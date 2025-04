Le ultime notizie le apriamo con le nuove che ci giungono dagli Usa. Donald Trump, così come previsto, ha annunciato i dazi, parlando di “giorno della liberazione” degli Stati Uniti. La base della tariffa sarà del 10 per cento ma aumenta a seconda dei Paesi e quelli per l’Ue saranno del 20 per cento. Per il tycoon newyorkese gli americani sono stati “derubati per anni”, definendo poi le altre nazioni come “patetiche”.

Pronta la reazione di Ursula von der Leyen, presidente della Commissione europea, secondo cui questi dazi avranno delle conseguenze terribili per milioni di persone in tutto il mondo, annunciando di essere pronti a reagire e lasciando aperto uno spiraglio per una possibile negoziazione “non è troppo tardi”. La risposta dell’Ue arriverà entro la fine del mese, ha spiegato Sophie Primas, portavoce del governo francese, mentre per Giorgia Meloni si tratta di una misura sbagliata.

Ultime notizie, trovato il cadavere di Ilaria Sula

E’ stato rinvenuto nella giornata di ieri il cadavere di Ilaria Sula, la 22enne che era scomparsa da Roma una settimana fa circa, il 25 marzo. Il corpo senza vita della giovane è stato ritrovato in una valigia lasciata in un’area boschiva nel comune di Poli, e ovviamente per lei non vi era più nulla da fare. Nel giro di poche ore gli inquirenti hanno rintracciato l’ex fidanzato che si trova attualmente in stato di arresto con le gravissime accuse di omicidio e occultamento di cadavere. Il 23enne, originario delle Filippine, avrebbe ammazzato la studentessa in un appartamento della capitale, con una serie di coltellate, dopo di che avrebbe introdotto il corpo senza vita della giovane nella valigia e se ne sarebbe sbarazzato a qualche chilometro di distanza. Secondo quanto scrive TgCom24.it, ad incastrare il giovane sarebbero stati i tabulati nonché le celle che hanno agganciato il telefono della povera ragazza: sembra infatti che il giovane stesse continuando ad utilizzare il cellulare di lei per non destare troppi sospetti, postando storie sul profilo social dell’ex compagna.

L’ex fidanzato, Mark Samson, che ha confessato il delitto. La valigia era stata gettata in una scarpata nelle vicinanze della strada provinciale 45B nel tratto che collega Guadagnolo e Capranica ed è stata notata da alcune persone che frequentano abitualmente questa zona boschiva ed hanno successivamente chiamato la polizia. L’omicida, di origini filippine ma nato in Italia ha confessato e l’uccisione risale probabilmente alla stessa sera quando era stata denunciata la sparizione della ragazza. Il luogo del ritrovamento si trova a circa 40 chilometri di distanza da quello del femminicidio. Samson ha buttato in un cassonetto il coltello tenendo invece il cellulare di Ilaria rispondendo anche ad alcuni messaggi. La polizia lo ha rintracciato dopo le segnalazioni fatte dalle amiche della ragazza che abitavano insieme a lei. Centinaia di persone si sono radunate all’università della Sapienza per ricordare Sara, dicendo che la stessa sorte poteva toccare ad una di loro.

Ultime notizie, la morte di Val Kilmer

Il mondo del cinema piange la scomparsa del grande Val Kilmer, attore americano che è morto nella giornata di ieri all’età di 65 anni. L’artista era divenuto famoso in tutto il mondo per aver recitato in alcune pellicole di enorme successo, a cominciare da Top Gun, film cult degli anni ’80 in cui interpretava i panni di Ice Man, un pilota di caccia rivale di Maverick (Tom Cruise)a

A stroncarlo è stata la polmonite ma come conseguenza di una lunghissima malattia visto che dieci anni fa aveva purtroppo scoperto di avere un cancro alla gola che lo aveva fortemente debilitato. Fra le sue pellicole più famose si ricorda Batman Forever del 1995, vestendo i panni di Bruce Wayne, ma anche The Doors, il film sulla vita di Jim Morrison di Oliver Stone. L’ultima recitazione era avvenuta con il seguito di Top Gun, in cui era tornato a vestire i panni, seppur per una breve scena, di Ice Man.

Ultime notizie, i 20 anni della morte di Papa Wojtyla

Moriva 20 anni e un giorno fa, il 2 aprile del 2005, Papa Wojtyla. Il Papa polacco, protagonista di uno dei pontificati più lunghi e nel contempo uno dei più amati dai fedeli, scompariva di vecchiaia e di malattia, lasciando poi spazio a Papa Ratzinger, anch’egli già morto, e quindi all’attuale Santo Padre, Papa Francesco.

Papa Wojtyla è stato il primo Papa non italiano dopo quasi 500 anni, ed era devoto alla Madonna, la figura a cui dedicò le sue prime parole dopo l’elezione del 16 ottobre del 1978, quando per la prima volta si affaccio dalla finestra della residenza papale che dà su Piazza San Pietro. Sopravvissuto al famoso attentato del 13 maggio del 1981, Papa Wojtyla ha vissuto in pieno gli ultimi anni della guerra fredda, schierandosi sempre apertamente contro fascismo e comunismo, condannando ogni estremismo. Considerato conservatore ma nel contempo rivoluzionario, ha contribuito in modo decisivo alla caduta delle dittature comuniste e per questo ha di fatto cambiato il mondo.

Ultime notizie, Stefano Argentino ha confessato il femminicidio di Sara Campanella

L’autore del femminicidio di Sara Campanella ha confessato il delitto della ragazza e il suo legale ha dichiarato che il giovane sostiene che la ragazza ricambiasse le sue attenzioni e che non sa dire se sia pentito del suo gesto. Durante la confessione Stefano Argentino ha ammesso la sua colpevolezza ma non ha spiegato come si sono svolti i fatti e nemmeno la causa che ha scatenato la sua aggressione nei confronti della ragazza e riferimenti al coltello usato. Dopo la confessione l’avvocato ha rinunciato al mandato per la sua difesa.

Ultime notizie, le notizie sulla situazione in Medio Oriente

Il premier israeliano Benjamin Netanyahu, apparso in un video, ha dichiarato che l’esercito israeliano sta dividendo la zona sud della Striscia di Gazacon l’obiettivo di costringere Hamas a restituire altri ostaggi, e sta pensando di mettere Turgeman a capo dello Shin Bet. Netanyahu ha detto che l’Idf sta colpendo i terroristi e nello stesso tempo distrugge le loro infrastrutture. Intanto a Gaza sono finite le scorte di pane e delle forniture mediche.

Un raid dell’Idf a Jabalia ha causato la morte di 40 persone, 19 delle quali decedute all’interno di una clinica gestita dall’ONU. L’Idf ha reso noto di aver colpito anche uno dei centri di comando di Hamas. La Giordania ha emesso un messaggio di dura condanna per la visita alla moschea Al Aqsa del “falco” Ben Gvir, definendola una provocazione.