In un clima di rinnovata collaborazione – contraddistinto da una sorprendente distensione diplomatica – il presidente americano Donald Trump ha definito “straordinariamente positivo” l’incontro bilaterale svoltosi a Ginevra con i rappresentanti cinesi ribadendo come i colloqui – dai toni al contempo amichevoli e pragmatici – abbiano gettato le basi per un riallineamento delle relazioni commerciali tra le due potenze globali.

Regina Coeli con Papa Leone XIV, oggi 11 maggio 2025/ Diretta video Rai 1: Prevost e la missione della pace

Secondo le ultime notizie provenienti dalle fonti vicine alla delegazione americana, sono stati compiuti passi importanti verso una maggiore apertura del mercato cinese alle imprese statunitensi in un’ottica di mutuo vantaggio e trasparenza crescente e proprio su Truth, Trump ha celebrato i “grandi progressi” mettendo in evidenza la portata strategica dell’intesa raggiunta che sarà approfondita in nuovi incontri già previsti per il mese prossimo.

Santa Messa Rai 1 oggi 11 maggio 2025/ Diretta video Veroli, le letture: segue Regina Coeli di Papa Leone XIV

Ultime notizie, trionfo iberico nella Sprint di Le Mans

Dominio spagnolo assoluto nella Sprint del Gran Premio di Francia – una gara lampo ma densa di colpi di scena – dove le ultime notizie ci raccontano delle Ducati in grande spolvero che hanno monopolizzato il podio con tre piloti iberici: Marc Marquez – sulla moto ufficiale del team di Borgo Panigale – ha condotto una gara perfetta, imponendosi con determinazione e infliggendo distacchi netti agli inseguitori, tra cui i connazionali Alex Marquez e Fermin Aldeguer, entrambi in forza al team Gresini.

A completare il quadro, la delusione cocente di Fabio Quartararo – partito in pole – incapace di reggere il ritmo e contrastare l’assalto delle Ducati, mentre le ultime notizie dal circuito riportano l’italiano Pecco Bagnaia incappato in una rovinosa caduta nei primi giri compromettendo così la sua classifica.

Stemma e motto di Papa Leone XIV/ "In Illo unum uno": ecco cosa significa, simboli e paramenti di Prevost

Ultime notizie, Il Pontefice sorprende Genazzano con una visita devozionale

Un gesto inatteso ma carico di significato quello di Papa Leone XIV che nella giornata di ieri ha raggiunto il borgo laziale di Genazzano – conosciuto come la “Loreto del Lazio” – per pregare di fronte all’icona della “Madre del Buon Consiglio”, custodita nel santuario agostiniano dal XIII secolo; già pellegrino in quel luogo da cardinale e – secondo le ultime notizie – il Pontefice ha scelto proprio questa tappa come prima uscita pubblica dopo l’elezione richiamando centinaia di fedeli e cittadini in una cornice di grande devozione, spiritualità e storia un momento toccante, accolto con commozione dalla comunità del posto che ha vissuto l’evento come una benedizione collettiva.

Ultime notizie, tregua fragile tra India e Pakistan dopo la mediazione di Trump

Dopo giorni di pericolosa escalation lungo il confine conteso del Kashmir – teatro di scambi di fuoco e tensioni crescenti – dalle ultime notizie apprendiamo che è stato annunciato un improvviso cessate il fuoco, frutto di una mediazione americana guidata personalmente da Donald Trump.

Il presidente – intervenuto con un post su X – ha elogiato la “saggezza” dimostrata dai governi di Nuova Delhi e Islamabad nel sospendere le ostilità mentre il segretario di Stato Marco Rubio ha confermato l’impegno diretto della diplomazia statunitense nel facilitare il dialogo ma nonostante le dichiarazioni ufficiali, diversi analisti mantengono alta l’attenzione: la tregua è infatti risultata fragile nel giro di poche ore dando vita a nuove esplosioni di violenza.



Ultime notizie, Europa unita a Kiev: stop alla guerra o sanzioni

I leader di Francia, Germania, Polonia e Regno Unito si sono ritrovati ieri a Kiev per un vertice straordinario con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky con l’obiettivo di presentare a Mosca una proposta coordinata per una tregua di 30 giorni, accompagnata da un ultimatum chiaro e severo.

Stando alle ultime notizie dei media, in caso di rifiuto, i governi europei sono pronti a imporre sanzioni imponenti: una linea dura, discussa e approvata dopo settimane di preparazione che punta a imprimere una svolta diplomatica al conflitto ma dal Cremlino la risposta non si è fatta attendere e una nota ufficiale definisce la missione “provocatoria” mentre Zelensky – pur esprimendo apertura – mantiene un atteggiamento prudente.

Ultime notizie, Roglic sfiora la maglia rosa al Giro d’Italia

Concludiamo le ultime notizie di oggi con le grandi emozioni nella seconda tappa del Giro d’Italia – una cronometro individuale tra vento e tensione – dove Primoz Roglic – grazie a una prestazione maiuscola – ha quasi strappato la maglia rosa al danese Mads Pedersen, mancandola per un solo secondo.

La frazione dominata a sorpresa dal giovane britannico Joshua Tarling – autore del miglior tempo – ha rimescolato le carte della classifica generale lasciando intuire che la corsa sarà lunga e imprevedibile; tra i delusi anche Juan Ayuso – considerato tra i favoriti – che ha limitato i danni mantenendosi in zona podio nonostante una giornata non esaltante.