Ultime notizie/ Ultim’ora oggi: crollato viadotto sull’A6 per maltempo (25 novembre)

È crollato un viadotto sul tratto di strada Torino-Savona, e più precisamente dell’autostrada A6 in direzione Torino. Da una prima indagine condotta dai vigili del fuoco sembra che la causa sia stata una frana. Le forti piogge avrebbero fatto cedere una parte di una montagna e la frana avrebbe così provocato il crollo del cavalcavia per una lunghezza di 40 metri. I lavori dei vigili del fuoco sono andati avanti per tutta la giornata per mettere in sicurezza quel tratto stradale. Il crollo della frana non ha provocato morti né feriti, ma al momento sono in corso accertamenti sulla possibile presenza di un auto sul viadotto al momento del crollo. Il governatore della Liguria Giovanni Toti si è recato in Prefettura a Savona per far scattare le opportune indagini.

Papa Francesco ha visitato Nagasaki, seconda meta del suo viaggio in Giappone. Ad accogliere il Pontefice c’erano il governatore e il sindaco. Due sopravvissuti alla bomba atomica hanno offerto dei mazzi di fiori che sono stati posizionati dal Papa vicino al monumento dei martiri. Bergoglio ha pregato a lungo e in silenzio davanti al monumento, poi è seguita la recita dell’Angelus. Al termine della preghiera e del canto in latino, ha ricordato l’importanza della pace, un importante obiettivo che risulta incompatibile con la distruzione e l’uso delle armi nucleari quale strumento criminale per ottenere la libertà e la supremazia di altri Paesi. Durante il suo discorso, inoltre, Papa Francesco ha acceso una candela donata da un cristiano cattolico perseguitato. Quindi ha aggiunto: “Qui la luce del Vangelo ha brillato nell’amore che trionfava sulla persecuzione e sulla spada. I martiri ci parlano del trionfo della vita. In questa città che è testimone delle catastrofiche conseguenze umanitarie e ambientali di un attacco nucleare, non saranno mai abbastanza i tentativi di alzare la voce contro la corsa agli armamenti. Questa infatti spreca risorse preziose che potrebbero essere utilizzate per lo sviluppo integrale dei popoli“. Prima di proseguire il suo viaggio per Hiroshima, Bergoglio ha celebrato una Santa Messa in uno stadio di baseball in favore di tutti coloro che si sono addormentati nell’attesa della resurrezione. Secondo le autorità locali erano presenti più di 40mila credenti.

ULTIME NOTIZIE, MATCH FOOTBALL SOSPESO PER PROTESTA STUDENTI

Durante la partita di football tra Yale e Harvard negli Stati Uniti migliaia di studenti universitari hanno occupato il campo per reclamare l’intesa delle scuole con le società private per l’utilizzo dei combustibili e per cancellare il debito con il Porto Rico. Un altro obiettivo del movimento studentesco era accendere i riflettori sulla necessità di combattere la crisi climatica globale, facendo pressione su di un maggiore investimento economico da parte del governo. Alcuni manifestanti hanno mostrato alcuni striscioni che riportavano la seguente frase: “Nessuno vince. Yale e Harvard sono complici dell’ingiustizia climatica“. La partita ha avuto un ritardo di un’ora. Sono dovute intervenire le forze dell’ordine per far allontanare i manifestanti. Al termine della manifestazione non sono stati registrati feriti.

ULTIME NOTIZIE, NAUFRAFIO ALL’ISOLA DEI CONIGLI: 7 MORTI

Sette cadaveri sono stati rinvenuti tra la spiaggia e il mare dell’isola dei Conigli a Lampedusa. La Procura di Agrigento ha avviato subito un’inchiesta per i reati di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, naufragio e omicidio colposo plurimo. Sono stati salvati 149 clandestini, tra cui 13 donne e 3 bambini in buono stato di salute. Tutti i clandestini sono stati tratti in salvo direttamente in mare in quanto le avversità del mare non hanno consentito di avvicinarsi alla costa. La polizia scientifica sta eseguendo tutte le indagini sui cadaveri per l’identificazione.



