Ultime notizie/ Ultim’ora oggi covid, ultime ore per le mascherine all’aperto

Non è certo che a partire dal primo del mese di aprile, quindi subito dopo la scadenza dello stato di emergenza, le mascherine all’aperto vengano abolite. Così come riferisce l’agenzia Ansa, citando fonti del governo, il tutto sarà legamento all’andamento della pandemia e quindi al numero dei contagi e agli ospedalizzati. Nella giornata di ieri si era diffusa la notizia, o meglio, il tutto era stato letto fra le righe dell’ultima ordinanza firmata dal ministero della salute Roberto Speranza, poi smentito appunto in queste ore. Sicuramente da domani, venerdì 11 febbraio 2022, verranno eliminate le mascherine all’aperto, mentre al chiuso sembra difficile pensare che già da aprile possano essere eliminate, una mossa che appare comunque azzardata nonostante i contagi siano in forte calo.

Papa Francesco, parlando ieri in udienza generale, ha promosso le cure palliative, dicendo invece no all’eutanasia. “Non c’è un diritto alla morte – ha detto Bergoglio – dobbiamo però stare attenti a non confondere questo aiuto con derive anch’esse inaccettabili che portano a uccidere. Dobbiamo accompagnare alla morte, ma non provocare la morte o aiutare qualsiasi forma di suicidio. Ricordo che va sempre privilegiato il diritto alla cura e alla cura per tutti, affinché i più deboli, in particolare gli anziani e i malati, non siano mai scartati. Infatti, la vita è un diritto, non la morte, la quale va accolta, non somministrata. E questo principio etico riguarda tutti, non solo i cristiani o i credenti”. Come detto sopra, Papa Francesco si è detto comunque a favore delle cure palliative: “Dopo aver fatto tutto quanto è umanamente possibile per curare la persona malata, risulta immorale l’accanimento terapeutico. Dobbiamo essere grati per tutto l’aiuto che la medicina si sta sforzando di dare, affinché attraverso le cosiddette ‘cure palliative’, ogni persona che si appresta a vivere l’ultimo tratto di strada della propria vita, possa farlo nella maniera più umana possibile”.

Ultime notizie, l’intervento di Draghi a Genova

Nella giornata di ieri il presidente del consiglio, Mario Draghi, è intervenuto ieri a Genova, e nell’occasione ha parlato del caro bollette rassicurando: “Il governo – parole riportate dall’agenzia Ansa – sta preparando un intervento di ampia portata nei prossimi giorni”, ricordando che il Pnrr “appartiene a tutti gli Italiani. Quindi il premier ha proseguito: “Dobbiamo portarlo avanti con unità, fiducia, determinazione. Lo scorso anno abbiamo raggiunto tutti gli obiettivi. Lo stesso accadrà anche quest’anno. È una questione di serietà verso i cittadini, e i nostri partner europei. Ed è una questione di affidabilità perché la crescita sostenuta, equa, sostenibile è il miglior custode della stabilità”. Draghi ha elogiato anche Genova, sottolineando come la storia recente della città e il coraggio dei suoi cittadini: “Ci mostrano soprattutto come ripartire dopo una tragedia. Penso a quanto successo dopo il crollo del Ponte Morandi. Voglio esprimere di nuovo la vicinanza del Governo e mia personale ai familiari delle 43 vittime, ai feriti, ai loro cari. Oggi, come quattro anni fa, il loro dolore è il nostro dolore. E voglio ringraziare la struttura commissariale, le autorità locali, il senatore Renzo Piano e tutti”.

Ultime notizie, Aifa: “Vaccino in gravidanza non è rischioso”

Nella giornata di ieri è stato ribadito per l’ennesima volta come il vaccino anti covid non sia rischioso per donne in gravidanza o in allattamento. A sottolineare la questione è stata l’Aifa, l’agenzia italiana del farmaco, che ha spiegato che la vaccinazione anti-Covid “è indicata sia in gravidanza sia in allattamento e non emergono particolari problemi di sicurezza in questa categoria di popolazione”. Viene inoltre evidenziata “la necessità di vaccinare le donne incinte, alla luce anche dei rischi legati all’insorgenza del Covid-19 per la madre o per il feto”. L’Aifa aggiunge che le donne in gravidanza affette da covid e sintomatiche “sembrano essere a maggior rischio di malattia grave rispetto alle pazienti non in stato di gravidanza, soprattutto in presenza di comorbilità”.

Ultime notizie, continua la decrescita della curva pandemica in Italia

Ieri si sono registrati 81.367 nuovi positivi e 384 morti a fronte dei 101.864 nuovi contagi e 415 decessi di ieri. Il tasso di positività si attesta all’ 11,1%. Scendono al 28% i posti letto occupati da pazienti Covid nei reparti ordinari e cala l’occupazione delle terapie intensive; buone notizie anche per i ricoveri pediatrici, che diminuiscono per la prima volta da Gennaio. A livello internazionale fa notizia la decisione della governatrice di New York, che ha annunciato lo stop all’obbligo di indossare mascherina al chiuso e la revoca dell’obbligo di chiedere la prova di vaccinazione ai clienti negli esercizi commerciali. La Francia si prepara alla revoca del Super Green Pass mentre il Regno Unito dice basta all’isolamento dei positivi, trattando il Covid come un’influenza. Questo dato incoraggiante stride con quanto sta accadendo nelle aree più povere del mondo: in Africa oltre l’85% dei cittadini non ha ancora ricevuto la prima dose, con potenziali conseguenze gravissime per la salute globale. Il vice ministro degli Esteri, commentando questi dati, ha ribadito l’importanza di proseguire nello sforzo di solidarietà per fare in modo che la vaccinazione sia un’opportunità per tutti.

Ultime notizie, fusione nucleare: record al JET di Oxford

Importante svolta nella ricerca sulla fusione nucleare, con il reattore sperimentale europeo JET di Oxford che ha generato il record di energia equivalente a 11 megawatt, precisamente 59 megajoule. Si tratta quasi del triplo dell’energia ottenuta 25 anni fa dalla stessa macchina.



