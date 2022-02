Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, dall’11 febbraio via le mascherine all’aperto

Dalla giornata di ieri, lunedì 7 febbraio 2022, sono entrate in vigore le le nuove regole anti covid, a cominciare dalla scadenza illimitata del green pass per chi ha ricevuto le tre dosi di vaccino o per chi ha fatto due dosi e la malattia. Le novità significative hanno riguardato soprattutto le scuole, visto che da lunedì 7 febbraio sono state attuate le nuove misure per quarantene e dad, riguardanti sia le elementari, quanto le medie e le scuole superiori. In sostanza, gli studenti vaccinati e guariti non faranno più la dad, qualunque sarà il numero di positivi in classe. In caso di positività ci si potrà recare in aula ma con mascherina Ffp2. Gli studenti non vaccinati, invece, andranno in Dad nella scuola secondaria ma dal secondo caso di contagio in classe. Inoltre, sempre per i no vax, la quarantena è stata dimezzata in caso di contratto stesso con un positivo, da 10 a 5 giorni. E il prossimo step sarà quello di venerdì 11 febbraio, quando le mascherine all’aperto, come spiegato dal sottosegretario alla salute Andrea Costa, scompariranno da tutta Italia: forse definitivamente? Dipenderà dal covid.

Ultime notizie, ora ad Arianna Fontana e argento a Federica Brignone a Pechino

Altra giornata di medaglie per l’Italia alle olimpiadi invernali in corso a Pechino. La sciatrice Federica Brignone ha ottenuto l’argento nello slalom gigante, finendo dietro solamente alla svedese Hectoro e davanti alla svizzera Lara Gut-Bherami: “Mi sono emozionata tantissimo – ha detto la stessa Brignone a fine gara ai microfoni di Rai Sport, così come riportato dall’agenzia Ansa – è una giornata incredibile. Sono orgogliosa di quello che ho fatto e contentissima per l’argento, sognavo di portare a casa una medaglia”. E ancora: “Se penso a tutta la strada fatta dall’anno scorso a oggi è pazzesco – aggiunge – sono migliorata, la mia fiducia è cresciuta durante la stagione. Sono arrivata tranquilla e sono riuscita a godermi la giornata. Le condizioni erano difficili, la neve è veramente strana, ho cercato di sciare nel modo giusto e mi sono concentrata solo su quello”. Ieri è arrivato anche il primo oro italiano, quello di Arianna Fontana, che ha ottenuto la medaglia di maggior valore nella Short Track 500 metri. Per l’Italia un altro oro potrebbe arrivare oggi dal bowling a coppie miste dove gli italiani si sono qualificati per la finale sommergendo la Svezia sotto un perentorio 8 – 1. Amos Mosaner e Stefania Costantini affronteranno la Norvegia nello scontro per l’oro dopo un percorso perfetto tra qualificazioni e semifinali con 10 successi su 10 gare disputate.

Ultime notizie, strage in Texas: uomo stermina la famiglia poi si uccide

Una vera e propria strage avvenuta ieri in Texas: un uomo di 41 anni, tale Kevin Milazzo, ha ucciso quattro persone, compreso un bambino di soli 4 anni, per poi togliersi la vita. I cadaveri identificati dalla polizia sono quelli di William “Bill” Mimms, 68 anni, e Connie Mimms (61), patrigno e madre del presunto assassino, mentre in un’altra località, a circa 30 chilometri di distanza, la scoperta di altri due corpi, leggasi Joshua Milazzo, 21 anni, figlio sempre del sospetto, e Hunter Freeman, un bimbo di soli 4 anni. Ferita anche una donna, che al momento si trova ricoverata in ospedale. In seguito è stato rintracciato Kevin Milazzo, trovato in condizioni disperate per via di una ferita gravissima alla testa: dopo il ricovero in ospedale l’uomo è morto.

Ultime notizie, raffiche di vento a Milano: scoperchiata Centrale

Fortissime raffiche di vento ieri a Milano, e parte della stazione Centrale è stata scoperchiata. Per tutta la mattinata ha soffiato un vento fino a 90/100 chilometri orari, provocando non pochi disagi. Scoperchiato il tetto di un asilo di Segrate, mentre a Monza il famoso parco cittadino è stato chiuso per paura che crollasse qualche albero. Tornando a Milano, divelte le bandiere dell’Italia, della Lombardia e dell’Ue, poste sopra il consiglio regionale in via Filzi, e in totale sono stati un centinaio gli interventi dei vigili del fuoco, compreso l’hinterland. “Le attività di soccorso – hanno fatto sapere in una nota i Vdf, come si legge sull’Ansa – sono rivolte principalmente alla rimozione dei rami di alberi caduti, antenne di condomini, impalcature, cornicioni pericolanti e tegole. A Segrate in via Prima Strada 29 i vigili del fuoco stanno evacuando un asilo nido il cui tetto, a causa delle forti raffiche, si è divelto. Numerosissime le chiamate di soccorso ancora adesso alla sala operativa di via Messina che ha in coda altri settanta interventi da smaltire”.

Ultime notizie, Zaia: “Veneto verso il ritorno in zona bianca”

Tornerà a breve verso la zona bianca il Veneto. Dopo un periodo in cui i casi di positività sono aumentati in maniera importante, con l’ingresso in zona gialla e il rischio di zona arancione, la situazione è tornata lentamente alla normalità, e oggi, nel consueto punto stampa sul covid, il governatore Zaia ha annunciato: “La situazione è positiva, stiamo andando verso la zona bianca con tutte le curve di tutte le province in calo. L’attenzione deve restare alta ma penso che il virus ormai si sia endemizzato”. Non è ben chiaro se già da lunedì prossimo, 14 febbraio, o dal 21, ci sarà il cambio di colore, in ogni caso il traguardo è vicino, e visto l’andamento del virus è probabile che per tutta la primavera e l’estate, non si verificherà alcun declassamento. Alla domanda se si sta andando verso la fine della pandemia Zaia ha replicato: “io penso di sì, penso che i segnali ci siano tutti”.

Ultime notizie, il bollettino di ieri del coronavirus

Il bollettino di ieri della pandemia vede 41.247 nuovi casi di contagio, rilevati su 393.663 tamponi processati. Il tasso di positività rilevato è del 10,47%. Numeri in calo per i ricoveri in terapia intensiva, mentre aumentano i ricoveri nei reparti ordinari, con + 177. In totale i decessi sono stati 326, mentre i guariti sono stati 123.823. Il sottosegretario alla salute Costa ha annunciatto che dal prossimi 11 febbraio cessa l’obbligo di insossare le mascherine quando ci si trova all’aperto.

Una serie di tamponamenti a catena sull’autostrada A26

Ultime notizie, incidente choc in A26

E’ di 2 morti e 10 feriti il bilancio di una serie di tamponamenti a catena che sono avvenuti nella mattinata di ieri sull’autostrada A26, nella zona del Monferrato. I tamponamenti si sono registrati a causa della nebbia e hanno visto il coinvolgimento di oltre 49 autovetture e 4 camion. Dopo questo maxi incidente, avvenuto tra l’innesto con l’autostrada A21 e l’uscita di Casale Monferrato, l’autostrada è stata chiusa nelle due direzioni. L’identità delle vittime non è ancora stata resa nota. I feriti sono stati ricoverati negli ospedali di Casale Monferrato e Alessandria.



