Ultime notizie da Bucarest, dove un mare di bandiere europee e tricolori ha invaso le strade per celebrare Nicusor Dan, sindaco europeista e volto riformista, che è stato eletto nuovo presidente della Romania battendo l’esponente dell’estrema destra George Simion, con il 95% dei voti scrutinati e un risultato netto – 54,3% per Dan, 45,6% per il leader di Aur – una vittoria decisa, che chiude una fase carica di tensione e timori rafforzati dalle contestazioni preventive di Simion e dalle sue dichiarazioni provocatorie al termine delle votazioni ma lo spoglio si è rivelato rapido e ha confermato che il popolo rumeno ha scelto l’Europa.

CHIESA/ Curia e Sinodo, ecco le riforme che attendono l'ispirazione di Leone XIV

Le ultime notizie dai media locali ci raccontano che i festeggiamenti si sono protratti fino all’alba, con Dan che ha raggiunto i suoi sostenitori tra le piazze gremite lanciando un messaggio chiaro e inclusivo, rivolto non solo a chi l’ha votato, ma anche agli elettori dell’opposizione: “Questa è la vostra vittoria – ha dichiarato – ora serve lavorare insieme per un futuro comune, indipendentemente dalle divisioni politiche”, un richiamo forte all’unità nazionale, esteso anche alla diaspora romena che ha partecipato con entusiasmo al voto e cori e slogan si sono susseguiti senza sosta.

SPY UCRAINA/ Ecco perché la telefonata Trump-Putin non fermerà la nuova offensiva russa

L’analisi politica mette in luce come la rimonta di Dan sia stata sorprendente: partito dal secondo posto al primo turno con appena il 20,9%, ha saputo in due settimane coalizzare l’intero fronte europeista unendo liberali, centrodestra e una parte della sinistra, un risultato impensabile fino a pochi giorni fa, tanto più dopo l’annullamento del primo turno da parte della Corte Costituzionale che aveva escluso il filo-russo Calin Georgescu per presunte ingerenze di Mosca, decisione che ha inciso profondamente sul contesto politico e che ha aperto un varco decisivo a Dan.

Ultime notizie, JJ trionfa all’Eurovision 2025: l’Austria conquista l’Europa con “Wasted Love”

Ultime notizie dalla scena musicale europea: l’Austria si aggiudica l’Eurovision Song Contest 2025 con “Wasted Love”, brano intenso e raffinato interpretato da JJ, nome d’arte di Johannes Pietsch, giovane artista di 24 anni di origini filippine che ha stregato pubblico e giurie internazionali con la sua voce limpida da controtenore e una performance carica di emozione, capace di distinguersi fin dalle semifinali per eleganza e controllo; il secondo posto è andato a Israele, mentre l’Italia si è fermata al quinto posto con Lucio Corsi.

SCENARIO/ Quel no ai “volenterosi” (anti-Putin) che permette all’Italia di mediare tra Usa e Ue

Gabry Ponte, in gara per San Marino, ha chiuso invece all’ultimo posto, non riuscendo a conquistare né la sala né il televoto, nonostante l’energia e la popolarità accumulata negli anni con gli Eiffel 65; JJ, già noto per essere stato finalista del talent “Starmania” nel 2021, si conferma – secondo le ultime notizie – come una delle rivelazioni musicali più forti del panorama europeo contemporaneo, in grado di coniugare radici multiculturali e una scrittura emotiva e moderna, un progetto capace di unire generazioni diverse e conquistare cuori oltre i confini.

Ultime notizie, Leone XIV sul soglio pontificio: Roma saluta il nuovo Papa con la cerimonia di intronizzazione

Ultime notizie dal Vaticano, dove ieri mattina si è tenuta in Piazza San Pietro la solenne cerimonia di intronizzazione di Papa Leone XIV, eletto al termine di un conclave breve ma intenso: l’evento, trasmesso in diretta mondiale, ha visto la partecipazione di leader politici e religiosi da ogni parte del mondo, mentre una folla immensa assisteva alla prima benedizione del nuovo Pontefice, che ha compiuto un lungo giro della piazza a bordo della papamobile prima di iniziare il rito ufficiale e tra i presenti, spiccavano il presidente ucraino Zelensky e il vicepresidente statunitense Vance, che hanno approfittato della loro presenza per discutere informalmente della crisi in Ucraina.

La premier Giorgia Meloni ha preso posto accanto ai principali esponenti del clero europeo, partecipando a una funzione scandita da momenti liturgici solenni e da richiami forti alla necessità di pace, dialogo e cooperazione tra i popoli, elementi centrali del messaggio inaugurale di Leone XIV, accolto con entusiasmo da una Chiesa in cerca di guida e rinnovamento.

Ultime notizie, incidente a New York: nave messicana urta il ponte di Brooklyn, due morti

Ultime notizie dagli Stati Uniti, dove si è verificato un grave incidente nautico nelle acque dell’East River, a New York: la Cuauhtémoc, nave scuola della Marina militare messicana, ha urtato con violenza il ponte di Brooklyn durante una manovra di transito, provocando la morte di due marinai e il ferimento di altri diciassette, alcuni in condizioni gravi e – secondo le ultime notizie – l’impatto sarebbe stato causato da una perdita improvvisa di potenza del motore, che ha reso impossibile il controllo dell’imbarcazione proprio mentre attraversava un tratto soggetto a forti correnti.

La nave, considerata gemella della storica Amerigo Vespucci italiana per costruzione e funzione, era in visita ufficiale nel porto di New York nell’ambito di una campagna diplomatica internazionale, e al momento dell’incidente trasportava anche alcuni cadetti in addestramento; ultime notizie riferiscono che le indagini sono in corso, ma l’attenzione è già alta su eventuali responsabilità tecniche e sulla tenuta della sicurezza fluviale della città.

Ultime notizie, trovato morto Mohammed Sinwar, leader di Hamas: l’annuncio da Al Arabiya

Ultime notizie da Gaza, dove il leader militare di Hamas, Mohammed Sinwar, è stato trovato morto in un tunnel nei pressi di Khan Yunis, accanto ad alcuni dei suoi più stretti collaboratori e, secondo quanto riferito dalla rete Al Arabiya, il decesso sarebbe conseguenza diretta dei bombardamenti israeliani avvenuti nei giorni scorsi, che avevano colpito anche un ospedale della zona, provocando decine di vittime civili e il collasso di diverse infrastrutture sotterranee utilizzate dai miliziani; Sinwar, che aveva assunto la guida dell’organizzazione dopo la morte del fratello Yahya lo scorso ottobre, era ritenuto uno degli uomini più influenti e inaccessibili del braccio armato di Hamas.

Ultime notizie da fonti diplomatiche regionali suggeriscono che la sua morte potrebbe aprire uno spiraglio nelle trattative in corso, in quanto, secondo quanto emerso, Hamas sarebbe ora pronto a prendere in considerazione la proposta di accordo avanzata dal mediatore americano Witkoff, un cambio di linea che – se confermato – potrebbe avere un impatto notevole sugli equilibri già precari della Striscia di Gaza e sull’intero scacchiere mediorientale.

Ultime notizie, Internazionali d’Italia: vittoria per Errani e Paolini, ma Alcaraz batte Sinner

Ultime notizie dal Foro Italico di Roma, dove il tennis italiano può festeggiare una splendida vittoria nel doppio femminile: Jasmine Paolini e Sara Errani hanno trionfato sugli storici campi in terra battuta, superando in due set la coppia Kudermetova-Mertens, in un match giocato con determinazione e intesa perfetta, a distanza di ben 35 anni dall’ultima affermazione di una coppia femminile azzurra nel torneo romano, un trionfo che rilancia il ruolo delle italiane anche in vista del Roland Garros.

Ultime notizie ci raccontano, invece, di una prova meno fortunata per Jannik Sinner, impegnato nel singolare maschile contro lo spagnolo Carlos Alcaraz: il primo set, lottato punto su punto, si è concluso al tie-break, mentre nel secondo Alcaraz ha dominato imponendosi per 6-1, confermandosi ancora una volta uno dei giocatori più completi e difficili da affrontare sul circuito ma non sono mancati comunque gli applausi per Sinner, che -nonostante la sconfitta – resta uno dei protagonisti annunciati della stagione sulla terra rossa.