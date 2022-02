Ultime notizie/ Ultim’ora oggi covid, via le mascherine anche al chiuso da aprile

Si va sempre più verso una normalizzazione della vita in Italia. Il prossimo step sarà l’eliminazione delle mascherine all’aperto da venerdì prossimo, 11 febbraio. Dopo di che, a partire dal mese di aprile, così come si legge sull’ordinanza firmata dal ministro della salute Speranza, si potrà dire addio anche alle mascherine al chiuso; l’importante è averle con se in caso di assembramenti. Inoltre, secondo quanto riferisce l’agenzia Ansa, anche il Green Pass dovrebbe essere eliminato dal mese di aprile, quindi dopo la fine dello stato di emergenza, datata 31 marzo 2022.

Bollettino coronavirus Lombardia, dati 9 febbraio/ -49 ricoveri, positività 7.6%

Ultime notizie, la lettera di Papa Ratzinger

Ratzinger torna a chiedere perdono a nome della Chiesa, per gli abusi commessi dal clero e per chi non li ha affrontati, tenendo conto del suo ruolo ricoperto all’epoca dei fatti più noti. Il Papa emerito ha sottolineato che negli incontri con le vittime “ho guardato negli occhi le conseguenze di una grandissima colpa – le sue parole riportate dall’agenzia Ansa – e ho imparato a capire che noi stessi veniamo trascinati in questa grandissima colpa quando la trascuriamo o quando non l’affrontiamo con la necessaria decisione e responsabilità, come troppo spesso è accaduto e accade”. Quindi ha proseguito: “Ho avuto grandi responsabilità nella Chiesa cattolica. Tanto più grande è il mio dolore” e “ogni giorno mi domanda se anche oggi io non debba parlare di grandissima colpa”.

Bollettino coronavirus Ministero Salute 9 febbraio/ Positività 10.2%, -375 ricoveri

Ultime notizie, caos M5s, Grillo: “Sentenze si rispettano”

Continua il caos nel Movimento 5 Stelle dopo che 48 ore fa il tribunale di Napoli, tramite apposita ordinanza, ha di fatto annullato l’elezione dell’ex Premier Giuseppe Conte a numero uno dello stesso partito. Ieri è uscito allo scoperto lo storico fondatore del gruppo, Beppe Grillo, che ha invitato a rispettare la decisione: “A seguito dell’Ordinanza del Tribunale di Napoli – scrive l’ex comico – ha acquisito reviviscenza lo Statuto approvato il 10 febbraio 2021 Le sentenze si rispettano. La situazione, non possiamo negarlo, è molto complicata”. Quindi Grillo, attraverso i suoi canali social, ha aggiunto: “In questo momento non si possono prendere decisioni avventate. Promuoverò un momento di confronto anche con Giuseppe Conte. Nel frattempo, invito tutti a rimanere in silenzio e a non assumere iniziative azzardate prima che ci sia condivisione sulla strada da seguire”.

Auguri Buon San Valentino 2022/ Frasi d'amore dei film: Dirty Dancing, Juno...

Ultime notizie, bene vendite dettaglio 2021: +7.9%

Le vendite al dettaglio per l’anno 2021 hanno fatto registrare un segno positivo rispetto all’anno precedente. Nonostante la persistenza del covid, l’Istat, l’istituto di statistica italiano, ha comunicato una crescita annua del 7.9 per cento in valore e del 7.2 per cento invece in volumi d’affari. In merito al mese di dicembre 2021, l’aumento congiunturale per le vendite al dettaglio è stato dello 0.9 per cento in valore, e dello 0.6 per cento in volume rispetto allo stesso mese del 2020. Cresciute le vendite dei beni alimentari (+1,7% in valore e +1,2% in volume) e non alimentari (+0,3% in valore e +0,2% in volume). Per quanto riguarda la base tendenziale, a dicembre 2021 le vendite al dettaglio hanno registrato un incremento del 9.4 per cento in valore e del 7.7 in volume. A crescere di più sono stati i beni non alimentari (+14,3% in valore e +13,4% in volume).

Ultime notizie, Macron soddisfatto dopo incontro con Putin

Nella giornata di ieri il presidente francese, Emmanuel Macron, si è recato in quel di Kiev, capitale dell’Ucraina, per incontrare il presidente Volodymyr Zelensky. La sera prima, come riferito dall’agenzia Ansa, l’inquilino dell’Eliseo ha avuto un colloquio telefonico con Vladimir Putin, e lo stesso capo di stato francese ha ottenuto dal russo il fatto “che non ci sarà un’escalation” nella crisi con l’Ucraina. Lo stesso Putin si è detto pronto ad incontrare Selensky, nel caso in cui “tale incontro servisse a risolvere il nodo gordiano della situazione nel sud-est dell’Ucraina”, così come riferito da Dimitry Peskov, portavoce del Cremlino. “Nessuno rifiuta a priori” l’idea di un incontro tra i due presidenti, ha aggiunto.

Ultime notizie, il bollettino di ieri del covid

Il bollettino di ieri del coronavirus segnala 101.864 nuovi contagi a fronte di poco meno di 1 milione di tamponi processati. Il tasso di positività scende solo leggermente, al 10,2% rispetto al 10,5% del giorno precedente. Aumentano invece rispetto a ieri i morti, che sono 415 contro 326. In calo i numeri relativi alle persone ricoverate, con una diminuzione di 338 unità per i reparti ordinari e di 47 unità per le terapie intensive. Con i nuovi guariti di oggi, 164.915, il numero totale dei contagiati cala di 62.914 unità, attestandosi a 1.927.800.

Ultime notizie, due medaglie pregiate per la spedizione azzurra a Pechino

Ancora una giornata da incorniciare per la squadra italiana impegnata a Pechino nelle Olimpiadi Invernali. Prima è arrivata una medaglia d’argento nello sci di fondo, con Federico Pellegrino che ha confermato nella gara sprint della tecnica libera, la medaglia vinta nella scorsa edizione. Il valdostano si è piazzato alle spalle del norvegese Klaebo, mentre in terza posizione si è piazzato il russo Terente. Successivamente sono scesi sulla pedana di ghiaccio i componenti della coppia azzurra del curling misto, Amos Mosaner e Stefania Costantini che hanno vinto l’oro della specialità battendo nettamente in finale i norvegesi con il punteggio di 8 – 5 e terminando così il torneo imbattuti. Per gli azzurri si tratta della prima medaglia conquistata alle Olimpiadi Invernali in questa disciplina che nel nostro Paese conta un numero abbastanza limitato di praticanti.

Ultime notizie, le nomination per gli Oscar 2022

Il film di Paolo Sorrentino, intitolato “E’ stata la mano di Dio” è entrato a far parte delle cinque nomination agli Oscar nella sezione film stranieri che da queta edizione è chiamata “best international feature film”, Un risultato che per l’Italia non accadeva da quando fu nominato il film “La grande bellezza”., sempre di Paolo Sorrentino, quando nel 2014 vinse l’Oscar. Altre nomination sono state quella del film d’animazione diretto da Enrico Casarosa e Massimo Cantini Parrini, costumista del film Cyrano. Il film di Sorrentino è ambientato a Napoli nel corso degli ’80 e segue le fasi dell’adolescenza del regista quando arriva a Napoli Diego Armando Maradona. A contendere il premio a Sorrentino saranno un film giapponese, uno danese e uno norvegese. Il regista italiano, ringraziando i suoi collaboratori, ha sottolineato come la nomination sia il frutto di un grande lavoro di squadra.

Ultime notizie, omicidio a Luzzara

Un operaio indiano di 38 anni, Ranjeet Bains, è stato ucciso a Luzzara all’interno di una azienda metalmeccanica di Luzzara. A commettere il delitto sono stati due fratelli, anche loro indiani, che volevano che Bains lasciasse l’azienda per poter far lavorare un loro parente. La violenta lite tra i tre è degenerata con calci e pugni che hanno ucciso l’operaio, che dopo essere caduto a terra ha avuto un arresto cardiaco e a nulla è servito l’intervento delle squadre di soccorso. Sul delitto stanno ora indagando i carabinieri che hanno arrestato i due colpevoli. Ranjeet Bains, noto a tutti i colleghi con il nome di Niku, si trovava in Italia da più di 22 anni, e aveva la sua residenza in provincia di Mantova, a Motteggiana, e lascia due figli piccoli di 8 e 4 anni.



© RIPRODUZIONE RISERVATA