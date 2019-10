Ultime notizie/ Ultim’ora oggi: domiciliari a Emilio Fede (11 ottobre)

Arrivano gli arresti domiciliari per Emilio Fede condannato in merito al caso Ruby. Dovrà scontare la pena in “detenzione domiciliare”. Il giornalista era stato condannato ad aprile in via definitiva a quattro anni e sette mesi. Il Tribunale di Sorveglianza di Milano si è espresso ieri, accogliendo di fatto le istanze dell’avvocato Salvatore Pino. E’ stato sottolineato come l’ex direttore del Tg4 era già stato sospeso all’ordine di carcerazione perché ha 88 anni e soffre di patologie. Il carcere per lui, sottolineano, sia contro il senso di umanità.

Si torna a parlare di quanto accaduto ad Amatrice il 24 agosto del 2016. Il Gup del Tribunale di Rieti, Giovanni Porro ha infatti rinviato a giudizio sei persone per il crollo che è avvenuto in seguito al famoso terremoto e che causò la morte di ben sette persone. L’accusa era quella di disastro colposo plurimo, omicidio colposo plurimo e lesioni personali a Sergio Pirozzi ex Sindaco di Amatrice che oggi è consigliere regionale di FdI. I Pm Lorenzo Francia e Rocco Gustavo Maruotti sottolineano come in seguito al sisma del 2009 la palazzina fu ristrutturata senza rispettare però le norme antisismiche. Non fu collaudata e il crollo dunque fu irreparabile.

Ultime notizie, incendio a Los Angeles e 100 evacuati

Un terribile incendio ha sconvolto Los Angeles con addirittura 100mila evacuati e decine di case distrutte. Si tratta di un maxi rogo che nella notte ha devastato un’area delle colline che si trova sopra la città. Pare che l’incendio sia partito da un camion della spazzatura che aveva riversato dei rifiuti in fiamme in mezzo alla vegetazione commettendo dunque un terribile e pericolosissimo errore. Il vento poi ha aiutato il fuoco a divampare ancora più copiosamente.

Ultime notizie, stasera Italia Grecia

Si torna in campo con la nazionale azzurra, stasera infatti sarà il momento di Italia Grecia in vista delle qualificazioni per Euro 2020. I ragazzi di Roberto Mancini guidano il girone J a punteggio pieno, sono infatti a 18 con sei vittorie su sei partite giocate. Contro si troveranno una squadra che è di certo molto lontana da quella che nel 2004 vinse un po’ a sorpresa l’Europeo. Andiamo a dare uno sguardo alle probabili formazioni: Italia (4-3-3): Donnarumma; D’Ambrosio, Bonucci, Acerbi, Spinazzola; Bernardeschi, Jorginho, Verratti; Chiesa, Immobile, Insigne. Grecia (4-2-3-1): Barkas, Bakakis, Manolas, Sokratis, Tsimikas; Samaris, Bouchalakis; Fetfatzidis, Vrousai, Masouras; Koulouris.



