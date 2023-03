Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, Cpi emette mandato d’arresto per Vladimir Putin

La Corte penale internazionale ha emesso nella giornata di ieri un mandato d’arresto per il presidente russo Vladimir Putin, accusato del crimine di guerra di deportazione illegale di bambini dall’Ucraina. Un altro mandato è stato emesso nei confronti di Maria Alekseyevna Lvova-Belova, commissaria per i diritti dei bambini del Cremlino. Stando a quanto specificato dalla Corte Penale Internazionale i reati sarebbero stati commessi dal 24 febbraio 2022, giorno in cui è scoppiato il conflitto, nel territorio ucraino, e riguarderebbero migliaia di deportazioni secondo Kiev

Il presidente Zelensky ha parlato di decisione storica: “La Corte penale internazionale – le sue parole – ha emesso un mandato di arresto per Putin. Una decisione storica, da cui partirà la responsabilità storica”. E ancora: “Sarebbe impossibile portare a termine un’operazione così criminale senza l’ordine del massimo leader dello Stato terrorista”, per poi aggiungere che deportare bambini in Russia è una “malvagia politica” statale russa “che inizia proprio con il primo funzionario di questo Stato”.

Ultime notizie, sorteggi quarti Champions: Milan-Napoli e Inter-Benfica

Si sono tenuti nella giornata di ieri i sorteggi di Champions League per i quarti di finale e gli accoppiamenti scaturiti dalle urne sono decisamente affascinanti. Il Milan, una delle tre italiane in corsa, affronterà infatti il Napoli, splendida squadra allenata da Luciano Spalletti, capolista della Serie A e reduce da una Champions sin qui fantastica. E’ andata sicuramente meglio all’Inter, terza ed ultima compagine tricolore ai quarti, che se la vedrà contro i portoghesi del Benfica. Le due sfide si giocheranno l’11 e il 12 aprile prossimi all’andata, nonché il 18 e il 19 aprile il ritorno. Il Diavolo sfiderà il Napoli in casa all’andata e poi al ritorno al Maradona, mentre per l’Inter il percorso inverso, con la sfida d’apertura in Portogallo e quindi il ritorno allo stadio Meazza.

Un’italiana sarà sicuramente in semifinale e chissà che non ci possa essere un altro derby tricolore nel penultimo step del torneo visto che la vincente fra Milan e Napoli affronterà proprio una fra Inter e Benfica. In Europa League è stato evitato il derby tra Juventus e Roma sia nei quarti che nell’eventuale semifinale. I bianconeri di Allegri se la vedranno con i portoghesi dello Sporting Lisbona che hanno eliminato l’Arsenal, mentre per la formazione di Mourinho ci sarà la sfida contro il Feyenoord che lo scorso anno fu la finale della Conference League vinta dalla Roma. Infine nella Conference League la Fiorentina di Italiano, affronterà i polacchi del Lech Poznan.

Ultime notizie, Xi Jinping in Russia per colloqui con Putin

Il presidente cinese sarà a Mosca per tre giorni della prossima settimana, dal 20 al 22 marzo, per colloqui con Putin, che naturalmente riguarderanno anche la guerra tra Russia e Ucraina. I due si erano visti già nello scorso mese di settembre e da parte di Pechino è stato comunicato che nel corso dei colloqui si parlerà del mantenimento della pace nel mondo e della promozione di uno sviluppo comune della politica estera, oltre che naturalmente di economia.

Uno degli obiettivi è quello di aumentare anche la fiducia bilaterale già esistente tra i due paesi. Per il riconfermato presidente cinese, quella attuale è la prima visita ufficiale dallo scoppio della guerra nel febbraio del 2022 e sarà tenuta sotto stretto controllo sia dalla Comunità Europea che dagli Stati Uniti.

Ultime notizie, le previsioni del tempo per il weekend

Nel prossimo fine settimana il meteo sull’Italia prevede temperature primaverili, ma con possibilità di piogge nella giornata di domenica. Sabato infatti su tutte le regioni italiane il tempo sarà in prevalenza soleggiato, e solo sulle Alpi Occidentali e sulla Liguria, si potranno verificare delle velature del cielo, ma nella giornata di domenica ci sarà un rischio di precipitazioni a causa di correnti umide in arrivo dal sud, in prevalenza sempre sulla Liguria, ma in parte anche in Toscana. L’arrivo dell’aria calda e umida porterà anche un aumento delle temperature minime. Con lo zero termico che tornerà ad altezze di 2000 metri.

Ultime notizie, incidente sul lavoro a Latina

Una esplosione, avvenuta nell’azienda Recoma, a Latina, ha provocato la morte di due operai, mentre un terzo è rimasto ferito in maniera grave. I due operai morti avevano 33 e 35 anni, e a causare la loro morte è stato lo scoppio di una bombola di ossigeno.

L’azienda nella quale si è verificato il tragico incidente, al confine tra Latina e Sermoneta, produce proprio le bombole per l’ossigeno terapia e al momento dell’incidente i tre operai erano impegnati nella manutenzione della bombola esplosa. Dopo la deflagrazione c’è stato un immediato intervento dei vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza gli impianti. Gli operai morti ed il ferito erano regolarmente assunti dalla Recoma.

Ultime notizie, premier Meloni al congresso Cgil a Rimini

Il presidente del consiglio, Giorgia Meloni, è intervenuta ieri in occasione del congresso della Cgil in quel di Rimini. Nell’occasione il leader di Fratelli d’Italia ha toccato vari argomenti, cominciando dal ricordare Marco Biagi: “Fra due giorni ricorre l’anniversario dell’assassinio da parte delle Br. Il sindacato è sempre stato impegnato nella lotta al terrorismo, credevamo che il tempo della contrapposizione ideologica feroce fosse alle nostre spalle e invece, in questi mesi, purtroppo mi pare che siano sempre più frequenti i segnali di ritorno alla violenza politica”.

Quindi Meloni ha condannato l’attacco di estrema destra alla Cgil dell’anno scorso: “Credevamo che il tempo della contrapposizione ideologica feroce fosse alle nostre spalle e invece in questi mesi, purtroppo, mi pare che siano sempre più frequenti segnali di ritorno alla violenza politica, con l’inaccettabile attacco degli esponenti di estrema destra alla Cgil” e le azioni “dei movimenti anarchici che si rifanno alle Br”. Infine sul reddito di cittadinanza: “Ha fallito gli obiettivi per cui era nato perché a monte c’è un errore: mettere nello stesso calderone chi poteva lavorare e chi non poteva lavorare, mettendo insieme politiche sociali e politiche attive del lavoro”.

Ultime notizie, Mauro Coruzzi colpito da ictus

C’è apprensione nei confronti di Mauro Coruzzi, personaggio della tv noto anche per Platinette, colpito da un ictus. Come fatto sapere dal suo agente: “martedì 14 marzo ha avuto un ictus ischemico: è stato soccorso in modo tempestivo e questo ha permesso di poter agire subito dal punto di vista terapeutico. Le condizioni sono stabili e sono in corso una serie di accertamenti”.

Sullo stato di salute si è espresso anche il direttore di Novella 2000, Roberto Alessi, che parlando a Storie Italiane ha spiegato: “Spero di non essere smentito. Mauro Coruzzi è cosciente, non è mai andato in coma dopo l’ictus che lo ha colpito quattro giorni fa. È in un centro a Milano di quelli specializzati per la cura dell’ictus. È cosciente e lucido. Ha intorno a sé una delle equipe migliori al mondo”. Buone notizie quindi in attesa che Platinette si riprenda definitivamente.

