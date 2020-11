ULTIME NOTIZIE/ Ultim’ora oggi, diversi casi di Covid nelle carceri (14 Novembre)

Complice il nuovo record di tamponi eseguiti, 254.908, il numero dei nuovi contagi da Coronavirus cresce rispetto al giorno precedente arrivando a quota 40.902 che è il nuovo record giornaliero. Calano invece rispetto a ieri i decessi che sono stati 550 ed i ricoveri in terapia intensiva aumentati di 60 persone. Nel conteggio delle singole regioni la Lombardia torna a superare i 10mila nuovi casi giornalieri attestandosi a 10.634 e confermando il grande distacco dalle altre regioni, con il Piemonte sopra quota 5mila e la Campania oltre quota 4mila. Il Veneto supera quota 3mila e altre 3 regioni, Lazio, Toscana e Emilia Romagna sono sopra quota 2mila. Sopra quota 11mila i guariti nella giornata di oggi, con un totale di quasi 400mila. Resta necessario restare il più possibile a casa come raccomandato dall’Iss.

Ultime notizie, Problemi anche nelle carceri

Tra le 190 carceri presenti in Italia, in 75 si sono registrati casi di Coronavirus, che hanno contagiato più di 600 detenuti e circa 800 agenti. In 11 casi il numero dei contagiati è a 2 cifre e 32 persone sono ricoverate in ospedale. Il tasso di positività che è stato riscontrato è alto, anche se in linea con quello che si sta verificando sul territorio nazionale.

Ultime notizie, Passaggi di alcune regioni tra le varie zona

A causa dei valori riscontrati, da domenica le regioni Campania, in precedenza gialla, e Toscana, in precedenza arancione entrano a far parte delle zone rosse, mentre altre 3, Emilia Romagna, Marche e Friuli passano a zona arancione. Le regioni che rimangono nell’elenco della zona gialla sono quindi solo 5, Sardegna, Molise, Veneto e Lazio, oltre alla provincia autonoma di Trento. Le maggiori limitazioni riguardano l’impossibilità di spostarsi anche all’interno del proprio comune e la chiusura delle scuole oltre la prima media, con adozione della didattica a distanza. Il cambio di colore delle regioni è dovuto ai dati che sono stati registrati nella settimana che va dal 2 all’8 settembre e l’ordinanza è stata firmata dal ministro Speranza, che in precedenza aveva avvertito le Regioni.

Ultime notizie, Sarà un Natale tecnologico

Complici i problemi causati dall’epidemia di Covid, quest’anno i regali di Natale si indirizzeranno più verso le apparecchiature tecnologiche. Si attende un aumento delle vendite per gli smartphone che potrebbero essere regalati anche agli anziani per le videochiamate con i nipoti che non potranno vedere di persona. Con il ritorno della didattica a distanza si attende anche un aumento delle vendite per i personal computer necessari per i collegamenti. In generale si attende un aumento delle vendite anche per gli elettrodomestici grandi e piccoli.

Ultime notizie, Rabbia dei parenti dei vigili del fuoco morti lo scorso anno ad Alessandria

Nella sentenza che ha condannato i proprietari della cascina di Quargnento, in provincia di Alessandria, per crollo, lesioni e truffa nei confronti dell’assicurazione, il giudice ha avuto delle parole nei confronti dei vigili del fuoco che erano morti nell’esplosione, dicendo che avevano agito in maniera imprudente. Una frase che ha immediatamente suscitato sdegno e proteste da parte di familiari ed amici dei 3 vigili del fuoco e che è stata condannata anche dalla Procura che deninisce le parole del giudice incomprensibili.

