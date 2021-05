Ultime notizie/ Ultim’ora oggi: da Lunedì Italia tutta “in giallo” (22 maggio)

Il bollettino di venerdì 21 maggio del Coronavirus fa registrare 5.218 nuovi casi a fronte di 269.744 tamponi eseguiti, con il tasso di positività che torna a scendere sotto il 2%, attestandosi all’1,9%. Le vittime odierne sono invece 218 e con queste si supera quota 125mila. Continua il calo dei ricoverati con 75 unità in meno nelle terapie intensive e 458 nei reparti ordinari, per un totale aggiornato che vede rispettivamente 1.469 e 9.925 ricoveri. Il ritorno sotto quota 10mila ricoveri ordinari non era presente dallo scorso mese di ottobre. Notevole anche il numero delle persone guarite oggi, 12.695, con il numero totale di perone positive che scende in totale a 291.788. I dati riguardanti le regioni italiane vedono la Lombardia avere un incremento di 874 casi, seguita dalla Campania, con un aumento di 705 e dalla Sicilia con 493. 471 invece i nuovi casi nel Lazio e 412 in Emilia Romagna.

Sacerdote cattolico ucciso in Nigeria/ Don Alphonsus aveva 30 anni ed era prete da 3

Ultime notizie, dal prossimo lunedì tutta l’Italia in giallo

I dati del monitoraggio settimanale comunicati dalla Cabina di regia dicono che da lunedì tutta l’Italia avrà un solo colore, con la Valle d’Aosta, ultima regione ad essere in arancione, che passerà al giallo. Il miglioramento dei dati, se continuerà ancora nella prossima settimana, porterà da quella successiva tre regioni al colore bianco, Sardegna, Molise e Friuli-Venezia Giulia ed anche altre potrebbero arrivare a questo colore nella settimana successiva.

DENISE PIPITONE/ Indagati Anna Corona e Giuseppe Della Chiave

Ultime notizie, via libera del Governo alle trivelle nel Mare Adriatico

Il Governo ha dato il via libera alla ripresa delle trivellazioni nel mare Adriatico, davanti alle coste del Veneto e dell’Emilia-Romagna, suscitando in questo modo l’ira dei sindaci della riviera prospicente. In un comunicato si dichiara che questo potrebbe portare a dire addio sia al turismo che alla pesca delle vongole. Nel prossimo mese di settembre sono attese le delibere a carattere nazionale relative a questa trivellazione che potrebbe causare anche dei disastri ambientali, specialmente nella zona del delta del Po.

AstraZeneca e Pfizer "mischiati" funzionano/ Lo studio "Potente risposta immunitaria"

Ultime notizie, a Roma il Global health summit

Si è tenuto a Roma il Global Health Summit, nel corso del quale il presidente del Consiglio Draghi ha espresso il parere favorevole dell’Italia riguardo alla sospensione temporanea dei “brevetti” relativi ai vaccini anti-Covid. Intanto si è registrata la notizia che Big Pharma ha destinato 3,5 miliardi di dosi ai Paesi poveri. All’evento romano hanno partecipato i rappresentanti dei paesi del G20, della comunità scientifica ed anche delle organizzazioni mondiali della sanità. Draghi ha detto che dopo circa un anno e mezzo di lotta contro il virus si iniziano a vedere i primi risultati e che è necessario che tutti lavorino insieme per protegge le popolazioni di tutto ilo mondo dalle pandemie.

Ultime notizie, la giornata dello sport

La nuotatrice romana Simona Quadarella ha concesso il bis agli Europei di nuoto di Budapest, mettendosi al collo la medaglia d’oro anche nella distanza dei 1500 metri stile libero. La Quadarella, che lo scorso martedì si era imposta sulla distanza degli 800 metri, è stata accompagnata sul podio dalla compagna di nazionale Martina Carmignoli, che ha conquistato la medaglia di bronzo. Al Giro d’Italia è arrivato il primo successo allo sprint per Nizzolo sul traguardo di Verona, mentre Bernal è ancora in maglia rosa.



© RIPRODUZIONE RISERVATA