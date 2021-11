Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, dal green pass ai trasporti: atteso vertice regioni

Quella di oggi sarà una giornata particolarmente delicata in vista dei prossimi provvedimenti anti covid. Nelle prossime si terrà infatti l’incontro fra il governo, rappresentato in particolare dalla ministra Gelmini, e i vari governatori regionali, a cominciare dal presidente Fedriga. Si stabilirà come muoversi nelle prossime settimane e la sensazione è che possa arrivare una nuova stretta con l’obiettivo di limitare l’utilizzo dei mezzi pubblici solamente a chi ha il green pass. Non è ben chiaro se la misura riguarderà sia tutti gli over 12, o gli studenti verranno esclusi, in ogni caso si tratterebbe di una svolta importante, che già in passato era stata presa in considerazione per poi venire accantonata. Non è infatti facile controllare i mezzi di trasporto, e c’è il rischio che l’autista divenga un controllore e non un guidatore. Inoltre, non sono da sottovalutare eventuali tensioni che potrebbero verificarsi. Altra idea sul tavolo, quella della riduzione della validità del green pass a 9 mesi. E contro l’aumento dei contagi nel periodo natalizio i sindaci italiani stanno preparando un piano che prevede lo shopping a numero chiuso e l’obbligo di Green Pass e mascherine per quanto riguarda i veglioni di capodanno. Potrebbe essere necessario anche limitare le feste in piazza e Milano si sta orientando in questo senso, mentre a Napoli si pensa ad un evento da fare in Piazza Plebiscito.

Ultime notizie, ministro Giovannini: “Impegno straordinario per sicurezza stradale

In occasione della Giornata mondiale in memoria delle vittime della strada celebrata ieri, il ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili Enrico Giovannini, ha fatto sapere che il governo sta lavorando al Piano per la sicurezza stradale: “C’è un impegno straordinario – ha spiegato, come riportato dall’agenzia Ansa – che ho chiesto alle nostre strutture, che era già previsto, ma sul quale stiamo riflettendo con alcuni approfondimento aggiuntivi”. E ancora: “La scorsa settimana ho avuto modo di leggere parola per parola la bozza e di fare una serie di osservazioni. Il tema è quello dell’obiettivo zero, che non è un obiettivo impossibile”. Il ministro ha aggiunto che “vogliamo procedere con rapidità”, ed ha poi sottolineato che la Giornata celebratasi ieri, “E’ un momento di ricordo e riflessione che viene dedicato ogni anno, la terza domenica di novembre, alle vittime di incidenti stradali ed ai loro familiari, proclamato per la prima volta dall’Onu (Organizzazione delle Nazioni Unite) nel 2005. Lo stesso giorno ricorrerà anche la “Giornata nazionale in memoria delle vittime della strada”.

Ultime notizie, attentato a Gerusalemme: due morti e tre feriti

Nella giornata di ieri si è verificato un attentato con arma da fuoco nella Città Vecchia di Gerusalemme. L’assalitore è stato identificato come un 42enne originario della Palestina, ed è stato ucciso dagli agenti intervenuti per fermarlo. L’uomo ha ucciso un’altra persona che inizialmente si pensava potesse essere un militare ma in realtà, dopo conferme, è risultato essere un civile. L’attentato è avvenuto attorno alle ore 9:00 locali, nei pressi di uno degli accessi della Spianata delle Moschee (per gli ebrei il Monte del Tempio). L’uomo è intervenuto sparando con una mitragliatrice Beretta M12, ed è stato appunto freddato dagli agenti israeliani. Hamas ha in seguito “rivendicato” l’accaduto, spiegando che quello dell’attentatore è stato “un gesto eroico – le parole di Hazem Qassem un portavoce – la nostra Città santa continuerà la lotta fino alla espulsione dell’occupante”. Nell’attacco sono rimasti feriti due poliziotti, mentre un altro civile verserebbe in gravi condizioni.

Ultime notizie, turismo: crollo prenotazioni invernali causa covid

Il rialzo dei casi di covid sta facendo seriamente preoccupare gli italiani, a cominciare da coloro che avevano già prenotato una vacanza per le festività natalizie o che erano intenzionati a farla. Stando ad un’indagine eseguita da Confturismo-Confcommercio in collaborazione con Swg, effettuata durante il periodo 15-19 novembre scorsi, le partenze previste dei nostri connazionali erano 35 milioni un mese fa, leggasi 10 per l’immacolata, quindi altri 12 per il Natale e 13 per capodanno, ma di queste, ne mancano all’appello ben 11 milioni. Al momento sono infatti state prenotate 24 milioni di vacanze, e nel contempo negli ultimi giorni sono giunte disdette per 2.5 milioni. Numeri che ovviamente fanno tremare tutto il settore, che sperava in un inverno 2021-2022 finalmente della riscossa dopo quello del 2021 tutt’altro che idilliaco. Fra gli intervistati vi sono anche 8.5 milioni di persone che avrebbero deciso di cambiare meta, scegliendone una più vicina, o di aver accorciato i giorni di permanenza fuori casa.

Ultime notizie, il bollettino di ieri del coronavirus

Nel bollettino di ieri del coronavirus diminuiscono i nuovi casi di contagio, 9.709, mentre resta stabile il tasso di positività al 2% con 487.109 tamponi effettuati nelle 24 ore. Le vittime scendono di 3 unità passando dalle 49 di ieri alle 46 di oggi, mentre si segnala un piccolo aumento dei ricoveri in intensiva, + 8, con un totale di 520. Aumento anche per i rico9veri ordinari che arrivano a 4.345 con + 95.

Ultime notizie, muore uno studente francese a Roma

Uno studente francese di 21 anni è morto all’alba di ieri a Roma dopo essere precipitato dalla Torre Bibiana sulla quale si era arrampicato per gioco. Il suo cadavere è stato recuperato dai vigili del fuoco del Nucleo Saf dopo l’allarme dato dagli amici e uno di loro, che ha assistito alla caduta. È stato ricoverato per un forte shock. Le indagini della Polfer stanno cercando di accertare come i ragazzi erano riusciti ad entrare nella proprietà delle Ferrovie. Il gruppo di studenti aveva trascorso la notte precedente in alcuni giardini nella vicina Via Giolitti.

Ultime notizie, sport: Hamilton vince il GP del Qatar, Napoli sconfitto a San Siro

Il campione del mondo in carica, Lewis Hamilton, ha vinto la prima edizione del GP di Formula Uno del Qatar restando in testa alla corsa dall’inizio alla fine. Il pilota inglese ha preceduto l’olandese Marx Verstappen, attuale leader della classifica generale, che era stato costretto a partire dalla settima posizione per una penalizzazione dopo le prove ufficiali del sabato, ed un Fernando Alonso che è tornato a salare su un podio di Formula 1 dopo 7 stagioni. Ora i due piloti sono divisi da appena 8 punti in classifica a 2 gare dal termine. Per la Ferrari settimo posto con Sainz ed ottavo con Leclerc. Nel tennis, si sono chiuse a Torino le ATP finals con il successo del tedesco Zverev sul russo Medvedev. Per il tennista tedesco si tratta del secondo successo in questo torneo finale dell’anno dopo quallo del 2018. Nel calcio anche la seconda capolista, il Napoli, perde la sua prima gara stagionale, battuto per 3 a 2 dall’Inter a San Siro e la formazione di Filippo Inzaghi si porta così a soli 4 punti dalla vetta riaprendo il campionato.



