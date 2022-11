Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, decreto Aiuti Quater: bollette a rete per le imprese

Il governo ha approvato tramite consiglio dei ministri la bozza del quarto decreto Aiuti, misura che consentirà ad imprese e famiglie italiane di avere dei ristori rispetto alla situazione attuale. Per quanto riguarda il Superbonus, si è deciso di portarlo al 90% dall’attuale 110%, inserendo anche un tetto al reddito dei percettori.

Per i condomini la percentuale rimarrà al 110% per chi ha presentato la “Cilas” entro il 31 dicembre 2022. Prevista anche una proroga di tre mesi per i proprietari delle villette che potranno accedere al 110% per i lavori fino al 31 marzo 2023. Fondamentale anche l’introduzione di misure atte a contenere i rincari energetici del valore di 9 miliardi di euro, e nel contempo, si è deciso di prorogare fino alla fine dell’anno, al prossimo 31 dicembre 2022, i crediti di imposta e il taglio alle accise, di modo da mantenere, con quest’ultimo, il prezzo della benzina contenuto. Infine, soglia del contante fissato a 5mila euro.

Ultime notizie, guerra in Ucraina: possibile svolta dopo Kherson

La decisione delle truppe dell’esercito russo di abbandonare Kherson potrebbe rappresentare una vera e propria svolta per il conflitto in Ucraina. Secondo gli addetti ai lavori non è da escludere che a seguito di questa mossa strategica la Russia possa decise di aprire realmente al negoziato con il Paese invaso e nel contempo con l’Occidente, aprendo quindi una “finestra di dialogo” con il Cremlino, così come spiegato anche dal generale Mark Milley, capo dello Stato maggiore congiunto delle forze armate Usa.

Il ministero degli Esteri della Federazione russa, confermando queste sensazioni, ha aggiunto: “Siamo pronti a discutere, ma ci sia un valore aggiunto per la Russia”. Ma il presidente dell’Ucraina, Zelensky, predica ancora calma e invita a non farsi prendere da facili entusiasmi anche perchè più volte l’esercito russo è stato dato in crisi nelle ultime settimane: “Ci muoviamo con molta attenzione su questo fronte. Il nemico non fa regali né gesti di buona volontà”, ha detto.

Ultime notizie, migranti: neonato morto in mare

Continuano le notizie drammatiche dagli sbarchi dal Mediterraneo e l’ultima racconta della morte di un neonato, un piccolo di soli 20 giorni, trovato senza vita a bordo di una carretta del mare. Nel corso delle ultime ore a Lampedusa sono sbarcate almeno 640 persone (suddivise in circa 48 ore), e fra questi anche un barchino con 36 persone, fra cui due minori e nove donne e anche il piccolo senza vita.

I medici che hanno accolto la barca hanno effettuato un’ispezione sul corpo del neonato, appurando che il decesso fosse avvenuto per via di problemi respiratori pregressi, così come dichiarato dalla madre. In seguito il cadavere è stato portato in una camera mortuaria presso il cimitero di Cala Pisana, mentre la mamma del bimbo è stata trasferita presso l’hotspot di contrada Imbriacola assieme ai compagni di viaggio.

Ultime notizie, Giorgia Meloni ha incontrato Stoltenberg

Il presidente del consiglio, Giorgia Meloni, ha incontrato ieri a Palazzo Chigi il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg. “Confermo l’impegno dell’Italia nei confronti della Nato e delle sfide comuni che l’Alleanza si trova ad affrontare in questo momento delicato”, le parole della leader dei Fratelli d’Italia al termine del vis a vis a Palazzo Chigi. E ancora: “Le dimensioni transatlantica ed europea sono ovviamente entrambe fondamentali per la nostra sicurezza: l’alleanza è indispensabile per la sicurezza e la prosperità delle nostre nazioni, senza sicurezza non c’è e non ci può essere crescita”.

Stoltenberg ha invece parlato della guerra in Ucraina, soffermandosi sulla notizia del ritiro da Kherson, come scritto sopra: “Se i russi abbandoneranno Kherson sarà un’altra vittoria per l’Ucraina”, ha detto, aggiungendo: “Le forze di Kiev sono riuscite a respingere i russi e liberare intere quote del territorio ucraino”.

Ultime notizie, proseguono le scosse di terremoto nelle Marche

Dopo la sequenza di scosse di terremoto avvenuta mercoledì nel mare al largo delle Marche, anche nella giornata di ieri è continuato lo sciame sismico e in serata è stata registrata una scossa di magnitudo 4,1. L’Ingv ha comunicato che l’epicentro è ancora in mare e la profondità della scossa è di circa 9 chilometri. Mentre da parte della regione è stato comunicato che le scosse potrebbero proseguire per diversi giorni, i vigili del fuoco stanno continuando i sopralluoghi nelle zone colpite.

Ultime notizie, a Segrate scambiate le identità dei due intossicati nel residence

La tragedia del residence di Segrate ha avuto ieri un colpo di scena, con i genitori che hanno scoperto lo scambio di identità presso l’obitorio. In un primo momento era stata diffusa la notizia che il morto fosse il 21enne Pietro Caputo, ma in effetti il morto era Francesco Mazzacane, mentre Caputo è ancora ricoverato, in gravi condizioni, presso l’ospedale Fatebenefratelli. Secondo la ricostruzione effettuata dalle forze dell’ordine a causare lo scambio di identità sarebbero stati i soccorritori accorsi sul posto, in modo involontario, in quanto dal lato del letto dove si trovava il cadavere erano presenti i documenti di Caputo. La morte di Caputo è stata rilanciata da vari social e numerose erano state le condoglianze arrivate da parte di amici e conoscenti.

Ultime notizie, òe previsioni meteo per il fine settimana

Con il freddo che arriverà dai Balcani nel weekend l’Italia sarà sottoposta a maltempo e neve. La prima perturbazione avrà un passaggio molto veloce e nelle regioni del nord est si avranno delle piogge, che potrebbero interessare anche le Marche e la Toscana. Successivamente l’abbassamento delle temperature porterà la neve anche a quote basse nelle zone di montagna. Una serie di perturbazioni che, contrariamente a quanto accade normalmente, si spostano dalle regioni di Sud est a quelle ad ovest.

Ultime notizie, firmato il rinnovo del contratto della scuola

Nella giornata di ieri è stato firmato il rinnovo del contratto per la scuola, che era fermo da 4 anni. Nelle buste paga degli insegnanti a Natale sarà quindi compreso un aumento lordo medio di 105 euro che nel mese di gennaio salirà a 123 Euro medi. Con questo accordo, secondo il Ministero, si pone rimedio ad una situazione che riguarda professionalità importanti nella vita della nazione. Soddisfazione per il raggiungimento dell’accordo è stata espressa anche dai sindacati della scuola che da tempo premevano perchè si arrivasse a chiudere le trattative.











