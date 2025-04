Le ultime notizie sui dazi. La pausa di Donald Trump per 90 giorni, ad eccezione di quelli contro la Cina, è stata accolta con favore dall’Unione Europea. Nella giornata di ieri la presidentessa della commissione, Ursula von der Leyen, ha spiegato di aver accolto appunto in maniera benevola lo stop dei dazi di Trump, definendolo un passo importante verso la “stabilizzazione economica” del mondo.

L’economia ha bisogno di condizioni chiare e prevedibili, ha aggiunto ancora la von der Leyen. In Italia, invece, hanno espresso soddisfazione il ministro dell’economica, il leghista Giorgetti, che ha chiesto di “tornare al fair trade”, mentre il ministro degli esteri, Tajani, ha spiegato che il governo italiano ha sempre scelto l’approccio della trattativa e non quello che favorisse una guerra commerciale che danneggerebbe tutti. Trump ha poi spiegato che tratterà con l’Unione Europea come un unico blocco, quindi non ci saranno accordi con i singoli stati.

Ultime notizie, nuovi dettagli sull’omicidio di Ilaria Sula

Emergono nuovi dettagli in merito all’omicidio della povera Ilaria Sula, la giovane uccisa vicino a Roma dal fidanzato 23enne Mark Samson. Il Messaggero ha riportato il racconto di un altro ragazzo, il 23enne Maher Abouzeid, amico di Samson, che ha spiegato che quella sera, quella dell’omicidio, era al lavoro e poi a letto (e fra i possibili sospettati di aver aiutato Samson ad occultare il cadavere).

Ha definito Samson un mostro, spiegando che lo stesso ha incastrato tutti, anche i suoi amici. Maher ha poi svelato che il giorno dopo l’omicidio della povera Ilaria Sula, Samson è uscito proprio con lui e un altro ragazzo: i tre avrebbero fatto serata e avrebbero anche rimorchiato delle ragazze polacche, e inizialmente il 23enne filippino sembrava un po’ scosso, per poi riprendersi e tornare quello di sempre. Maher ha inoltre notato la mano del ragazzo, che era gonfia, ma si era giustificato dicendo che aveva fatto a botte sotto casa di Ilaria Sula, cosa non vera. Infine, l’amico del killer ha spiegato che Samson non voleva lasciare incustodita la sua auto: “Voglio sperare che non ci fosse il cadavere di Ilaria” ha concluso.

Ultime notizie, i numeri di Save the Children su cellulari e bambini

Sono numeri decisamente preoccupanti quelli di Save the Children in merito all’utilizzo dei cellulari da parte dei bambini. Viene infatti specificato che nel nostro Paese, quasi un bambino su tre, precisamente il 32,6 per cento, di età compresa fra i 6 e i 10 anni, utilizza tutti i giorni lo smartphone.

Si tratta di un dato quasi raddoppiato tenendo conto che nel periodo 2018-2019 i bimbi della fascia di età compresa fra i 6 e i 10 anni erano il 18,4 per cento. L’utilizzo maggiore si ha al sud, con il 44,4 per cento, contro il 23,9 per cento al nord. Aumenta la percentuale se si prendono in considerazione gli adolescenti, 11-13 anni, salendo al 62,3 per cento, mentre più di tre su cinque ha un account social, con il 35,5 per cento che ne ha più di uno. Su questo punto c’è grande stupore visto che la legge prevede che per aprire un profilo bisogna avere almeno 14 anni, scendendo a 13 ma con l’autorizzazione dei genitori.

Ultime notizie, Versace acquistato da Prada

Con la firma sui contratti è ufficiale il passaggio di Versace da Capri Holding a Prada. La quale, rispetto a quanto già concordato, è riuscita ad ottenere anche uno sconto sul prezzo pagando una cifra totale pari a 1,25 miliardi di euro.

Dopo il passaggio del marchio della Medusa al suo gruppo, il presidente Bertelli ha immediatamente dichiarato di accogliere con gioia Versace e che “Scriveremo una pagina di storia”. La holding americana aveva acquistato il brand nel 2018 pagandolo 1,8 miliardi di euro.

Ultime notizie, cala ancora la produzione industriale in Italia

L’Istat ha pubblicato i dati sulla produzione industriale italiana relativi al mese di febbraio e si è visto ancora un calo, il 25° consecutivo su base annua. Il mese di febbraio è stato particolarmente negativo per il settore dell’auto che ha fatto registrare un -33,5%. L’indice destagionalizzato totale ha evidenziato una diminuzione, rispetto al precedente mese di gennaio, pari allo 0,9%, che fa arrivare una diminuzione del 2,7% su base annua.

I dati positivi parziali riguardano soltanto il settore energetico che è salito del 4%, mentre ad esempio sono in flessione sia i beni strumentali, con un -3,3%, quelli intermedi con un -2,0% e quelli di consumo con un -1,9%.

Ultime notizie, incidente sul lavoro sulla tangenziale di Bologna

Un cantiere sulla tangenziale di Bologna è stato il teatro di un incidente sul lavoro avvenuto stamani alle 5.45, con un furgone che ha travolto degli operai, uno dei quali è deceduto, mentre altri 3 sono rimasti feriti. L’incidente è avvenuto nel tratto di tangenziale tra le uscite 3 e 4 e l’intervento di manutenzione era stato segnalato in modo corretto.

L’operaio deceduto, che secondo una prima ricostruzione dell’incidente stava sventolando la bandiera per segnalare la presenza del cantiere, lavorava per la ditta 3S Safety, aveva 60 anni, di origine pugliese e si chiamava Francesco D’Alò. Autostrade ha informato che il tratto di tangenziale interessato dall’incidente è stato successivamente riaperto alle 8.00.

Ultime notizie, due italiani morti nel crollo della discoteca

Due italiani sono morti nel crollo della discoteca a Santo Domingo, che ha provocato in tutto 218 vittime. Uno dei due è uno chef catanese di 48 anni che lavorava nel locale Sarah Ristorante, Luca Massimo Iemolo e la cui morte è stata confermata proprio dallo staff del ristorante stesso.

L’altra vittima è una donna con la doppia cittadinanza, sia dominicana che italiana. Intanto si continua a scavare alla ricerca di altri eventuali vittime e il governo ha annunciato che quando questa fase sarà ultimata prenderà il via l’inchiesta per chiarire le cause del crollo.

Ultime notizie, il derby italiano del tennis va a Musetti

Si è giocato a Montecarlo il derby italiano tra Musetti e Berrettini valido per gli ottavi del Master 1000. Il successo è andato al tennista tosvano che si è imposto in due set con il punteggio di 6 – 3, 6 – 3, contro un Berrettini affaticato che ha commesso molti errori soprattutto a causa delle condizioni fisiche. Ora per Musetti nei quarti lo scontro contro Tsitsipas.