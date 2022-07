Ultime notizie/ Ultim’ora oggi crisi di governo, Berlusconi e Salvini “Pronti a voto”

Sembra ormai scontato che il prossimo autunno si andrà alle elezioni. Il Premier Draghi ha presentato le dimissioni e non intende fare marcia indietro, e in questi giorni i partiti stanno già preparando il futuro prossimo, a cominciare da Forza Italia e Lega, con i rispettivi leader, Silvio Berlusconi e Matteo Salvini, che ieri si sono incontrati, dicendo di essere “Pronti al voto, i Cinquestelle sono inaffidabili”. Intanto è uscita allo scoperto anche la leader dei Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, che ha confessato: “La mancanza di regole e di buonsenso nella classe dirigente in Italia comincia a fare paura. Senza pudore”, riferendosi alla lettera di oltre mille sindaci che hanno chiesto a Draghi di rimanere. Infine, ancora tensioni fra i grillini: rinviata a oggi l’assemblea dei parlamentari.

QUINO, CHI È IL DISEGNATORE/ "Mi insegnavano a ritrarre modelli bellissimi ma..."

Ultime notizie, aereo caduto Grecia: otto persone morte

Sono otto le vittime accertate, tutte a bordo dell’aereo cargo che era partito sabato sera da Nis, nel sud della Serbia, per poi precipitare nel nord della Grecia. Ad annunciarlo è stato il ministro della Difesa serbo, Nebojsa Stefanovic, parlando in conferenza stampa a Belgrado. Il volo era destinato al Bangladesh e avrebbe dovuto fare scalo in Giordania, ma a circa 140 chilometri a est di Tessalonica è precipitato per cause ancora da chiarire. La zona è rimasta inavvicinabile per diverse ore a causa dei fumi tossici esalati dopo lo scoppio dell’incendio provocato dalla caduta del velivolo, e due vigili del fuoco sono stati ricoverati in ospedale con problemi respiratori. Un funzionario dei vigili del fuoco, Marios Apostolidis, ha spiegato che solo “uomini del servizio antincendio con attrezzature speciali e strumenti di misurazione si sono avvicinati al punto di impatto dell’aereo e hanno osservato da vicino la fusoliera e altre parti (dell’aereo) sparse nei campi”

Maxiprocesso mafia di Falcone e Borsellino/ Gli 8 anni che cambiarono la Repubblica

Ultime notizie, 25enne ucciso a coltellate ad Anzio

Si chiama Leonardo Muratovic il 25enne di Aprilia che è stato ucciso nella notte fra sabato e domenica ad Anzio, dopo una lite fuori da un locale in riviera Mallozzi. Erano passate da poco le due quando sarebbe scoppiata una rissa per futili motivi, e a farne le spese è stato appunto il 25enne, colpito a coltellate con un’arma da taglio. Nel giro di pochi minuti si è recata sul luogo segnalato l’ambulanza, che ha soccorso il giovane già in condizioni disperate, morto poi durante il trasferimento in ospedale. Sul posto si sono recati anche gli uomini delle forze dell’ordine che hanno aperto un’indagine per ricostruire con esattezza l’accaduto. Fino ad ora il responsabile non è stato ancora individuato.

Chirurgo è responsabile post-intervento/ Paziente deve sapere cosa fare: la sentenza

Ultime notizie, Massimo Riella arrestato dopo fuga di 4 mesi

E’ stato arrestato dopo una fuga durata quattro mesi Massimo Riella. L’uomo era evaso dal carcere di Como lo scorso marzo, approfittando di un permesso ottenuto per fare visita alla tomba della madre. Inizialmente il 48enne originario di Brenzio, si era nascosto presso i boschi sopra Como, forse venendo anche appoggiato da qualcuno di sua conoscenza, e sopravvivendo cacciando. In seguito, braccato dalle autorità, sarebbe fuggito all’estero, nell’est Europa. La notizia di ieri è che sabato scorso, 16 luglio, Massimo Riella è stato catturato dai carabinieri in quel del Montenegro e ora è in attesa dell’estradizione.











© RIPRODUZIONE RISERVATA