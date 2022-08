Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, Decreto Aiuti Bis approvato in Cdm: 17 mld di euro

Il consiglio dei ministri ha varato il decreto aiuti bis da 17 miliardi di euro. Ad annunciarlo nella giornata di ieri è stato il primo ministro Mario Draghi: “Cresceremo più di Francia e Germania, ma ci sono anche nuvole all’orizzonte”, ha spiegato il presidente del consiglio uscente, che poi ha aggiunto: “Intollerabile eludere extraprofitti, pronti alle misure”. Sempre l’ex numero uno della Banca Centrale Europea ha fatto sapere “Prorogato al 20 settembre lo sconto benzina”, mentre il ministro Franco ha concluso: “Taglio cuneo sale al 2% per il semestre”.

E’ altissima la tensione fra Cina e Taiwan dopo la visita della Speaker Usa, Nancy Pelosi di mercoledì scorso. Nella giornata di ieri il ministero della difesa di Taiwan, durante una conferenza stampa, ha confermato il lancio di “diversi missili balistici” da parte dell’Esercito popolare di liberazione nelle acque nordoccidentali e sudoccidentali della stessa Taiwan. In risposta l’esercito locale ha attivato i sistemi di difesa. Il ministero ha “condannato le azioni irrazionali” della Cina che ” minacciano la pace e la stabilità regionali”. La replica dell’esercito cinese è stata affidata al ministro degli Esteri Wang Yi: “Sono gli Stati Uniti che hanno provocato i guai, la crisi e che continuano ad aumentare le tensioni”. La Cina ha concluso dicendo che la visita a Taipei della Pelosi “ha creato un pessimo precedente se non viene corretto e contrastato”.

Ultime notizie, Aiea: “Centrale Zaporizhzhia fuori controllo”

C’è un nuovo allarme in merito alla centrale nucleare di Zaporizhzhia, in Ucraina, l’impianto nucleare più grande d’Europa. Il direttore generale dell’Aiea, l’Agenzia internazionale per l’energia atomica, Rafael Grossi, ha infatti denunciato come la stessa sia “completamente fuori controllo”, di conseguenza, non vi sarebbe più nessuno ai comandi. Stando a quanto si legge sul sito dell’agenzia Ansa, citando i media internazionali, Grossi ha spiegato: “C’è un catalogo di cose che non dovrebbero mai accadere in nessun impianto nucleare”, aggiungendo poi che “la situazione è molto fragile. Ogni principio di sicurezza nucleare è stato violato in un modo o nell’altro e non possiamo permettere che questo continui”. Fin dalle prime battute della guerra fra Russia e Ucraina la centrale di Zaporizhzhia è sempre stato motivo di forte preoccupazione da parte dell’Aiea.

L’ex presidente del consiglio, Silvio Berlusconi, è tornato a parlare nella giornata di ieri, spiegando di non essere intenzionato, in caso di vittoria delle elezioni da parte del centrodestra, a tornare a ricoprire il ruolo di premier, ne quello eventuale di presidente del Senato. “Non farò il presidente del Consiglio né del Senato – ha detto ai microfoni di Rtl 102.5 – devo ancora decidere se candidarmi”. Sull’accordo fra Enrico Letta e Carlo Calenda: “Hanno fatto un accordo per impedire al centrodestra di governare, ma non ci riusciranno. Trovo triste una alleanza contro qualcuno o qualcosa, è un antico vizio di una sinistra da sempre divisa e povera di idee”. E ancora: “Calenda è stato ministro di due governi di sinistra ed è europarlamentare eletto nelle fila del Pd, il suo approdo naturale è la sinistra, ma non è importante occuparsi di lui: questa operazione serve per ingannare gli elettori moderati e convincerli ad andare col centrosinistra”.

Ultime notizie, il bollettino del coronavirus

Con 42.976 nuovi casi di contagio ed un tasso di positività del 17,8% il bollettino del coronavirus continua ad avere dati in discesa. Per quanto riguarda i decessi nelle ultime 24 ore ne sono stati registrati 161 contro i 171 di ieri. In totale oggi i nostri connazionali positivi attualmente al covid sono diminuiti di 26.149 unità rispetto al giorno precedente, e il calo è comune anche ai ricoveri. In questo caso quelli delle terapie intensive sono 362 con un calo di 34 unità, mentre i reparti ordinari sono scesi sotto quota 10mila con una diminuzione di 272 unità nelle ultime 24 ore. La Lombardia è la regione con il maggior numero di casi, seguita dal veneto, dalla Campania e dal Lazio. Nella giornata odierna è stato diffuso anche il report settimanale dell’Agenas che riguarda l’occupazione dei posti letto al 3 agosto, che rimane invariata al 16% ma è in calo in 13 regioni italiane.

Ultime notizie, le previsioni meteo sull’Italia

Sul nostro Paese le temperature sono ancora in salita con le temperature che salgono in questi giorni fino a 40 gradi. Una situazione che dovrebbe andare avanti sino a fine settimana, per poi svoltare fin da domenica con l’arrivo di temperature più fresche e piogge e temporali, iniziando dalle regioni del nord. L’alta pressione africana resta fortissima e causerà temperature superiori alla media del periodo anche di 10 gradi. Da domenica poi il cedimento parziale con l’arrivo di temperature più fresche e sopportabili. Le previsioni precise saranno però emesse nei prossimi giorni.

Ultime notizie, condannata in Russia Brittney Griner

Il processo che vedeva come imputata per traffico di droga Brittnet Griner, la campionessa di basket che era stata arrestata nello scorso mese di febbraio, si è concluso con la condanna della campionessa USA a 9 anni di carcere. Il presidente degli Stati Uniti, Biden, ha definito la condanna “inaccettabile”. La Griner era stata trova in possesso di alcune cartucce con vaporizzatore con “olio di cannabis”. Dopo la condanna si dovrebbe registrare uno scambio di prigionieri in quanto negli Stati Uniti è detenuto il russo Viktor But.

Ultime notizie, la crisi Ucraina – Russia

Nella scorsa notte la città ucraina di Nikopol è stata sottoposta ad un attacco da parte delle truppe russe ed anche a Kiev ci sono stati dei bombardamenti che hanno colpito la fermata di un autobus, causando la morte di 8 civili, 3 dei quali bambini, e molti feriti. Secondo l’Aiea la centrale nucleare di Zaporizhzhia è ormai fuori controllo. Secondo delle agenzie di stampa cinesi il leader ucraino Zelensky avrebbe la volontà di intavolare direttamente delle trattative con la Cina. Le forze armate ucraine hanno ottenuto la liberazione di due villaggi nella zona del Donetsk che erano stati precedentemente occupati dalle forze russe.

Ultime notizie, le elezioni del 25 settembre

Dopo gli accordi fatti tra Calenda e Letta, il leader di Italia Viva si trova a dover correre da solo alle elezioni politiche e per cercare di raggiungere la quota del 3% che consente di eleggere dei propri rappresentanti in parlamento, ha deciso di spendersi in prima persona, candidandosi, oltre che nella sua città, Firenze, anche in altre 4 grandi città italiane, Roma, Torino, Napoli e Milano, puntando sull’appeal personale.











