Le ultime notizie di oggi le apriamo con la situazione politica francese. E’ una crisi di governo praticamente senza precedenti quella che sta avvenendo in Francia, giunta a soltanto pochi mesi dalle elezioni che avevano già creato il caos. Nella giornata di ieri il capo dell’esecutivo Michel Barnier si è presentato all’eliseo per consegnare le dimissioni a seguito del voto di sfiducia del parlamento. Un esito già scritto secondo molti visto che il partito di Macron aveva cercato delle alleanze improbabili pu di non far vincere la destra. Nella serata di ieri si è tenuto il discorso alla nazione, sulla tv, attraverso cui il presidente ha spiegato di non volersi dimettere, pronto a restare fino alla fine del suo mandato, in attesa poi della nomina del nuovo primo ministro che arriverà da qui a breve. I mercati hanno accolto in maniera negativa la crisi di governo francese, definita da Moody’s un evento negativo per il credito.

Il 46% dei francesi è convinto che la causa della crisi che sta colpendo la Francia è da imputare a Macron. In migliaia sono scesi in piazza per manifestare contro licenziamenti e tagli nel bilancio. A tre mesi dalla vittoria delle elezioni, in governo Macron è crollato sotto i colpi dell’opposizione. Nonostante tutto le borse non hanno perso molto e quelle italiane hanno resistito più delle europee. Nel nostro paese i dati Istat sono incoraggianti, il Pil è inferiore alle aspettative, ma a trainare la crescita è la lotta all’evasione fiscale e al calo dell’inflazione, i cui prezzi si stanno stabilizzando. C’è da registrare una diminuzione degli investimenti a causa dell’interruzione di alcuni bonus.

Ultime notizie, 19enne di Milano pronta ad unirsi all’Isis

Una 19enne originaria del Kenya ma residente in provincia di Milano, precisamente a Carugate, non troppo distante da Monza, è stata arrestata negli scorsi giorni in quanto accusata di voler unirsi all’Isis. La ragazza si trovava presso l’aeroporto di Bergamo Orio al Serio dove stava per salire su un aereo per raggiungere la Turchia, dopo di che si sarebbe recata in Siria dove si sarebbe appunto unita alle milizie dello Stato Islamico, pronta ad immolarsi per la causa, anche a diventare una martire.

La ragazza è stata arrestata (fermo già convalidato), dopo delle indagini durate un paio di mesi, scattate lo scorso ottobre. Gli inquirenti si sono soffermati in particolare su un profilo online dove si vedeva una ragazza con indosso il Niqab, il noto velo nero indossato da alcune donne di fede musulmana, che inneggiava all’Isis in maniera preoccupante. Un classico esempio di persona che si è radicalizzata online e che era pronta a dare la vita. Fortunatamente la 19enne kenyota è stata fermata prima che raggiungesse la Siria: probabile che a breve vada a processo.

Ultime notizie, Filippo Turetta dopo l’ergastolo

L’Adnkronos ha riportato le parole che Filippo Turetta, condannato all’ergastolo per l’omicidio di Giulia Cecchettin, avrebbe proferito dopo appunto la sentenza in primo grado giunta all’inizio di questa settimana. L’imputato avrebbe parlato di “attesa angosciante e lunga”, ma nel contempo che fosse preparato alla “parola ergastolo”, ed è per questo che è sereno e che non si aspettava nulla di diverso.

Ricordiamo che Filippo Turetta ha ascoltato la sentenza in silenzio, rimanendo di fatto impassibile, conscio che per lui la pena sarebbe stata durissima dopo quanto emerso in aula. Al momento Turetta si trova nel carcere di Verona, nella terza sezione, e passerebbe le giornate a leggere libri, a frequentare un corso di inglese e starebbe anche imparando a suonare uno strumento per provare ad entrare nella band dell’istituto. La sezione in cui si trova non prevede che i detenuti possano prendere parte ad attività lavorative.

Ultime notizie, avanzata contro Assad: Hama in mano ai ribelli

L’esercito di Assad si sta ritirando. Dopo otto giorni di continuo assedio, gli jihadisti occupano Hama. È stato dato l’ordine di non vendicarsi contro chi si arrende. Gaza è stata bombardata pesantemente, 115 mila persone, nella maggioranza curde, hanno lasciato le proprie case.

Ultime notizie, crisi Stellantis il governo interviene con un maxi finanziamento

Il governo italiano sta seguendo il caso Stellantis per salvare i posti di lavoro. Sul tavolo ha messo 750 milioni di euro, ma chiede ai dirigenti dell’azienda di dare centralità all’Italia sul piano industriale. Salvini chiede a Elkann di riferire in Parlamento e riconsegnare i 23 milioni di euro che in quattro anni hanno percepito i dirigenti a discapito dei lavoratori. Calenda si appella a Elly Schlein che dica qualcosa di sinistra.

Ultime notizie, Verona: trovata donna uccisa in casa si sospetta il compagno

A Verona è stato ritrovato il corpo di Cristina senza vita. All’inizio si è pensato a un suicidio, poi la colpa è ricaduta sul suo compagno. Si erano conosciuti sei mesi fa, ma i litigi erano all’ordine del giorno. L’ultima discussione risale a sabato sera.

Ultime notizie, Brescia: Ndrangheta, maxi arresto ai domiciliari anche una suora

Dalla Calabria alla Lombardia un maxi arresto che ha coinvolto 25 persone legate all’ndrangheta di cui quattro in carcere. Sono stati sequestrati 1,8 milioni di euro. L’attività riguardava l’usura, il riciclaggio, il racket, lo spaccio di droga. Ai domiciliari è finita anche una suora che faceva volontariato al carcere San Vittore e favoriva la cosca.

Ultime notizie, Natale di ripresa, tredicesime più elevate

Le tredicesime più alte daranno una pinta agli acquisti natalizi. Si stima una spesa di 10 milioni di euro. 8 italiani su 10 faranno i regali e spenderanno in media 207 euro, 21 euro in più dell’anno scorso. Un ulteriore spinta viene data anche dal Bonus Natale. Nel giorno dell’Immacolata, molti italiani popoleranno le piste sciistiche e i mercatini natalizi per un giro di affari di 3 miliardi di euro.