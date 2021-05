Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, Usa: sparatoria San Josè, morti e feriti (26 maggio)

Nuovo dramma negli Stati Uniti, sparatoria con vittime a San Josè, in California. Come riportato dalla Cnn, ci sono stati diversi morti e numerosi feriti, ma al momento non sono state rese note delle cifre. Un portavoce dell’ufficio dello sceriffo della contea di Santa Clara ha confermato che l’attentatore è tra le vittime.

Non sono ancora noti i dettagli e il movente della sparatoria che si è tenuta nell’area degli uffici dell’autorità locale dei trasporti, nel corso di una riunione sindacale all’interno dell’area del quartier generale della Valley Transportation Authority. «L’aggressore non è più una minaccia», ha ribadito il sindaco di San Josè. (Aggiornamento di MB)

Ultime notizie, i dati sull’emergenza Covid

Il bollettino sui casi di coronavirus in Italia fa registrare un’importante flessione del tasso di positività, sceso all’1,3% anche se il calo generale risente comunque dell’effetto fisarmonica, che porta a un abbassamento generale dei contagi pur avendo a giorni alterni dati più alti e più bassi. Sono in tutto 3.224 i nuovi casi registrati dal Ministero della Salute nelle ultime 24 ore, con 11.348 guariti-dimessi e 166 morti positivi al Covid-19 (raggiungendo così il totale di 125.501 da inizio pandemia): il tasso di positività come detto scende all’1,3% con un calo dell’1,0% rispetto al giorno precedente, a fronte di 253.646 tamponi-test rapidi processati.

Ultime notizie, Italia in “zona bianca rafforzata” da giugno?

Si lavora intanto per capire quando potrà essere garantito un sistema di riaperture massiccio rispetto ai primi passi che l’Italia sta facendo dopo un inverno governato la sistema a colori. L’ipotesi è che nel mese di giugno, se il calo dei contagi di coronavirus dovesse continuare esponenzialmente anche grazie all’efficacia della campagna vaccinale, in Italia o comunque nella maggior parte delle Regioni possa scattare quella che è stata chiamata “Zona bianca rafforzata”. Ovvero, un sistema a metà tra l’attuale Zona Gialla e la Zona Bianca, per la quale al momento non ci sono regole particolari. Riaperture generali e abolizione del coprifuoco, dunque, per garantire un’estate efficace anche dal punto di vista turistico, col mantenimento però di alcune regole di distanziamento e prudenza che possano garantire il contenimento della diffusione del virus.

Ultime notizie, Funivia Stresa-Mottarone, errore umano causa dell’incidente?

L’Italia è ancora scossa dal terribile incidente della Funivia Stresa-Mottarone, la procura di Verbania indaga sulla morte dei 14 occupanti (su 15, il piccolo Eitan sopravvissuto sarebbe ormai fuori dal pericolo di vita) e si fa strada progressivamente l’ipotesi dell’errore umano che potrebbe aver causato la rottura del cavo e avrebbe fatto precipitare il mezzo. Alcune foto dal luogo dello schianto mostrerebbero un freno di emergenza della cabina disattivato al momento del crollo. Si tratterebbe di quello che in termini tecnici viene chiamato “forchettone” applicato (una staffa in metallo di colore rosso) sulla cabina per tenere aperte le ganasce del freno, impedendone così l’attivazione in caso di necessità. Da indagare ora le cause sul perché il forchettone sia stato applicato o eventualmente non rimosso dopo un’attività di manutenzione.

Ultime notizie Serie A, il ballo delle panchine

Inizia a muoversi qualcosa di concreto in Serie A dopo tante ipotesi sugli spostamenti degli allenatori in vista della prossima stagione. Il ballo delle panchine nella giornata di martedì ha assegnato ufficialmente 2 posti: la Fiorentina ha scelto Gennaro Gattuso, accostato alla Lazio dopo l’addio al Napoli ma ora ufficialmente in viola, con i toscani che vedono dunque sfumare la paventata ipotesi legata a Daniel Fonseca. Ufficiale anche il passaggio di Roberto De Zerbi dal Sassuolo allo Shakhtar Donetsk, in Ucraina. Oggi dovrebbe essere il giorno del faccia a faccia decisivo tra Lotito e Inzaghi in casa Lazio: in caso di divorzio potrebbe prendere quota l’ipotesi Sarri, outsider alla finestra Mihajlovic e il portoghese Nuno Espirito Santo. Il Torino è vicinissimo a Juric pronto a passare in granata dopo due stagioni a Verona, a Napoli De Laurentiis nasconde le carte: saltato Conceicao, il presidente dei partenopei ha affermato di aver scelto l’allenatore, ma il nome sarà svelato solo la prossima settimana.



