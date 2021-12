Ultime notizie/ Ultim’ora oggi covid, record di casi: aumentano le regioni in giallo

In Italia aumentano le regioni in zona gialla, e dopo Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia e Calabria, da lunedì anche Liguria e Veneto dovrebbero cambiare colore. La situazione epidemiologica sta peggiorando sempre di più e si è avuto conferma dal bollettino di ieri , quando si è registrato il record di contagi della quarta ondata, più di 26mila, con numeri che non si vedevano da diverso tempo in Italia. Nel dettaglio il report di ieri del coronavirus ha mostrato dati ancora in aumento, con 26.109 nuovi casi, un numero che non si registrava dallo scorso mese di marzo, mentre i decessi sono stati 123 morti. I tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore sono stati 718.281, con il tasso di positività che è rimasto al 3,6%, mentre sono in aumento sia i ricoveri nei reparti di terapia intensiva, con un + 47, e quelli nei reparti ordinari con +29. Si alza rispetto al giorno precedente anche il numero dei guariti, oggi 13.704. I numeri delle regioni vedono al primo posto la Lombardia con 5.304 nuovi casi, seguita dal Veneto con 3.383 e dal Lazio con 2.652.

Bollettino coronavirus Lombardia, dati 17 dicembre/ -3 ricoveri, positività 3.2%

Ultime notizie, visita di Mattarella da Papa Francesco

Nella giornata di ieri si è tenuta una visita del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, a Papa Francesco, incontro di congedo al termine del settennato del Capo dello Stato. Durante queste sette anni i rapporti fra le due autorità, politica da una parte, ed ecclesiastica dell’altro, sono sempre stati sublimi, a testimonianza dei numerosi incontri tenuti proprio negli ultimi tempi. Al termine dell’incontro fra Sergio Mattarella e Papa Francesco il presidente della Repubblica uscente ha incontrato anche il cardinale Pietro Parolini, Segretario di Stato del Vaticano.

Bollettino coronavirus Ministero Salute 17 dicembre/ +170 ricoveri, positività 3.6%

Ultime notizie, nuove regole anti covid e campagna per i bimbi

Sono scattate da ieri regole più severe per contenere la pandemia di covid. Chi vorrà entrare in Italia dovrà esibire un tampone negativo se vaccinato, mentre chi non è vaccinato dovrà esibire un tampone negativo e fare anche una quarantena. Sempre nella giornata di ieri è partita la campagna di vaccinazione per i più piccoli, i bambini della fascia di età 5-11 anni: obiettivo, aumentare ulteriormente la copertura della popolazione italiana, e soprattutto proteggere i bimbi, quelli che negli ultimi mesi sono stati i più esposti e nel contempo quelli più colpiti dal covid.

Buon Natale 2021/ Frasi d'auguri prese dalle canzoni: da Bing Crosby a Mariah Carey

Ultime notizie, Verstappen: Mercedes rinuncia ad appello alla Fia

Nella giornata di ieri è arrivata l’ufficialità, se ancora ve ne fosse bisogno, circa il titolo di campione del mondo della Formula 1 2021 di Max Verstappen. Nonostante la rabbia subito dopo la vittoria del pilota olandese al gran premio di Abu Dhabi, il team Mercedes F1 ha deciso di rinunciare all’appello nei confronti della Fia, la federazione internazionale dell’automobile, contro la decisione dei commissari di gara nel finale dello stesso Gp. La Mercedes contestava il fatto che Max Verstappen sembrava avesse superato seppur leggermente Hamilton in regime di Safety Car, nonché lo sdoppiaggio dei vari piloti che ha permesso al neo campione del mondo di affiancare il rivale inglese. Dopo la rinuncia, come ricorda l’Ansa, il titolo di Verstappen viene ora blindato, con tanto di complimenti da parte dello stesso team della Mercedes e appuntamento alla prossima stagione.

Ultime notizie, Locatelli: “Tampone anche ai vaccinati”

Franco Locatelli, numero uno del Css, ha aperto alla possibilità che il tampone venga fatto anche alle persone vaccinate per accedere a determinati eventi. Parlando nella giornata di ieri con i microfoni di SkyTg24, il coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico ha spiegato: “E’ un’ipotesi da considerare se la situazione epidemiologica dovesse peggiorare, va tutelato il vantaggio che è stato accumulato dal nostro Paese e soprattutto vanno protette le vite degli italiani”. Il vaccino da solo non può essere quindi sinonimi di assoluta sicurezza: “La dose booster conferisce buona protezione – ha aggiunto Locatelli – ma condivido le riflessioni sulle misure non farmacologiche troppo spesso sottovalutate. Esse danno un contributo importante e determinante per la riduzione della diffusione del contagio, Occorre indossare le mascherine in ambienti chiusi, in condizioni di assembramento e mantenere il distanziamento”.

Ultime notizie, giornata di sciopero generale

Ieri è stata la giornata dello sciopero generale proclamato da Cgil e Uil e si sono svolte le manifestazioni in diverse piazze italiane. Nei loro discorsi, il segretario Landini della Cgil ha parlato di “politica distante”, mentre Bombardieri, della Uil ha parlato di “Piazze piene, qui il Paese reale”. Reazioni allo sciopero anche da parte dei partiti politici con Matteo Salvini che è andato all’attacco dello sciopero definendolo una “farsa contro i lavoratori” e Giuseppe Conte che ha parlato di un malessere diffuso nella società ed ha dichiarato di voler avere un incontro con i sindacati. Tra le ragioni della protesta dei lavoratori, come ha spiegato Landini, anche la volontà della maggioranza di governo di discutere soltanto al suo interno e non confrontarsi con i sindacati sui vari problemi, come ad esempio sul fisco.

Ultime notizie, le parole di Draghi al consiglio europeo

Il Premier italiano Mario Draghi, nella riunione del Consiglio europeo, ha difeso la scelta attuata dal governo italiano di imporre i tamponi obbligatori per le persone che entrano nel nostro Paese. Questa decisione, che è stata presa anche da altri stati, è stata uno dei punti di dibattito, con la UE che non si è dichiarata d’accordo. Draghi ha sottolineato che la minore diffusione della variante Omicron in Italia deve essere “salvaguardata” proprio con queste decisioni. Altri argomenti in programma nella riunione di oggi a Bruxelles sono stati l’energia, la crisi ucraina, la difesa e i migranti.

Ultime notizie, grave incidente in Australia

Un grave incidente avvenuto in Australia durante una festa scolastica, ha causato la morte di 5 bambini. Un castello gonfiabile nel quale stavano giocando è stato infatti sollevato da terra a causa di una forte folata di vento e i bambini sono caduti a terra da oltre 10 metri di altezza. Oltre ai 5 morti, altri 4 bambini sono in gravissime condizioni in ospedale. L’incidente è avvenuto in Tasmania in una scuola elementare di Devonport.

Ultime notizie, tragedia in Valtellina

Una valanga in Valfurva ha travolto ed ucciso il 40een Jacopo Compagnoni, fratello della campionessa di sci Deborah. L’uomo si trovava, in compagnia di un amico, nella zona dell’alta Valtellina nel primo pomeriggio quando dal monte Sobretta si è staccata una valanga che li ha travolti. L’amico è rimasto illeso ed ha immediatamente chiamato il 112, che ha inviato l’elisoccorso ed ha prestato le prime cure a Jacopo Compagnoni, che è stato poi trasportato all’ospedale di Sondalo, dove è morto poco dopo il ricovero.



