Le ultime notizie sui dazi di Donald Trump. La guerra commerciale continua a imperversare giorno dopo giorno, con la Commissione dell’Unione Europea che ha preparato la lista delle contromisure da applicare per reagire ai dazi messi dal presidente americano. Il voto su questa lista si dovrebbe tenere domani 9 aprile e la prima tranche dei dazi entrare in vigore il 15 aprile.

Molti i paesi in tutto il mondo, si parla di circa 70, che sono pronti ad intavolare negoziati con gli USA tra i quali anche il Giappone, con una prima telefonata del premier Shigeru Ishiba. Intanto le borse europee hanno recuperato, almeno parzialmente, le perdite dei giorni precedenti e anche Wall Street ha aperto in rialzo. Per quanto riguarda l’Italia, per rispondere alla crisi causata dai dazi, il governo è pronto a mettere sul tavolo circa 14 miliardi di euro dei fondi per il Pnrr. Intanto da oggi i dazi contro la Cina saliranno al 104%.

Ultime notizie, gli aggiornamenti sull’omicidio di Ilaria Sula

Arrivano aggiornamenti agghiaccianti per quanto riguarda l’omicidio della povera Ilaria Sula, la ragazza assassinata dal compagno, Mark Antony Samson. Questi, un 23enne originario delle Filippine, avrebbe ammazzato a coltellate la 22enne, dopo di che avrebbe rinchiuso il suo corpo in una valigia e avrebbe continuato a fare la sua vita di prima come se nulla fosse. E’ proprio quest’ultimo il dettaglio arrivato nelle ultime ore, visto che, secondo quanto scrive TgCom24.it, Mark Samson sarebbe andato a mangiare una piadina con un’amica della vittima e durante l’incontro lo stesso 23enne avrebbe raccontato alla propria interlocutrice quali fossero i problemi che aveva con Ilaria.

Durante la chiacchierata ha parlato anche di altre questioni più superficiali e banali, e nel contempo ha continuato ad inviare dei messaggi alla famiglia di Ilaria Sula attraverso i suoi social come se niente fosse, cercando così di sviare l’attenzione. Ricordiamo che per l’omicidio della 22enne ci potrebbe essere implicata anche la mamma di Samson, che ha ammesso di aver aiutato il figlio a ripulire dal sangue lasciato dalla ragazza.

Ultime notizie, le indagini sull’omicidio Scopelliti

Colpo di scena per quanto riguarda le indagini in merito all’omicidio del giudice Antonino Scopelliti: a quasi 34 anni dalla morte del giudice Antonino Scopelliti, ucciso il 9 agosto del 1991 nella sua auto in quel di Villa San Giovanni, in Calabria, nuovi rilievi scientifici potrebbero riaprire il caso.

Come riferisc TgCom24.it la polizia ha infatti deciso di effettuare degli accertamenti balistici su un’arma che era stata sequestrata a luglio del 2018 e che potrebbe riaprire il caso di omicidio. Per queste nuove indagini la polizia scientifica è tornata sul luogo del delitto, a Piale di Campo Calabro, dove vi è ancora la BMW 318i dello stesso giudice, che è stata custodita gelosamente dalla sua famiglia. Il giudice era stato sorpreso appunto a bordo della sua vettura da due persone a bordo di una moto che lo avevano colpito con un fucile: l’uomo aveva perso il controllo del mezzo finendo in un terrapieno e morendo sul colpo.

Ultime notizie, bimba di 6 mesi morta all’asilo in provincia di Teramo

Tragedia avvenuta due giorni fa in quel di un asilo nido di Torano Nuovo, in provincia di Teramo: una bimba di soli 6 mesi ha perso la vita. Secondo quanto raccontato dalle educatrici la piccola non aveva nulla, ma dopo che è stata messa in culla per la nanna l’hanno notata cianotica, senza respiro e immobile.

Sono stati quindi allertati i soccorsi che nel giro di pochi minuti si sono recati presso l’asilo nido in questione; la bimba è stata portata al pronto soccorso ma nonostante una manovra durata più di un’ora alla fine non si è mai ripresa. E’ stata disposta l’autopsia da cui si capirà come è morta la piccola, e nel contempo gli inquirenti hanno sequestrato le telecamere presenti nella struttura e ascoltato le educatrici. Si sospetta un caso di morte in culla.

Ultime notizie, impresa di Matteo Berrettini all’Atp 1000 di Montecarlo

Il tennista italiano Matteo Berrettini si è qualificato per i quarti di finale del torneo Master 1000 di Montecarlo, battendo nel turno degli ottavi di finale il numero 2 della classifica mondiale, il tedesco Zverev, in 3 set, con il punteggio di 2-6; 6-3; 7-5. Un risultato che fa felice anche l’altro tennista italiano, Sinner, che è certo di restare in prima posizione in classifica fino al torneo di Roma quando rientrerà a giocare.

Una partita, quella di Berrettini, che lui stesso ha definito “pazzesca”, nella quale ha dovuto adattarsi velocemente per evitare la sconfitta dopo un primo set perso nettamente. Con questo risultato il tennista romano si assicura di salire almeno al 31esimo posto della classifica, in attesa dei prossimi turni.

Ultime notizie sul conflitto tra Israele e Hamas

In un suo comunicato l’ONU, nella persona di Antonio Gutierrres, segretario generale dell’organizzazione, ha dichiarato che Israele sta trasformando la striscia di Gaza in un “campo di sterminio”, con numerosi attacchi, avvenuti anche nella notte scorsa, durante i quali sono morte altre 26 persone.

Intanto il premier israeliano Netanyahu, ha raggiunto nuovamente gli Stati Uniti dove si è incontrato con Trump per fare il punto sulla situazione attuale in Medio oriente. In questa occasione si è parlato anche dell’Iran e Trump ha annunciato che il prossimo sabato ci sarà un incontro diretto tra delegazioni americane e iraniane durante il quale si cercherà di trovare un accordo sulle armi nucleari. Fonti di Hamas hanno comunicato che la sola via per Israele per riportare a casa gli ostaggi è quella dei negoziati.

Ultime notizie, la visita di Giorgia Meloni negli Stati Uniti

Si svolgeranno il 17 aprile, a Washington gli incontri bilaterali della Premier Meloni con il presidente americano Donald Trump. Giorgia Meloni ha detto che la sfida che è pronta a giocare è quella di un azzeramento reciproco dei dazi tra Usa e Unione Europea. Quello di Washington è il quarto tra i due leader, ma il primo bilaterale ufficiale tra i due alla Casa Bianca.

Meloni ha dichiarato che il nostro Paese è stato tra i primi a promuovere l’azzeramento reciproco dei dazi e che insisterà proprio su questo punto, che è stato ribadito anche da Ursula Von der Leyen.