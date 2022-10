Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, Decreto Riscaldamenti: un grado in meno e nuovi orari

E’ arrivato dal Mite il decreto taglia consumi, che dovrebbe permettere un risparmio relativamente ai costi dell’energia che stanno correndo sempre più in alto. Nel provvedimento è previsto che le ore di accensione giornaliera dei termosifoni siano ridotte di 1, mentre la stagione invernale viene ridotta di 15 giorni e le temperature di accensione di 1 grado. Da queste misure restano esclusi sia gli ospedali che gli asili. L’obiettivo di queste misure è quello di abbassare il consumo di gas di 2,7 miliardi di metri cubi complessivi.

Nel dettaglio il ministero fa sapere che il periodo di accensione degli impianti, spiega il ministero della Transizione ecologica, “è ridotto di un’ora al giorno e il periodo di funzionamento della stagione invernale 2022-2023 è accorciato di 15 giorni, posticipando di 8 giorni la data di inizio e anticipando di 7 la data di fine esercizio”.

Ultime notizie, Pd: ieri la direzione del partito

Si è tenuta nella giornata di ieri, così come ampiamente annunciato negli scorsi giorni, la direzione del Partito Democratico, l’assemblea al Nazareno per riorganizzarsi dopo il mezzo flop alle recenti elezioni. Presente il segretario uscente Enrico Letta, che ha ribadito la sua intenzione di fare un passo indietro: “Discuteremo del Pd, anche del suo simbolo, che amo – alcune della parole rilasciate da Letta, così come si legge sul sito dell’Ansa – la mia personale scelta è perché il simbolo rimanga esattamente così com’è, perché racconta il servizio all’Italia”.

E ancora: “”Ringrazio quanti mi hanno chiesto un impegno di più lungo periodo ma lo riterrei un errore per voi e per il partito: iniziato la mia militanza politica da giovane, sono stato ministro nel ’98 ed è giusto che il nostro partito metta in campo una classe dirigente più giovane in grado di sfidare il governo di Giorgia Meloni, una donna giovane”.

Ultime notizie, le parole di Mattarella sul caro bollette

Il presidente della Repubblica, Sergia Mattarella, ha avuto un colloquio con il collega tedesco Frank Walter Steinmer, in occasione del vertice Arrajolos che si è tenuto ieri sull’isola di Malta. Nell’occasione il capo dello stato italiano ha parlato del caro bollette: “Dobbiamo attenuare le conseguenze degli aumenti del costo dell’energia sulla vita delle famiglie e delle imprese”.

Secondo quanto segnalano fonti italiane citate dall’agenzia Ansa, i due presidenti avrebbero espresso la propria convinzione sul fatto che durante il prossimo consiglio dell’Unione Europea i vari stati membri troveranno l’intesa sull’energia. Il vertice di Arrojos prevede la presenza di 14 capi di stato europei, un confronto informale con un’agenda aperta, il cui filo conduttore è l’Europa.

Ultime notizie, strage di bambini in un asilo in Thailandia

Strage di bambini in Thailandia dopo che un folle ha aperto il fuoco in un asilo. Il bilancio è pesantissimo, 35 morti fra cui 25 bimbi, e l’episodio si è verificato in una scuola situata nel nord est del Paese. A compiere il drammatico gesto è stato un ex poliziotto, che dopo aver ucciso anche la moglie, il figlio e altri famigliari, si è tolto la vita.

Come riferito dai media locali, l’uomo ha fatto irruzione in un asilo nido della città di Na Klang, armato di pistola e coltello, colpendo sia adulti che bambini. Le piccole vittime avevano tutte un’età compresa fra i due e i tre anni, e dopo il macabro gesto l’aggressore è fuggito in auto per poi investire diversi pedoni. A quel punto ha ucciso la famiglia e si è tolto la vita. L’uomo, 34 anni, era stato recentemente licenziato.

Ultime notizie, il bollettino del coronavirus

Lieve flessione nel bollettino, dei casi di coronavirus registrati, che sono stati 44.853, con un tasso di positività che, con 222,926 test effettuati, è del 20,1%. I decessi nelle ultime 24 ore sono stati 56, in aumento rispetto al giorno precedente. Il numero totale dei morti dall’inizio della pandemia è salito pertanto a 177.356. per quanto riguarda i ricoveri prosegue la risalita dei numeri con un aumento di 115 per i reparti ordinari e di 9 unità per le terapie intensive.

Andando a guardare i dati regionali si nota come la Lombardia sia la regione con il maggior numero di casi, davanti a veneto e Piemonte. Nella giornata di ieri sono aumentate le vaccinazioni, che hanno superato quota 34mila.

Ultime notizie, a Brescia un uomo ha sequestrato il figlio di 4 anni barricandosi in casa

E’ finita bene la possibile tragedia iniziata nel tardo pomeriggio di mercoledì a Roncadelle quando un uomo, in occasione di un incontro “protetto” con il figlio, con la presenza di una assistente sociale, si era barricato in casa con il figlio. Una violazione che si profila come sequestro di persona e per la quale l’uomo è stato arrestato, dopo che il bambino è uscito oggi in braccio alla madre. Dopo il gesto di ieri il padre si è pentito ma questo non potrà evitare l’arresto. Le trattative per il rilascio del bambino sono durate tutta la notte con l’intervento dei carabinieri e la svolta si è avuta nella giornata di oggi.

Ultime notizie, al summit di Praga proposta italiana sul taglio del prezzo del gas

Si è tenuto a Praga un summit al quale hanno partecipato tutti i paesi della Comunità Europea, e l’Italia, per bocca di Mario Draghi, ha presentato un piano per mettere un price cap “dinamico” al prezzo del gas. Anche il presidente francese Macron, si è espresso dicendo che la priorità in questo momento è la solidarietà tra paesi a livello europeo.

Il piano della Germania è stato ancora contestato, ma Scholz si è difeso parlando di piani simili attuati anche da altre nazioni. Intanto la Russia ha attaccato la posizione europea sul petrolio, parlando di un effetto distruttivo operato dal tetto imposto e della stabilizzazione del mercato dovuta al taglio da parte dell’Opec.

Ultime notizie, il toto ministri per il nuovo governo

Nel toto ministri del nuovo governo spunta un diktat di Giorgia Meloni, leader di FdI, che chiede che i nomi dei ministri siano di alto livello e rimane aperta la questione dei tecnici a capo di alcuni dicasteri. Intanto continuano le discussioni sulla possibile presenza al Viminale di Matteo Salvini, mentre anche per la Sanità, Berlusconi insiste per la nomina di Licia Ronzulli. In programma anche un colloquio tra la stessa Meloni e Salvini.











