Ultime notizie/ Ultim’ora oggi: Covid Sicilia, rischio nuove restrizioni (27 luglio)

In Sicilia le persone contagiate dal coronavirus sono salite a 181. Un dato che secondo il presidente della Regione impone massima cautela e senso di responsabilità. Nello Musumeci ha invitato il popolo siciliano a rispettare scrupolosamente la distanza sociale, evitando gli affollamenti. Ha raccomandato di indossare sempre la mascherina di protezione, soprattutto nei luoghi pubblici. Al termine del suo discorso Musumeci ha fatto presente che qualora il numero delle persone contagiate dovesse aumentare verrebbero subito adottate severe misure restrittive, secondo quanto riportato dal giornale la Sicilia.

ULTIME NOTIZIE, IN INDIA PEGGIORA BILANCIO COVID

In India il numero delle vittime da Covid-19 ha superato quota 32 mila. Lo riferisce la Johns Hopkins University nell’ultimo bollettino. Secondo i dati dell’università americana in India dall’inizio dell’epidemia il numero dei casi positivi ha toccato quota 1.385.635, mentre le persone dimesse dagli enti ospedalieri sono 885.573. Il premier indiano, Narendra Modi, ha comunicato al popolo che qualora la linea dei contagi dovesse aumentare tutto il Paese verrà sottoposto a severe misure di isolamento. Lo scopo è di diminuire la diffusione dell’epidemia, proprio ora che l’India non è ancora in emergenza sanitaria. Si ipotizza anche la chiusura delle frontiere. Per gli esperti sanitari i dati riportati dall’università americana non sono corretti poiché nel mese di giugno e luglio non sono stati eseguiti i test dei tamponi. Fino a marzo sono stati eseguiti solo 19.974 tamponi.

ULTIME NOTIZIE, ISRAELE: PROTESTE CONTRO NETANYAHU

Molti manifestanti si sono riuniti a Tel Aviv ed in molte altre città israeliane per contestare l’operato del premier Benjamin Netanyahu. I dissidenti chiedevano le dimissioni del capo del governo per aver gestito male l’emergenza sanitaria durante il periodo di isolamento domiciliare. Inoltre Netanyahu è stato accusato dal popolo israeliano di corruzione e frode. Netanyahu ha respinto ogni accusa a lui rivolta, sostenendo che ogni sua decisione è stata approvata solo dietro approvazione dei massimi esperti sanitari e con l’appoggio della maggioranza politica. Lo ha riferito Haaretz.

ULTIME NOTIZIE, EMERGENZA SANITARIA IN BRASILE

Continua l’emergenza sanitaria in Brasile a causa della diffusione incontrollata del coronavirus. Solo nella giornata di oggi le autorità sanitarie hanno registrato un nuovo record di contagi: circa oltre 1200 positivi. I ricercatori dell’Istituto Fiocruz, specializzati nelle malattie infettive, hanno manifestato le proprie preoccupazioni per l’elevato numero di persone infette al punto da suggerire al governo brasiliano di ritornare immediatamente ad un lockdown. Secondo le autorità sanitarie la situazione assistenziale in Brasile è al collasso: i test dei tamponi sono insufficienti e molte zone del Paese non ricevano assistenza medica. Lo hanno riferito i Medici senza frontiere.

