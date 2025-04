Continuano a farsi sentire le conseguenze dei pesanti dazi introdotti da Donald Trump nei confronti dell’Ue, con la Borsa di Milano che anche ieri ha aperto in forte calo, cedendo il 7 per cento, ben 34.464 punti e portandosi ai livelli di gennaio 2025. A sprofondare sono state soprattutto le banche e le assicurazioni, che hanno appunto risentito delle enorme incertezze causate dai dazi del tycoon newyorkese come riferisce RaiNews. Secondo un calcolo le nuove tassazioni americane potrebbero costare fino a 100 miliardi di euro in quanto a costi doganali, registrando quindi un impatto enorme sull’economia dell’Unione Europea. I settore più colpiti saranno quelli dei macchinari, per cui si prevede un calo di 3,43 miliardi di euro, ma anche dell’automotive, già in fortissima crisi negli ultimi anni, con una decrescita di 2,55 miliardi di euro, nonché quello della farmaceutica. In calo anche il settore agroalimentare e la moda, due settori in cui l’Italia primeggia a livello mondiale.

Intanto il presidente statunitense ha rivendicato le misure prese parlando di aver preso ilo comando e che tutti i paesi del mondo stanno chiamando per trattare ed ha ribadito “È il momento di arricchirsi”. Trump ha attaccato anche Powell chiedendo di smettere di agire politicamente e di tagliare i tassi di interesse. La Cina ha reagito alle misure messe in atto da Trump alzando le tariffe per pareggiare quelle statunitensi e nello stesso tempo ha annunciato un ricorso al Wto. La Premier Meloni, da Ortona, ha invitato l’Unione Europea a sospendere le norme sull’automotive relative al Green Deal e ad avere maggiore coraggio. Alla fine la Borsa di Wall Street in due sedute ha perso 5.200 miliardi di dollari, un tonfo clamoroso.

Ultime notizie, 19enne uccide il padre a coltellate

Dramma nella giornata di ieri in provincia di Trento dove un ragazzo 19enne ha ucciso il padre di 46 anni in quanto avrebbe aggredito la madre. Il giovane si chiamava Bojan ed ha ammazzato il padre Simeu Panic, 46enne originario della Bosnia, all’interno della loro abitazione sita in Trentino Alto Adige. Stando a quanto spiegato da TgCom24.it l’omicida, uno studente, ha deciso di fermare il padre dopo l’ennesima aggressione ai danni della madre: una situazione di violenza ed esasperazione che ha portato il 19enne a intervenire, uccidendo il padre.

E’ stato lo stesso a chiamare i carabinieri e quando sono giunti hanno messo le manette ai polsi al giovane che non è scappato e non ha opposto resistenza. E’ accusato di omicidio volontario e al pm ha spiegato di aver accoltellato il padre con un coltello da cucina mentre stava maltrattando la mamma. Il 19enne ha provato a rianimare il 46enne, invano: quando le forze dell’ordine e i soccorsi sono giunti sul luogo segnalato per l’uomo non c’era più nulla da fare.

Ultime notizie, le parole del legale di Stasi

Antonio De Rensis, uno degli avvocati di Alberto Stasi, è stato ospite ieri mattina di Mattino5 News, e nell’occasione ha detto la sua sul giallo di Garlasco. Per l’avvocato di Andrea Sempio Chiara Poggi potrebbe essere stata uccisa da sicari ma De Rensis la pensa diversamente, spiegando in diretta tv su Canale 5 che: “Non penso a sicari, ma a più persone”.

Secondo il legale dell’ex studente della Bocconi condannato in via definitiva, ci sarebbero altre due persone in quella casa “sicuramente più di una”, ricordando poi che quella appena nata è una nuova indagine con persone nuove e indizi nuovi. Non è chiaro dove potrebbe portare certo è che sono tutti convinti che se la Procura ha riaperto il caso vuol dire che avrà in mano degli elementi importanti.

Ultime notizie, una maestra di Chiavari ha trovato il cadavere di una donna

Una docente delle scuole primarie stava portando ieri mattina gli alunni della sua classe a studiare la fauna locale sulle rive del fiume Entella, a Chiavari, quando ha avvistato un corpo. Il cadavere, che era parzialmente nascosto tra i rovi in posizione riversa a terra, è quello di una donna di origine asiatica di età compresa tra i 40 e i 45 anni e non è stato ancora identificato.

Dopo l’allarme dato dalla maestra sul posto sono arrivate le forze dell’ordine e hanno recuperato il corpo con i soccorritori. Nella giornata di lunedì sul cadavere verrà effettuata l’autopsia, e da una prima analisi sommaria non sono emersi segni di violenza.

Ultime notizie, le news sulla guerra Ucraina-Russia

Marco Rubio, segretario di Stato USA ha dichiarato che il presidente Trump non permetterà colloqui infiniti con la Russia e Dimitriev, inviato del Cremlino negli Stati Uniti ha detto che la Russia potrebbe accettare qualche garanzia occidentale.

Intanto la Russia ha colpito con dei missili Kryvyi Rih, la città dove è nato Zelensky, causando la morte di 12 persone, tra le quali 6 bambini, ed il ferimento di altre 50. I missili hanno colpito un quartiere residenziale della città.