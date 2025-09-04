Le ultime notizie di oggi le aggiorniamo con l'attentato sventato a Viterbo, in occasione della processione di Santa Rosa: i dettagli

Aggiorniamo le ultime notizie con l’attentato sventato a Viterbo. Come riferisce Tgcom24.it due persone sono state arrestate, entrambe originarie della Turchia. Sarebbero sospettate di aver preparato un attentato in occasione della tradizionale processione della Macchina di Santa Rosa. Secondo quanto emerso sarebbero stati arrestati mentre si trovavano in un B&B viterbese, situato tra l’altro lungo il percorso della processione.

All’interno sono stati trovati diverse pistole, ma anche un mitra e delle munizioni, chiaro indizio di qualcosa di sospetto. Secondo le prime risultante investigative non è da escludere che i due avrebbero sparato direttamente sulla folla o magari avrebbero potuto danneggiare la statua di Santa Rosa, che è il simbolo religioso della città. Alla luce di quanto emerso l’amministrazione cittadina ha deciso di blindare la parata con cecchini, unità cinofile e i Nocs, mentre il trasporto della macchina è avvenuto, a differenza della tradizione, con l’illuminazione pubblica accesa per tutto il percorso, una decisione senza precedenti. Alla processione ha partecipato anche Antonio Tajani, leader di Forza Italia nonché ministro degli esteri e vicepresidente del consiglio. (aggiornamento di Davide Giancristofaro)

Ultime notizie, deraglia funicolare Lisbona: almeno 15 morti e 20 feriti

Le ultime notizie di oggi le apriamo con il disastro di Lisbona dove una funicolare è deragliata provocando morti e feriti. Le vittime sarebbero almeno 15, ma potrebbero essere anche di più, visto che ci sono anche 20 feriti, fra cui alcuni molto gravi. La funicolare è deragliata di preciso a Gloria, in quel di Lisbona a causa forse del cedimento di un cavo o per il mancato funzionamento del sistema frenante. In ogni caso sembrerebbe trattarsi di una manutenzione errata, di conseguenza è stata aperta una indagine per cercare di capire di chi siano eventuali responsabilità.

La funicolare di Lisbona trasporta ogni giorno migliaia di persone, fra cui molti turisti, visto che è il mezzo che collegata la parte basse della capitale al Bairro Alto, che è la zona più in alto. Presente anche un’italiana, che fortunatamente ha riportato solo una frattura ad un braccio, e fra i feriti vi sono anche un bimbo e una donna incinta. Le forze dell’ordine hanno dovuto lavorare per ore per estrarre i corpi senza vita dalle lamiere.

Ultime notizie, l’omicidio di Silvana Damato

Si continua ad indagare sulla morte di Silvana Damato, la 69enne di Bruzzano trovata senza vita nella vasca da bagno di casa sua. Sarebbe stata ammazzata dopo essere stata colpita con un oggetto pesante, forse un ferro da stiro, che però non si trova. La sensazione è che gli inquirenti stiano stringendo il cerchio anche perchè nella giornata di ieri, a Morning News, un amico della vittima ha spiegato che ultimamente Silvana Damato stava frequentando un uomo sulla cinquantina che a suo modo di vedere era “trasandato e una persona poco raccomandabile”.

I due si sarebbero baciati alla finestra, chiaro indizio che vi fosse una relazione, dell’affetto: che sia stato lui ad ammazzare la donna? Secondo il testimone questo amico speciale della vittima era solito farle visita attorno all’ora di pranzo, il momento in cui la 69enne sarebbe stata assassinata, di conseguenza gli orari potrebbero coincidere. Dentro la notizia su Canale 5 ha invece mandato in onda un audio esclusivo della stessa Silvana in cui la stessa spiega di voler eliminare tutte le foto e tutti i video che ha pubblicato insieme all’uomo in questione, molto probabilmente per via della fine della loro storia, un gesto per lo mento sospetto.

Ultime notizie, Sinner batte Musetti e va in semifinale

Nuova vittoria agli Us Open di Jannik Sinner. Il tennista numero uno al mondo ha battuto nei quarti di finale il connazionale Lorenzo Musetti in maniera piuttosto agevole. Lo ha infatti liquidato in tre set con il risultato di 6-1, 6-4, 6-2, accedendo così alla fase successiva del torneo americano, la penultima.

“Siamo molto orgogliosi di essere italiani: gli italiani sono ovunque. E’ bello essere italiani”, ha detto l’altoatesino a fine gara, spiegando di essere amico di Musetti essendo i due provenienti dallo stesso paese. In semifinale Sinner affronterà il canadese Felix Auger-Aliassime, mentre occhio all’altra semifinale, quella show fra Djokovic e Alcaraz, di fatto una finale in anticipo.

Ultime notizie, oggi i Funerali di Emilio Fede

Si terranno oggi i funerali di Emilio Fede, il giornalista 94enne morto due giorni fa. Alle ore 16:00 spazio al rito in quel di Milano 2, nella parrocchia di Dio Padre, messa celebrata da don Gianni Cazzaniga. Il corpo verrà poi cremato e le ceneri verranno in seguito portate ad Avellino dove verranno riposte nella cappella della famiglia De Feo, assieme alla moglie Diana, morta nel 2021.

Oggi sono attese centinaia di persone, anche personaggi famosi che conoscevano il giornalista ex direttore di Tg4 dopo una carriera in Rai. Nelle ultime ore sono intanto continuati i messaggi di affetto, segno che Emilio Fede avesse diverse persone che lo apprezzavano.

Ultime notizie, l’Italvolley femminile approda in semifinale ai mondiali thailandesi

Continua la marcia delle azzurre di Velasco che si impongono anche sulla Polonia con un altro netto 3 – 0 e mettono in saccoccia la 34esima vittoria di fila. La semifinale si giocherà sabato e vedrà le azzurre opposte alla vincente tra Francia e Brasile che si affronteranno domani. L’Huamark Indoor Stadium di Bangkok ha visto le ragazze italiane partire subito bene e conquistare il primo set con ottime prove sia a muro che in schiacciata.

Netto il punteggio favorevole per le ragazze di Velasco anche nei due set seguenti e partita chiusa in poco più di un’ora con l’ultimo attacco della centrale Fahr. Nell’altro quarto di finale disputato oggi il Giappone ha battuto l’Olanda e giocherà la semifinale contro la formazione vincente dello scontro tra Stati Uniti e Turchia.

Ultime notizie, le notizie dal Medio Oriente

L’Idf ha portato un attacco in Libano a poca distanza dalle truppe dell’Onu e per questo il ministro della Difesa, Crosetto, ha criticato l’azione parlando di una precisa scelta e non di un errore, come di solito, ed anche in questa occasione, dichiara l’Idf. Anche il ministro Tajani ha condannato l’azione. L’esercito di Tel Aviv continua intanto la sua avanzata verso la zona centrale di Gaza City e Israele ha definito 45 ettari terreno in Cisgiordania come “terra statale”.

A Tel Aviv, un gruppo di manifestanti, in segno di protesta, ha incendiato diversi cassonetti nei dintorni della casa del Premier Netanyahu. Lo scontro a distanza che coinvolge il presidente francese Macron ed il ministro degli esteri di Tel Aviv, Sa’ar, continua con Macron che ha sottolineato che le operazioni israeliane nella zona, non fermeranno quello che la Francia ha già annunciato e cioè il riconoscimento della Palestina come Stato. La risposta del ministro israeliano è stata “Macron mina la stabilità della regione con le sue azioni”.



Ultime notizie, sciopero treni

Lo sciopero dei treni che è stato proclamato per oggi, giovedì 4 settembre, e per venerdì 5, interesserà tutte le regioni italiane con gravi disagi, anche se saranno regolarmente istituite delle fasce di garanzia per gli utenti. Lo sciopero avrà inizio alle 21.00 di domani e proseguirà fino alle 18.00 del giorno successivo. Lo sciopero riguarda il personale delle FFSS, inclusi gli operatori del servizio di trasporto merci.

Ultime notizie, il meteo dei prossimi giorni

Nella giornata di ieri è arrivato il cambiamento che riporta l’Italia nella situazione precedente l’arrivo della perturbazione che per alcuni giorni ha segnato diverse parti del paese.

Le regioni dove, già da oggi il sole è tornato a farla da padrone sono soprattutto quelle del Centro e del Sud, ma l’aria di bel tempo si espanderà anche a quelle del nord nei prossimi giorni, portando un ulteriore periodo ideale per le vacanze, prima del rientro a scuola. L’alta pressione sarà quindi protagonista sull’Italia almeno sino alla fine della settimana.

Ultime notizie, le notizie relative alla guerra tra Russia e Ucraina

Negli incontri che si sono svolti in Cina, il leader nordcoreano Kim ha assicurato a Putin “Faremo tutto il possibile per aiutarvi”. A Pechino si è svolta una grande parata militare in occasione delle celebrazioni della vittoria nella seconda guerra mondiale.

Una parata che ha messo in mostra tutta la potenza militare cinese e che per il presidente Trump rappresentano un atto intimidatorio. Putin ha invitato Kim ad un incontro da tenersi prossimamente a Mosca, Nella notte la Russia ha attaccato pesantemente l’Ucraina con diverse esplosioni che sono state avvertite anche nei dintorni di Kiev.