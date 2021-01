ULTIME NOTIZIE/ Ultim’ora oggi, Covid: tasso positività schizza al 17,6% (3 Gennaio)

Ultime notizie: il bollettino coronavirus Italia del 2 gennaio segnala un numero di nuovi casi inferiore a quelli di venerdì, 11.831, ma a fronte di soli 67.174 tamponi effettuati, il tasso di positività sale ancora raggiungendo il 17,6%, con un incremento maggiore di 3 punti percentuali. Cala invece il numero dei decessi: sono 364 nelle ultime 24 ore. Aumento per i ricoveri nei reparti di terapia intensiva, +16 rispetto al precedente aggiornamento, e nei reparti ordinari, +126. Le persone guarite sono state 9.166, portando il totale a 1.489.154 dall’inizio dell’epidemia.

A Dalmine, Franco Colleoni, ex segretario provinciale della Lega di Bergamo, è stato trovato ucciso nel cortile della sua abitazione, a pochi passi dal suo ristorante. La scoperta del corpo del 68enne è avvenuta stamani intorno alle 11.30: l’uomo aveva il cranio sfondato. Delle indagini sul delitto si stanno occupando i carabinieri di Treviglio, che stanno verificando varie ipotesi non escludendone nessuna, compresa quella della rapina, finita poi in tragedia. Colleoni gestiva, insieme ai familiari, il ristorante “Al Carroccio”, nome scelto in quello che era un chiaro riferimento alla sua lunga militanza leghista.

Ultime notizie, riapertura delle piste da sci il 18 gennaio

Slitta ancora la riapertura degli impianti sciistici. Dal 7 gennaio la data indicata in un’ordinanza firmata dal ministro della Salute, Roberto Speranza, è quella del 18 gennaio. Fino ad allora le Regioni avranno modo di recepire le indicazioni fornite nel corso dell’ultima riunione del Comitato Tecnico-Scientifico. Alla vigilia di Natale, infatti, gli esperti che consigliano il governo sull’andamento e sulla gestione dell’epidemia, avevano ravvisato molteplici “carenze” nelle linee guida varate dai governatori, invitandoli ad intervenire per garantire una ripresa dell’attività sciistica in piena sicurezza.



© RIPRODUZIONE RISERVATA