attraverso il sito di Bmw Italia di cui Alex è ancora Brand Ambassador. “Alex ha potuto lasciare l’ospedale qualche settimana fa e ora è tornato a casa con noi. Abbiamo aspettato a lungo che ciò accadesse e siamo molto felici che sia stato possibile ora, anche se in futuro ci saranno ancora dei soggiorni temporanei in cliniche speciali per effettuare misure di riabilitazione specifiche sul posto”. Quindi la compagna di Alex Zanardi ha aggiunto: “Dopo il lungo periodo in ospedale è importante per lui tornare dalla sua famiglia. Per un anno e mezzo, Alex ha avuto intorno a sé solo persone con mascherine e dispositivi di protezione e le visite erano molto limitate. Ora Stiamo con Alex tutto il giorno, lui è nel suo ambiente familiare e quindi può tornare un minimo alla normalità. Questo gli dà ulteriore forza. Siamo molto grati al personale medico delle cliniche in cui è stato curato”. Sicuramente una splendida notizia.

Ultime notizie, l’Ema ha approvato il vaccino Novavax

Dopo un attento esame ed una riunione straordinaria, Ema ha dato il via libera per il quinto vaccino autorizzato nella UE, il Novavax. Questo vaccino, diversamente dagli altri è basato sulla tecnica delle “proteine ricombinanti” e rientra nel gruppo dei vaccini che vengono già utilizzati contro il papilloma virus e l’epatite B. Anche il vaccino Novavax viene somministrato con due iniezioni, che vengono effettuate con un intervallo di 3 settimane dalla prima alla seconda, e soltanto alle persone maggiori di 18 anni. Gli studi che sono stati effettuati hanno dato come risultato una buona garanzia contro le varianti Alfa e Delta.

Ultime notizie, vertice Italia – Germania

Il neo cancelliere tedesco Scholz ha effettuato una visita a Roma, incontrandosi con il Premier italiano Draghi. Al termine della visita, Olaf Scholz ha affermato che “I nostri due Paesi parleranno una sola voce” ed ha confermato che Italia e Germania stanno lavorando per preparare un piano d’azione comune. Si è trattato di un incontro di lavoro, breve e senza cerimonie, ma ha confermato che i rapporti tra i due Pesi sono migliorati molto nel corso dell’ultimo anno. La Germania ed il suo cancelliere sanno che per avere una integrazione maggiore a livello europeo è necessario coinvolgere anche l’Italia e la permanenza di Draghi a Palazzo Chigi ha migliorato sensibilmente i rapporti tra i due Paesi. Tra Roma e Berlino si sono quindi poste le basi per un “accordo d’amicizia” che contenga delle concrete convergenze su tutti i punti che interessano entrambi i Paesi come la politica energetica, la questione dei migranti e la difesa, la cultura e la sicurezza.

Ultime notizie, la paura della nuova variante Omicron

La nuova variante Omicron fa paura agli italiani. Con l’arrivo di questa nuova variante e l’impennata dei contagi, anche se non dovuti tutti a Omicron, ha portato ad un grande numero di disdette nelle prenotazioni delle vacanze di Capodanno. Secondo quanto risulta dai dati di Demoskopika, circa 8 milioni di persone hanno disdetto le prenotazioni già effettuate, preferendo restare a festeggiare l’arrivo del nuovo anno in famiglia, senza preoccupazioni per i contagi come nelle feste di piazza e nei veglioni. L’unico paese a non aver subito disdette sono le Maldive, che fanno registrare il sold out. Secondo Confcommercio chi parte comunque per le vacanze, nel 97% dei casi resterà all’interno dei confini italiani.



