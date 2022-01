Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, David Sassoli non ce l’ha fatta: è morto nella notte

E’ morto nella notte David Sassoli. Il presidente del Parlamento Europeo non ce l’ha fatta e all’una e quindici è deceduto presso l’ospedale di Aviano, in provincia di Pordenone, dove era ricoverato dallo scorso 26 dicembre. Ad annunciare il suo decesso è stato Roberto Cuillo, suo storico portavoce, che attraverso Twitter ha scritto: “David Sassoli è deceduto l’11 gennaio alle ore 1.15 presso il CRO di Aviano (PN), dove era ricoverato in ospedale. La data e il luogo del funerale saranno comunicati nelle prossime ore”. David Sassoli, che ha iniziato ad avere dei gravi problemi di salute dal settembre dello scorso anno, è morto a seguito di una grave forma di disfunzione del sistema immunitario. Numerosi i messaggi di cordoglio, a cominciare da quello dell’amico Dario Franceschini, ministro della Cultura. David Sassoli lascia una moglie e due figli.

Terremoto oggi a Cipro M 6.5/ Ingv ultime notizie, sisma avvertito anche in Turchia

Ultime notizie, la conferenza stampa di Draghi

Si è tenuta nella giornata di ieri l’annunciata conferenza stampa del presidente del consiglio, Mario Draghi. Il premier si è soffermato sulle recenti misure di restrizioni anti covid introdotte, e le novità riguardanti la scuola. “Il governo sta affrontando la sfida della pandemia – alcune delle dichiarazioni del primo ministro italiano – e la diffusione di varianti molto contagiose con un approccio un po’ diverso rispetto al passato”. E ancora: “Vogliamo essere molto cauti ma anche cercare di minimizzare gli effetti economici, sociali, soprattutto sui ragazzi e le ragazze, che hanno risentito delle chiusure dal punto di vista psicologico e della formazione”. In merito alla campagna vaccinale: “Non dobbiamo ma perdere di vista una costatazione, gran parte dei problemi che abbiamo oggi dipende dal fatto che ci sono dei non vaccinati. Quindi c’è l’ennesimo invito a tutti gli italiani che non si sono vaccinati a farlo, anche con la terza dose”. Intanto, dopo i contagi di ieri, i positivi in Italia superano quota 2 milioni, precisamente 2.004.597, un incremento di circa 60mila italiani rispetto al precedente bollettino.

Bollettino vaccini covid oggi 11 gennaio/ 116.2 mln di dosi somministrate in totale

Ultime notizie, è morta Silvia Tortora, figlia di Enzo

E’ morta nella giornata di ieri Silvia Tortora, figlia del noto giornalista, politico e conduttore, Enzo: aveva solo 59 anni ed è deceduta in una clinica romana. Come il padre era divenuta una giornalista professionista di spiccate qualità, arrivando a lavorare per la Rai in numerose trasmissioni di successo. Fra i suoi lavori, anche la collaborazione con il settimanale Epoca nonché la pubblicazione di diversi libri. Nel corso della sua carriera aveva più volte parlato del padre, vittima di uno dei casi di ‘malagiustizia’ più noti di sempre in Italia, “Dal mio punto non è cambiato nulla: sono 30 anni di amarezza e di disgusto – le sue parole rilasciate in occasione del 30° anniversario della morte del padre -. Mi aspettavo una riforma del sistema giudiziario, invece non è accaduto. I processi continuano all’infinito. Anzi in 30 anni c’è stata una esplosione numerica”. Dal 1990 era sposata con Philippe Leroy, attore francese, con cui aveva avuto due figli.

David Sassoli, come è morto/ Disfunzione del sistema immunitario, aveva 65 anni

Ultime notizie, bimbo di due anni morto in Tirolo

Un bimbo di due anni è morto dopo essere caduto nella piscina di un albergo in Alto Adige. Stando a quanto riportato dal quotidiano locale Dolomiten, citato dall’agenzia Ansa, il bimbo si trovava insieme ai genitori presso una struttura di Velturno quando è accaduta la tragedia. Secondo la ricostruzione, la vittima era con mamma e papà, e due fratelli, nella zona welleness dell’albero per passare qualche ora di svago, e mentre i suoi genitori si sono distratti lui è caduto in acqua. Purtroppo non c’è stato nulla da fare visto che quando si sono accorti di quanto accaduto il bimbo aveva già perso i sensi. Rianimato nell’ospedale di Bressanone, dove è stato portato poco dopo, è stato quindi trasferito in elicottero in condizioni disperate presso la clinica universitaria di Innsbruck, dove purtroppo è deceduto.

Ultime notizie, morto l’attore americano Bob Saget

Tragico lutto nel mondo del cinema ed in particolare di quello a stelle e strisce: nella giornata di ieri è morto Bob Saget, attore comico appena 66enne. L’uomo è stato trovato dalle forze dell’ordine in una stanza d’albergo di Orlando, in Florida, e al momento il suo decesso sarebbe da ricondurre a delle cause “naturali”, forse un infarto o un malore, in quanto sul corpo non sono stati rinvenuti segni di violenza ne tanto meno droga nella camera d’albergo. Toccante il commento dell’amico di Bob Saget, l’attore Billy Crystal, che attraverso Twitter ha commentato: “Sono scioccato e rattristato nell’apprendere che Bob Saget se n’è andato. Un grande amico e una delle persone più divertenti e dolci che abbia mai conosciuto. Il mio amore per la sua bellissima famiglia”.

Ultime notizie, il bollettino di ieri del coronavirus

Il bollettino di ieri del coronavirus Covid Italia, fa registrare una diminuzione dei casi, 101.762 oggi, contro i 155.659 di ieri, ma con un tasso di positività che torna ad alzarsi e arriva al 16,6%. Aumentano invece i decessi che passano da 157 a 227. La curva dei nuovi contagi è in crescita visto che rapportando i dati al lunedì della settimana precedente erano 68.052, con una crescita percentuale di circa il 50%. I ricoveri continuano la salita con un + 11 per quanto riguarda le terapie intensive, ed un totale di 1.606, mentre per quanto concerne i reparti ordinari, con i 693 in più di oggi si raggiunge un totale di 16.340 persone.

Ultime notizie, a scuola molte classi senza docenti

Molte assenze nel ritorno a scuola di ieri, sia tra i docenti che tra gli studenti con molte voci che si sono levate contro il ritorno a scuola in presenza imposto dal governo. Per quanto riguarda l’associazione dei presidi resta la posizione presa precedentemente che chiedeva un minimo di 2 settimane di Dad ed anche l’infettivologo galli ha dichiarato che la riapertura delle aule scolastiche è stata una imprudenza. In un istituto romano la situazione è difficilissima con 976 alunni assenti su un totale di 1.371, con molti genitori che non hanno mandato i loro figli a scuola per autotutelarsi. Più contenute invece le assenze dei docenti, 19 su un totale di 180.



© RIPRODUZIONE RISERVATA