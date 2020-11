Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, Cts lavora sul Natale: nuovo DPCM? (20 Novembre)

In primo piano resta l’andamento della curva epidemiologica da Coronavirus, che registra una lenta frenata: nelle ultime 24 ore si sono registrati 36.176 nuovi positivi a fronte di 250.186 tamponi (ieri erano stati 34.283 su 234.834 test). I decessi sono stati 653, in diminuzione rispetto ai 753 di mercoledì. Intanto le Regioni hanno chiesto al Governo di ridurre da 21 a 5 i parametri che determinano la collocazione nelle diverse fasce di colore ma la risposta è stata negativa: fino al 3 dicembre non è prevista alcuna modifica. Il mondo guarda con speranza al vaccino, previsto in arrivo ad inizio 2021. Ci vorranno tuttavia circa 4 mesi per immunizzare la popolazione e quindi non sarà lo strumento per fermare la seconda ondata.

Ultime notizie, come sarà il Natale?

A poco più di un mese da Natale, ci si interroga sulle restrizioni con cui l’Italia dovrà fare i conti durante le feste. Sul tema si sono espressi il premier Conte ed il coordinatore del CTS Miozzo: anche se la curva dei contagi dovesse calare non sarà ipotizzabile un Natale da “liberi tutti”. Si dovranno trascorrere feste sobrie in famiglia, senza baci, abbracci, tavolate o veglioni. L’obiettivo è riportare negozi e ristoranti ad un regime di semilibertà dopo il 4 dicembre per dare un pò di respiro all’economia, ma l’emergenza è in corso e la guardia resta alta.

Ultime notizie, arresti domiciliari per Domenico Tallini

Domenico Tallini, presidente del Consiglio regionale della Calabria, è stato posto agli arresti domiciliari dai carabinieri di Catanzaro durante un’operazione contro la cosca Grande-Aracri con l’accusa di concorso in associazione mafiosa e scambio elettorale politico mafioso. L’operazione “FarmaBusiness” ha portato all’arresto di 19 persone ed avrebbe visto Tallini impegnato personalmente per favorire la costituzione di una società destinata alla distribuzione di medicinali.

Ultime notizie, denunce ad Agrigento per…

Ad Agrigento sono scattate denunce nei confronti di 8 persone, accusate di avere percepito il reddito di cittadinanza nonostante condanne per traffico di stupefacenti, furto ed associazione mafiosa. Il danno erariale per le casse dello Stato ammonta ad oltre 110.000 Euro e tra gli indagati ci sarebbe anche la moglie del kiiller del giudice Rosario Livatino.



