Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, covid: scatta il vaccino per i bimbi di età 5-11 anni

Scatta oggi la campagna di vaccinazione in tutta Italia per la fascia di età più giovane, quella fra i 5 e gli 11 anni di età. La data odierna, 16 dicembre 2021, è il giorno fatidico per poter somministrare il siero anche ai bimbi, aumentando così l’estensione della copertura contro il covid, alla luce dei numerosi contagi emersi in questi mesi soprattutto fra i più giovani. Nonostante non vi sia stata una prenotazione in massa, migliaia di genitori da nord a sud del nostro Paese hanno preso appuntamento per portare i propri figli, e in molte regioni, come ad esempio in Lombardia, dove sono stati adibiti dei percorsi ad hoc, quasi dei luna park, per invogliare appunto i bambini a farsi somministrare il vaccino senza spaventarsi. A riguardo ieri si è tenuta una conferenza stampa a cui ha presentato anche il numero uno del Css nonché coordinatore del Cts, Locatelli, e in cui si è fatta estrema chiarezza sul vaccino ed in particolare sulla sua sicurezza

Buon Natale 2021, frasi d'auguri/ Citazioni dei film: “Il 25 dicembre? Stato d'animo”

Ultime notizie, incendio al Wolrd Trade Center di Hong Kong

Nella giornata di ieri si è verificato un incendio presso il grattacielo World Trade Center di Hong Kong. Fortunatamente non si sono verificati vittime e feriti gravi, ma ben 1.200 persone sono state evacuate in momenti che sono stati a dir poco concitati. La preoccupazione maggiore dei vigili del fuoco era rivolta in particolare ad un centinaio di persone che erano rimaste intrappolate al 39esimo piani, e che hanno fatto tornare alla mente le famose tragedie degli anni passati, a cominciare da quella delle Torri Gemelle di New York dell’11 settembre 2001. Come detto sopra, però, tutto è filato liscio e alla fine i soccorsi sono riusciti a far evacuare tutte le persone all’interno del maxi edificio. Solamente 8 i feriti in maniera seria ma nessuno in pericolo di vita.

SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO/ Estrazione oggi 15 dicembre: numeri vincenti (250/2021)

Ultime notizie, discorso di Draghi alla Camera

Il presidente del consiglio Mario Draghi , ha tenuto ieri un discorso alla Camera in vista della riunione del Consiglio europeo che si terrà oggi, giovedì 16 dicembre. Tante le parole rilasciate dall’ex numero uno della Banca Centrale Europea, a cominciare da quelle sulla tragedia di Ravanusa, dove sono morte 9 persone sepolte sotto quattro palazzine crollate: “È essenziale che venga fatta luce al più presto su quanto accaduto per accertare le responsabilità. Episodi come questo non devono accadere. Sono inaccettabili”, ha spiegato Draghi che poi ha aggiunto, ringraziando “le autorità coinvolte – a partire dal Sindaco di Ravanusa e dal Prefetto di Agrigento, gli operatori della Croce Rossa Italiana per l’assistenza alla popolazione. E i soccorritori – i Vigili del Fuoco, l’Arma dei Carabinieri, i volontari – che sono intervenuti subito, hanno lavorato senza sosta e sono riusciti a salvare la vita di due donne”. Nel discorso si è parlato anche delle variante Omicron dicendo: “Il Governo ha deciso di rinnovare lo Stato di emergenza fino al 31 marzo per avere tutti gli strumenti necessari per fronteggiare la situazione”. La Commissione UE, attraverso un suo portavoce ha commentato le decisioni italiane dichiarando “Le disposizioni siano di breve durata”. Per entrare sul territorio italiano è richiesto il certificato di vaccinazione, e l’effettuazione del tampone, mentre chi non lo possiede dovrà effettuare un periodo di quarantena. Il Premier Draghi ha fatto un nuovo appello alla vaccinazione per chi non l’ha ancora effettuata, ed alla terza dose per chi invece è già stato vaccinato con due dosi. Draghi ha parlato anche della variante Omicron, che impone a tutti la massima cautela, seppure i numeri siano nettamente inferiori a quelli registrati lo scorso anno nello stesso periodo. Nel suo discorso in parlamento Draghi ha affrontato anche il problema del caro bollette e confermato gli stanziamenti per superare il disagio specialmente per le famiglie più disagiate, del tema dei migranti e delle tensioni tra Russia ed Ucraina, temi che saranno affrontati nella riunione del Consiglio UE.

SCIOPERO TRENORD OGGI 14 DICEMBRE: TUTTI TRENI CANCELLATI/ Corse garantite (dalle 18)

Ultime notizie, il bollettino di ieri del coronavirus

Il bollettino di ieri del coronavirus segnala che i nuovi casi registrati sono stati 23.195, mentre i decessi 129 morti. Numeri che fanno del 15 dicembre il giorno con il dato più alto nell’ambito della quarta ondata dell’epidemia. I tamponi effettuati sono stati 634.638 ed il dato della positività è salito al 3,7%. Il numero dei contagi registrati non arrivava a questi livelli dal 1 aprile scorso. Con i decessi odierni il numero totale delle vittime sale a 135.178 ed anche i ricoveri stanno salendo. Per i reparti di terapia intensiva l’incremento è stato di 7 casi, numero uguale a quello di ieri, mentre nei reparti ordinari l’aumento è stato di 146, in calo dai 212 di ieri. Con i nuovi contagi il numero totale delle persone attualmente contagiate ha superato la quota di 300mila. I guariti nelle ultime 24 ore sono stati 14.802. La Lombardia è la regione che ha fatto registrare il maggior numero di casi nella giornata di oggi, con 4.765, unica regione sopra quota 4mila, con il veneto che supera quota 3mila e si attesta a 3.677.

Ultime notizie, la truffa dei Green Pass falsi

La truffa scoperta dalla Polizia Postale di Napoli relativa ai Green Pass falsi era partita proprio dal capoluogo campano. Alcune persone dell’organizzazione truffaldina telefonavano ai farmacisti fingendosi dirigenti regionali dell’azienda informatica che controlla l’emissione dei documenti e in questo modo riuscivano a entrare nelle loro banche dati facendosi dare la password con il motivo che si erano verificate delle truffe. Il tutto è stato scoperto quando alcuni farmacisti hanno visto negli elenchi nomi di persone mai vaccinate.

Ultime notizie, le previsioni meteo per il fine settimana

Il prossimo fine settimana sarà caratterizzato da una forte incursione di aria fredda sulle nostre regioni. Aria che proviene dalla Russia e che porterà degli sbalzi termici notevoli, anche fino a 10 gradi di diminuzione, a partire proprio da sabato iniziando dalle regioni del Nord Italia per scendere poi fino al sud ed alle isole. Insieme all’aria fredda arriveranno anche nubi e piogge.

Ultime notizie, David Sassoli non si ricandida alla presidenza del Parlamento UE

Non ci sarà il bis per David Sassoli come presidente del Parlamento dell’Unione Europea. Lo stesso Sassoli ha annunciato che non vuole spaccare la “maggioranza Ursula” e ha confermato quindi la staffetta tra i Soicialisti ed i Popolari, con questi ultimi che candideranno al suo posto Roberta Metsola, maltese, ed esponente del Ppe.



© RIPRODUZIONE RISERVATA