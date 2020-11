ULTIME NOTIZIE/ Ultim’ora oggi: da oggi in vigore il DPCM (6 novembre)

Forte rimbalzo verso l’alto del numero dei contagi e dei decessi nella giornata di giovedì, Il bollettino odierno parla di 34.505 nuovi casi che sono stati registrati con 219.884 tamponi eseguiti, e di 445 morti. La protezione civile fa sapere, tramite Gianni Rezza, che i numeri rappresentano un segnale fortemente negativo, così come l’aumento dei casi di terapia intensiva. + 99 per un totale di 2.391. L’indice è risalito sino al 15,69% ed il numero dei decessi odierni è vicino a quello registrato il 2 maggio quando furono 474. Nel bollettino si vede come i casi di coronavirus, rispetto allo scorso mese di marzo, hanno avuto una maggiore diffusione su tutto il territorio italiano e anche in alcune regioni che sono nel gruppo delle zone gialle si riscontrano delle zone con Rt alto. Le regioni che sono attualmente incluse nelle zone rossa od arancione, ha dichiarato lo stesso Rezza, resteranno in questa condizione almeno per 2 settimane.

Ultime notizie, elezioni USA

Passi avanti per Joe Biden nella corsa alla Casa Bianca. Il candidato dei democratici ha raggiunto quota 264 grandi elettori e si trova quindi vicino ai 270 necessari per diventare presidente degli Stati Uniti. Nello stesso tempo Trump continua a combattere affermando che i voti arrivati per posta dopo il novembre non devono essere ritenuti validi. Il suo ricorso è stato respinto dallo stato della Georgia, dove era stato presentato insieme a quelli del Michigan e della Pennsylvania. Intanto lo spoglio delle schede continua a rilento e nella notte si sono registrate delle proteste in alcune località degli stati di New York, Oregon e Arizona, che hanno portato all’arresto di decine di persone. Negli stati di Michigan e Wisconsin la vittoria è andata a Joe Biden.

Ultime notizie, i funerali di Gigi Proietti

Si sono svolti a Roma i funerali di Gigi Proietti, il famosissimo attore deceduto lunedì scorso proprio nel giorno del suo 80esimo compleanno. Prima delle esequie in chiesa si è svolto un corteo che ha toccato vari punti della città per permettere ai suoi fans di dare l’ultimo saluto. Una tappa importante è stata quella del Globe Theatre che si trova a Villa Borghese e che Proietti ha guidato per 17 anni. Qui si è registrato un applauso lungo 5 minuti da parte di amici, colleghi e maestranze. Tra quelli che sono stati suoi allievi erano presenti sia Enrico Brignano che Flavio Insinna. Presenti alle esequie, che Rai 1 ha trasmesso in diretta, anche rappresentanti della politica come il governatore Zingaretti e l’ex sindaco di Roma, Walter Veltroni.

Ultime notizie, in vigore da oggi il nuovo Dpcm

Il Dpcm che prevede la suddivisione dell’Italia in tre zone, gialle, arancioni e rosse, entra in vigore da oggi e sarà valido fino al prossimo 3 dicembre. Intanto continuano le proteste da parte delle regioni che sono state inserite nelle zone rosse, mentre il ministro Speranza richiama tutti alla responsabilità, visti anche i continui incrementi contagi e decessi. In tutta Italia dalle 22.00 ci sarà il “coprifuoco” che durerà sino alle 5.00 del mattino successivo. Altre regole, diverse tra le varie zona, riguardano la mobilità, le scuole e i negozi.



