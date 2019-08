Ultime notizie/ Ultim’ora oggi. Crisi Governo, riflettori su Conte (20 agosto 2019)

Le luci sono accese, sotto di esse c’è il protagonista dal quale dipende il futuro del Governo italiano: Conte.

Dietro le sue parole tanto attese intanto non perdono occasione i leader di Lega e Cinque Stelle di far sentire la loro voce. Salvini sempre più convinto di un prossimo accordo tra i penta stellati e il PD, mentre Di Maio ritiene infondata questa ipotesi e si affida al Presidente della Repubblica e al percorso istituzionale che lui vorrà intraprendere.

Ultime notizie, la crisi influisce sullo spread

Torna a far parlare di sé il tanto poco amato e caro spread, che con l’incombere della crisi si teme, su più fronti, possa tornare a livelli insostenibili per lo Stato italiano. E infatti lo spread tra Btp decennali italiani e Bund tedeschi ha già iniziato allargato la sua forbice, pesando sugli interessi da pagare.

Ultime notizie, ancora polemiche su Open Arms

Non è ancora chiaro quale sarà il futuro degli immigrati a bordo della Open Arms. Le soluzioni sulle quali si sta discutendo sono molteplici, ma ancora nulla si muove. Lo sbarco possibile è quello nel porto di Minorca, ma ci tengono a precisare direttamente dalla Open Arms non con navi militari bensì utilizzando traghetti o aerei.

E il tutto mentre un altro barcone con più di 100 persone a bordo poco fuori la Libia si è rovesciato facendo temere una strage di vite umane.

Ultime notizie, trovato il corpo di Simon Gautier

L’escursionista francese, di cui si erano perse le tracce più di 10 giorni fa e che con una telefonata aveva allertato il 118 chiedendo soccorso dopo una caduta, è stato ritrovato. Malgrado le polemiche che accusano i soccorsi italiani di aver agito con estremo ritardo, pare che dalle prime ricostruzioni in realtà Simon Gautier sia morto non molto tempo dopo essere caduto e aver fatto in tempo a chiamare il 118, al massimo 45 minuti a causa dell’arteria recisa dalla frattura delle gambe.

Ultime notizie, brucia Gran Canaria

È inarrestabile e continua a propagarsi. È l’incendio che ha già bruciato più di 6000 ettari di terreno a Gran Canaria, isola atlantica della Spagna. Più di 600 persone, più nove elicotteri e due aerei, sono impegnate nell’arduo compito di domare le fiamme, ma intanto per precauzione sono state evacuate quasi 9000 persone. E a causa delle temperature altissime sono molte le province spagnole ad essere a rischio per il pericolo incendi.



