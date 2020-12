Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, Decreto Natale: festivi in zona rossa (19 Dicembre)

17.992 nuovi casi positivi con 179.800 tamponi effettuati, con il rapporto che si attesta al 10%. Questi i numeri di ieri nel rapporto del coronavirus, con i decessi che sono stati 674, in leggerissimo calo rispetto ai 683 di ieri. Le persone guarite sono state 22.272 e questo porta il totale delle persone attualmente positive a 627.798, con un calo rispetto al giorno precedente di 7.545 unità. Il numero dei ricoveri nei reparti di terapia intensiva diminuisce di 36 fermandosi a 2.819, e dei ricoveri nei reparti ordinari, oggi in totale 25.769. Ancora il Veneto in testa come numero di casi, con il numero superiore a 4.211, davanti alla Lombardia con un incremento di 2.744 casi ed Emilia-Romagna con 1.745.

Ultime notizie, Definite dal Cdm le misure restrittive per il periodo festivo

Il nuovo Dpcm Natale conferma quanto era previsto, con un lockdown nazionale valido fino al 6 gennaio prossimo per i giorni festivi e prefestivi. In questi giorni saranno chiusi i bar, i negozi ed i ristoranti. Nei quattro giorni lavorativi che seguono il Natale, ed il 4 gennaio saranno consentiti gli spostamenti tra i “piccoli comuni” nel raggio di 30 chilometri al massimo. Il ministro della Salute, Speranza, ha parlato di misure necessario per impedire una terza ondata di contagi. Per arrivare a questa decisione è stato necessario un braccio di ferro tra le due ali del governo, con il Cdm che è terminato alle 20.00 di oggi. In totale i giorni del lockdown totale saranno 10. Nei giorni festivi e prefestivi si potranno effettuare gli spostamenti all’interno della stessa regione con il limite massimo di 2 persone, esclusi i minori di 14 anni. Confermato il coprifuoco alle ore 22.00 e le sanzioni a carico di chi viola le regole, da 400 a 1.000 euro.

Ultime notizie, Fissato per il 27 dicembre il V Day in tutta Europa

L’inizio delle vaccinazioni da Coronavirus in tutti i paesi europei è stato fissato per il prossimo 27 dicembre. L’annuncio è stato dato da Ursula Von Der Leyen e vale anche per l’Italia. Si attende comunque il pronunciamento della Agenzia Europea del Farmaco, che dovrebbe dare il via libera. In precedenza il vaccino preparato da Pfizer-Biontech è stato già autorizzato da Stati Uniti, Canada e Gran Bretagna, ed è stato somministrato al personale sanitario.

Ultime notizie, Cambio di colori per tre regioni da domenica prossima

Con i dati delle settimane precedenti, da domenica prossima saranno gialle altre 3 regioni, la Toscana, la Campania e la Valle d’Aosta, oltre alla provincia di Bolzano, mentre per l’Abruzzo ci sarà ancora la zona arancione. Intanto, secondo il rapporto, sono a rischio alto sia il Lazio che il Veneto e la Liguria. L’occupazione dei posti letto degli ospedali continua la decrescita ma in modo ancora lento.

Ultime notizie, L’ultimatum di Matteo Renzi al Governo

Si è tenuta ieri a Palazzo Chigi la riunione tra il Premier Conte e la delegazione di Italia Viva capeggiata da Matteo Renzi. Nel corso della riunione sono state affrontate diverse tematiche, da quella sanitaria a quella dell’impiego delle risorse del recovery Fund e Italia Viva ha chiesto di avere delle risposte in merito alle proprie proposte entro il 6 gennaio, con la minaccia, in caso contrario, di ritirare il proprio appoggio al governo.



© RIPRODUZIONE RISERVATA